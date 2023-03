Fussball 4:1-Sieg zum Rückrundenstart: Der FC Dietikon festigt seinen Platz an der Spitze Die Limmattaler 2.-Liga-inter-Fussballer besiegen in der ersten Partie des Jahres Unterstrass mit 4:1. Besonders sehenswert war dabei das Tor eines Rückkehrers. Michel Sutter Jetzt kommentieren 12.03.2023, 12.16 Uhr

Dietikons Mittelfeld-Renner Davor Mutadbzic (rotes Dress) ist vor dem Unterstrasser Alessio Höttges am Ball. Bild: Michel Sutter (11. März 2023)

Blazenko Klaric sprang in die Höhe und ballte die Faust. Dietikons Stürmer hatte in der Partie gegen Unterstrass gerade eben mit seinem Tor zum 4:1 für die Entscheidung gesorgt. Und wie: Klaric verwertete 12 Minuten vor Schluss eine Flanke mit einer Direktabnahme in den Torwinkel, Unterstrass-Goalie Hablützel war chancenlos. Damit traf Klaric, der bereits von 2017 bis 2019 bei Dietikon gespielt hatte, gleich in seiner ersten Partie nach seiner Rückkehr ins Limmattal. Die Direktabnahmen nach Flanken hatte der eingewechselte Klaric in der Halbzeitpause noch intensiv geübt.

Drei der vier Dietiker Treffer fielen in der zweiten Halbzeit, wobei die Limmattaler schon in der ersten Hälfte die besseren Chancen besassen. Einen Schuss von Fabio Rodriguez etwa klärte Unterstrass-Verteidiger Miller in höchster Not, und ein Tor von Petar Ugljesic zählte wegen Offside nicht. Die Unterstrasser, bis anhin aufs Kontern spezialisiert, hätten sich beinahe mit dem torlosen Remis in die Halbzeitpause gerettet, wenn Miller im eigenen Strafraum nicht den Ball vertändelt hätte – Ugljesic nahm das Geschenk an und schoss das 1:0 für die Hausherren.

Ein umstrittener Penaltyentscheid führte zur Vorentscheidung

In der zweiten Hälfte sorgte Pa Modou schon nach drei Minuten für einen komfortablen Dietiker Vorsprung, als er per Freistoss aus etwa 20 Metern zum 2:0 traf. Die Vorentscheidung in dieser unterhaltsamen Partie folgte nach knapp einer Stunde: Danijel Stefanovic schoss den Ball seinem Gegenspieler Murat Solakac im Strafraum aus kurzer Distanz an die Hand, der Schiedsrichter entschied auf Penalty. Die heftigen Proteste der Unterstrasser nutzten nichts: Ugljesic trat an und verwertete mit einem Schuss in die linke Torwartecke sicher zum 3:0. Das Anschlusstor durch Miller 20 Minuten vor dem Ende brachte keine Spannung mehr in die Partie. Klaric machte in der 78. Minute mit dem 4:1 den Deckel drauf.

Die Fans des FC Dietikon hatten bereits im ersten Spiel 2023 einiges zu feiern. Bild: Michel Sutter (11. März 2023)

«Wir haben heute Geduld bewiesen», sagte FCD-Chefcoach Daniel Tarone, der während des Spiels genau das von seiner Mannschaft immer wieder lautstark eingefordert hatte. «Aber wir hätten in gewissen Situationen noch mehr Geduld zeigen sollen. Unterstrass stand sogar selbst nach dem 3:0 noch hinten und wollte nur auf Konter spielen. Und dann geht es darum, sich im letzten Drittel durchzuspielen. Das hätten wir etwas besser machen können.» So hätte sein Team beispielsweise das Spiel mehr verlagern können, so Tarone. «Auch beim letzten Pass in die Schnittstelle waren wir zu ungenau. Sonst hätte der Sieg noch höher ausfallen können.» Trotzdem habe die Mannschaft gewonnen und bleibe zu Hause ungeschlagen.

Der FCD führt die Tabelle der Gruppe 3 weiterhin an, sechs und mehr Punkte vor der Konkurrenz. Tarone: «Insgesamt war es ein positives Wochenende.»

Dietikon – Unterstrass 4:1 (1:0) Neo-Arena Dornau. – 200 Zuschauer. – Tore: 45. Ugljesic 1:0. 48. Pa Modou 2:0. 60. Ugljesic (Penalty) 3:0. 70. Miller 3:1. 78. Klaric 4:1.

Dietikon: Vanins; Lazic, Pa Modou, Stefanovic; Toko (90. Dos Santos); Pepe, Hasani (60. Klaric), Dalipi, Mutabdzic (70. Puglia); Rodriguez (75. Tanzillo), Ugljesic (81. Simao).

