Fussball Auch der FC Oetwil-Geroldswil sagt sein Hallenturnier ab Nichts ist mit Budenzauber im Januar 2022. Ruedi Burkart 19.12.2021, 16.12 Uhr

Leider nein: Das Hallenturnier des FCOG findet nicht statt. zvg

Eine Überraschung ist die Meldung nicht, frustrierend für alle Beteiligten dennoch. Der FC Oetwil-Geroldswil hat entschieden, den zweiten Teil seiner Hallenturniere für Nachwuchsteams abzusagen. Gespielt worden wäre am Wochenende des 8./9. Januar 2022. Der Grund für die Absage ist nicht schwer zu erraten: Corona. «Wir wollen die Kinder und Eltern in der aktuellen Situation nicht einem unnötigen Risiko aussetzen», meldet OK-Mitglied Beat Lutz. Allen angemeldeten Teams biete man die Möglichkeit, Ende März an einem Vorbereitungsturnier auf Rasen teilzunehmen.