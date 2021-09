Fussball Auch ein Verkehrsstau kann den FCD nicht stoppen: Dietikon bleibt makellos Dank zwei Toren von Leandro Di Gregorio gewinnen die Limmattaler in der 2. Liga inter gegen Grenchen mit 2:0. Ruedi Burkart 06.09.2021, 05.00 Uhr

Live aus der Dietiker Kabine im Grenchner Stadion: Die Limmattaler feiern ausgelassen ihren zweiten Saisonsieg. zvg

1:0 im Startspiel gegen Einsiedeln, jetzt 2:0 auswärts gegen Grenchen 15 – dem FC Dietikon ist der Neustart nach dem Abstieg aus der 1. Liga vollauf geglückt. Kein Wunder, liessen die siegreichen Limmattaler nach dem Abpfiff am vergangenen Samstag in Grenchen eine kleine Party steigen und machten die Kabine kurzerhand zum Tollhaus. Es wurden Handy-Föteli geknipst und jeder war für einen Moment ein kleiner König. «Das haben sich die Jungs verdient», meinte ein zufriedener FCD-Chefcoach Daniel Tarone mit einem Schmunzeln.

Lange freuen über den zweiten Dreier der noch jungen Saison können sich die Dietiker allerdings nicht. Bereits am kommenden Mittwoch geht’s mit einem Nachholspiel auswärts gegen Zofingen weiter.

Keine Hektik trotz Stau auf der Autobahn

Zurück zum Geschehen in Grenchen. Bevor die Limmattaler in der Stadt am Jurasüdfuss ans Werk gehen konnten, mussten sie sich erst mal in Geduld üben. Auf der Autobahn A1 ging am Samstagnachmittag wegen eines Verkehrsunfalls und dem daraus resultierenden Stau phasenweise gar nichts mehr. Tarone und Co. verloren dermassen viel Zeit, dass sie gerade mal 45 Minuten vor dem Anpfiff beim Stadion Brühl ankamen.

Entsprechend kurz fiel die Matchvorbereitung aus. «Aber meine Spieler haben das super gemacht. Wir waren sofort bereit und voll fokussiert», so Tarone. In der Tat. Denn nach gerade mal acht Minuten sorgte Mittelfeldakteur Leandro Di Gregorio mit einem Geniestreich für die frühe Dietiker Führung.

Der 29-jährige Routinier hämmerte einen Freistoss direkt über die Mauer hinweg zum 1:0 in die Maschen, Grenchen-Goalie Jefferey Grosjean hatte keine Abwehrchance. «Wegen eines individuellen Fehlers in unserer Abwehr kam es überhaupt erst zu diesem Freistoss», ärgerte sich Grenchens Trainer Mirko Recchiuti.

In der Folge hatten die Solothurner Gastgeber phasenweise mehr vom Spiel, doch die Dietiker agierten mit ihrer jungen Truppe intelligent, liessen kaum Möglichkeiten zu. Und wenn die Grenchner Offensivabteilung um Sturmspitze Scott Mbemba doch einmal zum Abschluss kam, war FCD-Keeper Alpay Inaner zur Stelle. So auch in jener Szene, als Inaner einen Kopfball von Mbemba mirakulös noch aus dem Lattenkreuz holen konnte.

Statt 1:1 hiess es eine Viertelstunde vor Schluss plötzlich 2:0 für den FCD. Wieder war es Di Gregorio, der einen Konter erfolgreich abschliessen konnte. «Nach diesem Treffer war die Partie gelaufen», so Grenchen-Trainer Recchiuti, «wir waren zu keiner Reaktion mehr fähig.» Mit der Leistung seines Teams könne er im Grossen und Ganzen zufrieden sein, so Recchiuti weiter, aber keinesfalls mit dem Ergebnis.

«Wir haben einige Möglichkeiten kreiert und doch nie getroffen. Gratulation an den FC Dietikon. Die haben uns heute gezeigt, was Effizienz ist.»

Gänzlich anders präsentierte sich selbstredend die Gemütslage bei den Gästen aus dem Limmattal. «Das war eine erfreuliche Leistung von allen. Wir haben gegen eine gute Mannschaft gewonnen, haben kein Gegentor zugelassen und hätten in der Schlussphase gar noch ein, zwei weitere Treffer auf Konter erzielen können», resümierte FCD-Übungsleiter Tarone zufrieden.

Nun gilt der Fokus bereits der nächsten Aufgabe. Am kommenden Mittwoch steht in Zofingen die Nachholpartie aus der ersten Runde an. Damals konnten die Aargauer nicht antreten, weil sie acht Spieler in Quarantäne hatten. «Wir trainieren Montag und Dienstag, und am Mittwoch wollen wir gleich durchziehen», gibt Tarone die Devise heraus.

Man stelle sich folgendes Szenario vor: Der FC Dietikon gewinnt auch sein drittes Spiel und empfängt am kommenden Samstag als Top-3-Mannschaft den kecken Aufsteiger FC Mutschellen zum prestigeträchtigen «Mutschellen-Derby».