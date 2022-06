Fussball 45 Minuten rauf und runter auf der Sürenloh: Wallners Werbung in eigener Sache Der FC Zürich gewann in Uitikon ein Testspiel gegen Challenge-Ligist Wil mit 3:2. 860 Zuschauer waren Zeugen der temporären Rückkehr von Silvan Wallner, dem ehemaligen Junior des FC Uitikon und jetzigen FCZ-Profis. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 19.06.2022, 15.01 Uhr

Vollgas vor den Fans: Silvan Wallner lanciert auf der rechten Aussenbahn einen weiteren FCZ-Angriff. Henry Muchenberger

Im bezahlten Fussball ist selten Platz für Sentimentalitäten. Und so musste der 20-jährige FCZ-Spieler Silvan Wallner während der ersten Halbzeit seines Heimspiels auf der Ersatzbank Platz nehmen. Nach dem Seitenwechsel durfte der ehemalige Junior des FC Uitikon ran – und wie! Als Wallner auf der Position des rechten Aussenläufers erstmals den Platz betrat, lagen die Stadtzürcher gegen die unterklassigen Ostschweizer vom FC Wil mit 0:1 in Rückstand.

Als die Partie vor 860 begeisterten Fans jeden Alters abgepfiffen wurde, hiess das Skore standesgemäss 3:2 für den Meister, für den der ukrainische Kriegsflüchtling Bohdan Viunnyk doppelt und Marchesano auf Penalty trafen. Den Ausgleich zum 1:1 nach 50 Minuten durch Viunnyk leitete Wallner mit einem Energieanfall ein. Vier Minuten später nahm Wallner den Ball mutig volley mit vollem Risiko und drosch das Leder über die Querlatte.

Drei Testspiele haben die Stadtzürcher bisher absolviert, in jedem durfte Wallner nach der Pause ran. Das war beim 7:0-Sieg gegen 1.-Liga-Absteiger Thalwil so wie auch beim 11:0-Erfolg gegen Promotion-League-Aufsteiger Baden.

Ganz nah an den Fans: Der frühere FC-Uitikon-Junior Silvan Wallner am Samstag während der Partie gegen Wil. Henry Muchenberger Das FCZ-Präsidentenpaar Ancillo und Heliane Canepa winkt vor Spielbeginn den Fans zu. Martin Cincera, Vereinspräsident des FC Uitikon, freut sich ebenfalls. Henry Muchenberger Vereinspräsidenten unter sich. Uitikons Martin Cincera (links) interviewt FCZ-Boss Ancillo Canepa in der Halbzeitpause. Henry Muchenberger Die Juniorinnen und Junioren des FC Uitikon freuen sich auf den Anpfiff und auf ihren Silvan Wallner. Henry Muchenberger Antonio Marchesano (Mitte) versuchts aus der Distanz. Der Siegtreffer zum 3:2 gegen Wil gelang dem FCZ-Offensivakteur mittels Elfmeter in der 83. Minute. Henry Muchenberger Ganz Uitikon war in FCZ-Hand: 860 Zuschauer pilgerten auf die Sürenloh. Henry Muchenberger Silvan Wallner (Nummer 5) springt höher als alle anderen. Henry Muchenberger 10 statt 20 Franken: Die Meister-Shirts des FC Zürich waren in Uitikon zum Dumpingpreis erhältlich. Henry Muchenberger Ein Selfie mit dem Lokalhelden: Silvan Wallner vom FC Zürich nach dem Spiel gegen Wil mit Fans. Ruedi Burkart

Beim Spiel gegen Wil machte Wallner Werbung in eigener Sache. Er rannte während seines 45-Minuten-Einsatzes pausenlos auf der rechten Aussenbahn auf und ab, stoppte Gegner und lancierte Gegenangriffe. In der Schlussphase der Partie musste Wallner nach einem Rencontre mit einem Wiler Akteur ermahnt werden, in der 88. Minute wurde er selbst nur mit einer rüden Attacke vom Ball getrennt.

Nach dem Schlusspfiff stürmten die Fans den Platz und machten Jagd auf Autogramme der Zürcher. Im ganzen Trubel blieb Silvan Wallner gelassen:

«Es war für mich eine spezielle Sache heute Abend, ganz klar. Ich freute mich sehr auf die diese Partie. Aber es geht weiter.»

Auf Plastikstühlen sitzend verfolgten Ancillo und Heliane Canepa die unterhaltsame Partie. Das FCZ-Präsidentenpaar machte es sich auf der Gegenseite der Stehrampe gemütlich und hatte sichtlich Spass. «Das ist es, was wir mit unseren Gastspielen auf dem Land erreichen wollten», sagte FCZ-Boss Canepa nach dem Schlusspfiff und blickte sich zufrieden auf der Sürenloh um.

«Begeisterung bei den Jungen wecken, Werbung für den Fussball machen – ich glaube, das ist uns gelungen. Ich gratuliere dem FC Uitikon zur tadellosen Organisation.»

Während seine Frau Heliane einem jungen Fan ein Autogramm auf dessen T-Shirt schrieb, setzte Ancillo seine Unterschrift auf einen Turnschuh eines völlig begeisterten Mädchens. Schnell wurde der FCZ-Präsident wieder ernst: «Heute waren ja nur zwei Spieler der Stammformation dabei. Und auch Trainer Franco Foda fehlte erneut wegen Krankheit. Aber jetzt geht es dann richtig los mit dem Trainingslager und weiteren wichtigen Vorbereitungsspielen. Und dann startet bald die Meisterschaft.» Sentimentalitäten im Profifussball sind eben sehr selten.

Martin Cincera ist seit seiner Kindheit ein Fan der Grasshoppers. In seiner Funktion als Präsident des organisierenden FC Uitikon trug er am Samstag kurzzeitig ein FCZ-Shirt. «Heute ist ein spezieller Tag», sagte Cincera lachend auf die Frage, ob er nun fussballerisch auf die andere Seite der Geleise gewechselt habe. Speziell war der Abend in der Tat. Das Uitiker Sommernachtsfest machte seinem Namen alle Ehre. Viel besser kann die Stimmung an einem solchen Anlass kaum sein. Kurz und gut: Der grosse Aufwand, den der 4.-Liga-Klub betrieben hat, lohnte sich in jeder Hinsicht. Wer dabei war, hofft auf eine Wiederholung im kommenden Jahr.

