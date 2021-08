Saisonstart: König Fussball regiert endlich wieder

Fussball Am Wochenende gehts los: König Fussball regiert endlich wieder Die Limmattaler Klubs in der 2. und 3. Liga starten in die Saison 2021/22. Die Zuversicht ist allerorts gross, die Vorfreude noch grösser. Ruedi Burkart 27.08.2021, 18.15 Uhr

Es geht wieder los: Fans und Spieler - hier jene des FC Schlieren - feiern ab diesem Wochenende wieder Siege und beweinen Niederlagen. Ruedi Burkart

FC Schlieren (2. Liga): Mit einem Heimspiel gegen YF Juventus II steigen die Schlieremer am Sonntag in die neue 2.-Liga-Saison (13 Uhr, Zelgli). Auch wenn er sich zusammen mit seinem Team auf die Meisterschaft freut, nerven tut sich Besnik Ramadani trotzdem. «Wir hätten die Partie gerne nach hinten geschoben, weil wir immer noch viele ferienbedingte Absenzen haben», so der FCS-Chefcoach. Der Gegner willigte nicht ein – und so schickt Ramadani eben jene aufs Feld, die zur Verfügung stehen. «Keine Angst, wir werden 11 Spieler auf dem Platz haben und ein paar auf der Ersatzbank», macht er in Galgenhumor. Letzte Saison spielte der FCS ganz vorne mit, liebäugelte lange mit dem Aufstieg und schloss die Meisterschaft auf Rang 3 ab. Und diesmal? Ramadani: «Wir spielen in einer schwierigen Gruppe. Mal schauen, wozu es mit unserer sehr jungen Mannschaft reicht.»

Kader Saison 2021/22 FC Schlieren Trainer: Besnik Ramadani (seit 2017). Assistent: Giuseppe Grimaldi (seit 2018). Assistent: Maurizio Padula (seit 2019). Goalietrainer: Salvatore Giangreco (seit 2019).



Tor: Giovanni Caputo (1995). Michael Schmotzer (2000).

Verteidigung: Altin Bytyci (2000). Alberto Cammarota (1989). Igor Dumitrasku (2003). Granit Jahiri (1991). Marco Marra (1990). Fabio Fiore (2002). Michael Oliveira (1997). Kevin Rodriguez Medina (1991). Elio Scialdone (1992). Vincenzo Vescio (1996). Goncalo Vieira Marques (1994).

Mittelfeld: Manuel Carlos Coelho (1987). Mikel Lazri (1986). Simone Mekonen (2005). Adam Meszaros (2000). Emra Mustafi (1995). Erencan Nayir (2004). Alberto Perez Diaz (1986). Christian Romano (2003).

Angriff: Donato Coviello (1994). Leiwu Gomes Dos Santos (1987). Giuliano Procopio (1998). David Santana (1989). Patrick Vitiello (1995).



Zuzüge: Michael Schmotzer (Birmensdorf), Giovanni Caputo (Thalwil), Christian Romano (Urdorf Junioren), Erencan Nayir (Aarau U18), Simone Mekonen (Aarau U16), Donato Coviello (Albisrieden), Altin Bytyci (Schwamendingen), David Santana, Granit Jahiri (beide Altstetten), Igor Dumitrascu (Red Star A-Junioren), Fabio Fiore (Wallisellen), Adam Meszaros (Zürich United), Emra Mustafi (Albisrieden).

Abgänge: Marco Amore (Zofingen), Diego Würmli, Souhel Muhi, Vadim Colesnicenco, Selvir Sutrak.

