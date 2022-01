Fussball Am Samstag geht’s wieder los: Kaltstart der Schlieremer NLB-Fussballerinnen Bereits steht das erste Vorbereitungsspiel auf dem Programm – noch vier weitere werden folgen. Darunter ein «Länderspiel». Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 11.01.2022, 17.35 Uhr

Wehendes Haar auf dem Schlieremer Kunstrasen. Am Samstag spielt der FCS (rechts Andreia Machado) gegen Aaraus U19-Juniorinnen. Alexander Wagner

Der Winter hat noch gar nicht richtig begonnen, doch die Schlieremer Fussballerinnen kehren bereits wieder auf ihren Kunstrasen zurück. Knapp zwei Monate nach dem letzten NLB-Meisterschaftsspiel (5:2-Sieg gegen Winterthur) treten sie am kommenden Samstag gegen die U19 von Super-League-Klub Aarau zur ersten Vorbereitungspartie des Jahres an. Gespielt wird auf dem heimischen Zelgli, Anpfiff ist um 12 Uhr.

«Es ist so weit, endlich können wir wieder Fussball spielen», freut sich Schlierens Trainer Alessandro Vicedomini. Lange genug sei es her seit der letzten Partie. «Wir haben uns gut vorbereiten können. Jetzt wollen wir wieder zeigen, wozu wir fähig sind.»

Ein «Länderspiel» gegen Mohren Dornbirn

Insgesamt fünf Testspiele absolvieren die Schlieremerinnen im Hinblick auf die Mitte Februar startende NLB-Rückrunde. Zwei Partien verdienen eine spezielle Erwähnung. Da ist zum einen das Spiel gegen Super-Ligist FC Basel am 29. Januar, zum anderen eine Woche später die Partie gegen ein Team namens Mohren Dornbirn. Die Österreicherinnen spielen derzeit in der Vorarlbergliga und nennen sich auf der Vereinswebsite tatsächlich «Kampfmannschaft». Kein Zweifel, die Limmattalerinnen müssen sich in diesem «Länderspiel» auf einiges gefasst machen. Wie in unserem östlichen Nachbarland üblich, hat auch der FC Dornbirn einen Namenssponsor. Dieser ist derzeit die Dornbirner Mohrenbrauerei. Darum der etwas spezielle Vereinsname Mohren Dornbirn.

Los geht die zweite Hälfte der NLB-Meisterschaft für den FC Schlieren am Mittwoch, 16. Februar, mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger Küssnacht am Rigi. Wollen sich die Limmattalerinnen auch künftig im gesicherten Mittelfeld der Rangliste bewegen – aktuell liegen sie in der zehn Teams umfassenden Liga auf Platz fünf –, müssen sie diese Partie gewinnen. Schliesslich grüssen die Zentralschweizerinnen vom Tabellenende.

Ende Februar geht’s im Cup gegen die Grasshoppers

Hoch zu und her wird es am Sonntag, 27. Februar, auf dem Zelgli gehen: Cup-Viertelfinal gegen die Grasshoppers. Dieses Highlight haben sich die Schlieremerinnen im Herbst mit einem 3:1-Sieg gegen 1.-Ligist Staad verdient. Natürlich gelten die Limmattalerinnen gegen den aktuellen Dritten der Super League als krasse Aussenseiterinnen. «Aber im Cup weiss man nie», sagt FCS-Übungsleiter Vicedomini. Vielleicht zieht GC einen schwachen Tag ein, gepaart mit einem gerüttelt Mass Selbstüberschätzung. Und vielleicht kann der FC Schlieren dies mit einer beherzten Topleistung ausnützen. Die Vorfreude auf diese Partie ist jedenfalls rund ums Zelgli jetzt schon mit Händen greifbar.

Ein Fragezeichen bleibt. Wann wird das Auswärtsspiel gegen den FC Sion nachgeholt? Am 4. Dezember hätte die Partie in Savièse ausgetragen werden sollen. Doch damals lagen in der auf 820 Meter über Meer gelegenen Gemeinde 30 Zentimeter Neuschnee. An eine reguläre Partie war nicht zu denken.

