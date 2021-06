FC Dietikon geht gegen Kosova 0:2 unter - der Abstieg rückt näher

Fussball Auch Pa Modou kann nicht helfen: FC Dietikon ist nach 0:2-Pleite gegen Kosova Tabellenletzter Der Limmattaler 1.-Ligist verliert das Kellerduell ohne Wenn und Aber. Jetzt kommt es am nächsten Samstag auf der Dornau zum ultimativen Krisengipfel gegen Höngg. Ruedi Burkart 13.06.2021, 13.06 Uhr

In der Schlussphase der Partie schaltete sich Dietikons Aussenverteidiger Pa Modou (blaues Dress) vermehrt in den Angriff ein, allerdings ohne durchschlagenden Erfolg. Hier wird er von Kosovas Ali Aliji gestoppt. Ruedi Burkart

Jetzt wird die Mission Ligaerhalt für den FC Dietikon zu einer ganz heiklen Angelegenheit. Nach der 0:2-Niederlage vom Samstag gegen Kosova sind die Limmattaler in der Tabelle bis ganz nach hinten durchgereicht worden. Denn das bisherige Schlusslicht Red Star überraschte mit einem 2:0-Sieg in Höngg und setzte sich damit vor den FCD. Die gute Nachricht ist immerhin: Dank Hönggs Niederlage ist der Strich drei Runden vor Schluss immer noch vier Punkte entfernt. Hitchcock könnte nicht besser Regie führen: Am nächsten Samstag kommt es auf der Dornau zum Abstiegsduell gegen ebendiese Höngger.

Zum Spiel von vergangenen Samstag gegen Kosova: Das Scheitern der Limmattaler hat mehrere Gründe. Einer aber ist von zentraler Bedeutung. Nach einer durchaus ansprechenden Startphase, in welcher die Limmattaler mehr Spielanteile als der Gegner besassen, eröffnete sich nach 23 Minuten die grosse Chance zum Führungstreffer. Duvnjak wurde im gegnerischen Strafraum von Kosovos Innenverteidiger Kastrati von den Beinen geholt – Penalty.

Und was machte der FCD aus dieser einmaligen Chance? Nichts, niente, zero. Florentino Da Silva schoss den Elfmeter dermassen jämmerlich, dass Kosova-Goalie Lazraj den Ball ohne Mühe um den Pfosten lenken konnte. Nach Spielschluss erklärte FCD-Chefcoach Daniel Tarone, warum Da Silva sich den Ball schnappte und zum Elfmeterpunkt lief:

«Ich sagte den Jungs, dass derjenige schiessen soll, der sich sicher fühlt.»

Offensichtlich war das die falsche Entscheidung.

Denn nun drehte die Partie komplett. Jetzt kamen die Kosovaren immer besser ins Spiel. Mit langen Bällen auf ihre pfeilschnellen Offensivleute suchten sie ihr Heil – und wurden kurz vor dem Seitenwechsel belohnt. Einen ersten Abschluss des Ex-Dietikers Osmani konnte der untadelige FCD-Keeper Kessler noch abwehren, doch den Nachschuss setzte Foniqi an den staunenden Dietiker Abwehrspielern vorbei zum 1:0 in die Maschen.

Eine knappe Viertelstunde nach der Halbzeitpause machte Kosova-Captain Avdyli mit einem herrlichen Kopfball im Anschluss an einen Eckball zum 2:0 alles klar. In der Folge mühten sich die Limmattaler redlich, Zählbares schaute indes nicht mehr heraus.

Der FCD wurde von den Unparteiischen nicht gerade bevorteilt

Dass sich FCD-Coach Tarone nach Spielschluss gentlemanlike nicht zur Leistung des Schiedsrichter-Trios äussern wollte («das bringt gar nichts»), spricht einerseits für ihn. Hat aber vor allem einen Grund: Eine Viertelstunde vor dem Abpfiff wurde Dietikons Pinheiro im Kosova-Strafraum derart rüde von den Beinen geholt, dass er sich für ein paar Minuten neben dem Platz pflegen lassen musste. Konsequenz dieser Aktion? Keine. Weder ein Penaltypfiff noch eine gelbe Karte an den Übeltäter.

Der «Pa-Modou-Effekt» hat also bei den Limmattalern noch nicht eingesetzt, ein entscheidender Ruck ist noch nicht durch das Team gegangen. Apropos: Der 31-jährige Gambier mit Super-League-Vergangenheit zeigte bei seiner Pflichtspiel-Premiere im FCD-Dress mit der Rückennummer 13 eine ansprechende Partie. In der zweiten Halbzeit kurbelte der linke Aussenverteidiger immer wieder aus der zweiten Reihe die offensiven Bemühungen an. Letztlich ohne Erfolg. Pa Modou zeigte sich nach Spielschluss nicht sehr gesprächig. Auf Anfrage wollte er sich weder zu seiner neuen Rolle beim FCD noch zu seinen Zukunftsplänen äussern.

Die unmittelbare Zukunft des Teams sieht so aus: Sich die Woche hindurch fokussiert auf das kommende Heimspiel vom nächsten Samstag gegen Höngg vorbereiten. Denn dann heisst das Motto «Sekt oder Selters». Die Rechnung ist einfach: Holen die Limmattaler nicht drei Punkte, können sie sich schon mal gedanklich mit einer Zukunft in der 2. Liga inter auseinandersetzen.