FC Urdorf (2. Liga): Mit einem Heimspiel gegen Absteiger Zürich United steigt der FCU morgen Sonntag in die neue 2.-Liga-Saison (14 Uhr, Chlösterli). Manuel Leite, Assistenz- und Goalietrainer, blickt dem Auftakt mit gemischten Gefühlen entgegen. «Wie üblich hatten wir während den Ferien zahlreiche Absenzen in den Trainings. Auch am Sonntag werden wir nicht komplett antreten können.» Dank des breiten Kaders seien in den vergangenen Wochen allerdings immer mindestens 12 Spieler in den Trainings erschienen. Apropos Kader: Die Urdorfer präsentieren heuer einen interessanten Mix von zahlreichen jungen Akteuren und Routiniers. Allen voran soll Eigengewächs David De Luca, mittlerweile 30-jährig, das junge Rudel auf dem Platz führen. «Verglichen mit dem Kader der vergangenen Saison haben wir meiner Meinung nach das Potenzial halten können», sagt Leite. Auch wenn man die Resultate in den Vorsaison-Partien mit Vorsicht geniessen sollte, die «Stiere» scheinen bereit zu sein. Vor Wochenfrist gewannen sie in der 1. Cup-Runde gegen 3.-Ligist Fehraltorf locker mit 4:0, zudem besiegten sie in einem Testspiel 2.-Liga-inter-Klub Mutschellen mit 4:2. Und wo wird der FC Urdorf am Ende der Saison stehen? «Unser Ziel ist es, im vorderen Mittelfeld zu landen», sagt Leite. In der vergangenen Saison kamen die Urdorfer in der 14er-Gruppe auf Rang 7.

Kader Saison 2021/22 FC Urdorf Trainer: Dragan Filipovic (seit 2019). Assistent und Goalietrainer: Manuel Leite (seit 2019).



Tor: Sven Gammel (1995). Tomislav Brajkovic (1995). Gianni Sassano (2001). Cedric Dreifuss (2003). Andreas Steiner (1985).

Verteidigung: Bosko Radevic (1992). Mateo Scicchitano (1989). Pavo Zeko (1996). Egzon Shabedini (2001). Oguzhan Tazegün (2000). Lorik Selmani (1995). Diego Blasi (2002). Tiago Eusebio Da Silva Antunes (1998). Ruben Da Silva (1995). Yannick Leutwiler (2001.)

Mittelfeld: Tiago Andre Brito Pereira (1995) Vincenzo Iellamo (1998). Daniel Borner (2001). Jannis Koller (2002). Simao Macedo Pereira (2001). Dejan Peric (1993). Mirko Markanovic (2001). Severin Sommer (2002).

Angriff: Nebojsa Cvijanovic (1995). Kevin Da Silva (2001). David De Luca (1991). Fabio De Sousa Carneiro (1994). Marko Rako (1992). Nikola Stojadinovic (1996). Dominik Sommer (2002). Nemanja Miskovic (1995). Teo Dukic (2001).



Zuzüge: Shabedini, Leutwiler, Weidmann, Sommer, Koller, Macedo Pereira (alle eigene A-Junioren), Blasi, Miskovic (beide Horgen), Cvijanovic (Republika Srpska Zürich), Dukic (Altstetten), Selmani, Brajkovic (beide Neuanmeldung).

Abgänge: Amir Nemati (Wohlen), Emir Shala, Franco Varga (beide unbekannt).

FC Oetwil-Geroldswil (3. Liga, Gruppe 1): Zum Start in die neue 3.-Liga-Saison spielt der FC Oetwil-Geroldswil am Sonntag daheim gegen Horgen (11 Uhr, Werd, Geroldswil). Trainer Antonio D’Agostino blickt dem Meisterschaftsbeginn guten Mutes entgegen. «Wir haben zwar noch nicht alle Akteure wegen Ferien oder Verletzungen an Bord. Trotzdem freuen wir uns natürlich darauf, dass es endlich losgeht», sagt der Mann, der die Mannschaft im Januar 2020 übernommen hatte. Die Generalprobe missglückte am vergangenen Wochenende zwar resultatmässig. Dennoch sah D’Agostino bei der unglücklichen 1:2-Niederlage im Cup gegen 2.-Ligist Phönix Seen viel Gutes. «Wir spielten sehr ansprechend», so der Trainer. Dass der Favorit aus Winterthur den entscheidenden Treffer erst in der Nachspielzeit erzielen konnte, sage viel über das Potenzial seines Teams aus. «Wir wollen uns Ende Saison möglichst weit vorne in der Tabelle befinden», so D’Agostino.

Kader Saison 2021/22 FC Oetwil-Geroldswil Trainer: Antonio D’Agostino (seit 2020). Assistent: Dario Salimbene.



Tor: Simon Wendelspiess (1987). Yannick Fux (1995).

Verteidigung: Christian Bihr (1986). Flavio Tosto (2001). Lukas Müller (1991). Sandro Lutz (1991). Sandro Niederhäuser (1993). Christian Geiger (1989). Leandro Curatolo (2000). Nicolas Huxley (1989).

Mittelfeld: Kevin Buttger (2002). Ahmet Bozova (1989). Aimen Zouaoui (2000). Sergio Coimbra (1998). Mauro Sonderegger (2000). Marco Brandenberger (1996). Fabian Gröbli (1999). Luca Kälin (1993).

Angriff: Mike Wettstein (1987). Raul Marcella (1999). Samuele Cusumano (2000). Antonio André Fernandes (1993). Gianluca Mergola (2003). Yven Pfenninger (1998).



Zuzüge: Kevin Buttger, Flavio Tosto, Gianluca Mergola (alle eigene A-Junioren).

Abgänge: Stefan Steuble (Senioren), Tim Gillard (Pause), Colin Meister, Timo Scheurer (beide 2. Mannschaft).

FC Engstringen (3. Liga, Gruppe 2): Was haben sie sich beim FC Engstringen am vergangenen Sonntag gefreut. Nur wenige Tage nach der 0:1-Schmach im Testspiel gegen 4.-Ligist Uitikon setzten sie sich in der 1. Cup-Runde gegen Albsrieden im unglaublich spannenden Penaltyschiessen durch. «Jetzt wollen wir den Schwung natürlich in die Meisterschaft mitnehmen», sagt FCE-Trainer Patrick Graf. Mit einem Heimspiel gegen Industrie Turicum geht’s am Sonntag los (11 Uhr, Brunnewis). Und was darf man von den Engstringern erwarten? «Wir haben einen Umbruch in der Mannschaft gehabt», so Graf, «darum wollen wir erst einmal 24 Punkte holen, dann sehen wir weiter.» Laut dem Trainer sei dann der Ligaerhalt in trockenen Tüchern.

Kader Saison 2021/22 FC Engstringen Trainer: Patrick Graf (seit 2020). Assistent: Marco Rütti (seit 2020). Goalietrainer: Michel Strehler (seit 2020).



Tor: Marco Furrer (1991). Manuel Gabriel (1995).

Verteidigung: Ilario Barizzi (2001). Mattia De Rosa (1995). Jan Fries (2003). Sandro Frohoff (1989). Robert Manikkuttiyil (1988). Dennis Pajaziti (2002). Cyrill Schmid (1995). Deniz Sert (1996).

Mittelfeld: Emre Akyol (2001). Edon Ameti (1999). Jovan Gluvacevic (2005). Haseef Haneef (1993). Giuliano Miele (1991). Patrick Patkovic (2000). Haris Savran (2004). David Tasi (2001). Philippe Theiler (1991). Piraveen Thiraviyanayagam (1993). Agon Zeqiri (2003).

Angriff: Ronan Gava (1994). Robin Niederberger (2000). Admir Zeqiri (1996).



Zuzüge: Gluvacevic, Savran, Niederberger (alle eigene Junioren), Pajaziti, Zeqiri (beide A-Junioren Schlieren), Gava (Zürich City), Akyol (A-Junioren Albisrieden), Thiraviyanayagam (Uitikon), Tasi (Oetwil-Geroldswil), De Rosa (reaktiviert), Barizzi (Melide).

Abgänge: Patrick Meier, Kevin Bär (beide Rücktritt), Joel Balmer, Benjamin Araujo Castro (beide Albisrieden), Etienne Manca (Thalwil), Maverick Plüss (Witikon), Janick Duske (Bassersdorf), Jackson Manikuttiyil (schöpferische Pause).

FC Dietikon II (3. Liga, Gruppe 2): Der Aufsteiger geht mit einem neuen Trainerduo (Naim Haziri und Ardian Laski) in die Saison. Das vordringliche Ziel auf der Dornau: die Klasse halten.