FC Dietikon verabschiedet sich mit 4:1-Gala

Fussball 4:1-Hammer zum 1.-Liga-Abschied: Der FC Dietikon, wie er siegt und lacht Im letzten Meisterschaftsspiel der 1.-Liga-Saison 2020/21 gewinnen die Limmattaler Fussballer gleich mit 4:1 gegen den Tabellendritten Linth 04. Di Gregorio, Pinheiro, Itoko und Gajic erzielen die Tore zum Sieg, welcher den FCD die Saison auf dem zweitletzten Rang abschliessen lässt. Ruedi Burkart 01.07.2021, 10.28 Uhr

Dietiker Jubel nach dem 2:0. Torschütze Daniel Pineheiro, Ivan Moreno, Florentino da Silva und Milan Marjanovic (von rechts) im Freudentaumel. Henry Muchenberger

Das hatte man nun wirklich nicht erwarten dürfen. Mit einer engagierten Leistung doppelten die Dietiker vier Tage nach ihrem 3:2-Auswärtssieg in Thalwil nach und gewannen auch ihr letztes 1.-Liga-Heimspiel für zumindest ein Jahr. Und der 4:1-Sieg gegen einen zugegebenermassen mässig motiviert aufgetretenen Gegner aus dem Glarnerland – die beiden Stars Thrier und Neumayr waren ins Limmattal mitgereist, zogen den relativ trockenen Platz auf der gedeckten Spielerbank einem Einsatz auf dem Feld aber vor – war hochverdient.

Er hat allerdings einen klitzekleinen Schönheitsfehler: Dietikons 24-jähriger Goalie Alpay Inaner hätte für seine tadellose Leistung ein «Shutout» - also ein Spiel ohne Gegentor - verdient gehabt. Immerhin: Linths Ehrentreffer fiel erst in der 80. Minute.

Bereits früh lenkte der FCD die Partie bei strömendem Regen in die gewünschte Richtung. Nach nicht einmal zwei Minuten bestrafte Leandro Di Gregorio Linth Goalie Lo Russo für dessen unmotivierten Ausflug Richtung Platzmitte mit einem gefühlvollen Lobball unter die Latte – 1:0 für Dietikon. Auch ein kläglich verschossener Foulpenalty von Raphael Meyer (36.) konnte den FCD auf dem Weg zum dritten Meisterschaftssieg nicht bremsen.

Die «Dietiker Viertelstunde» entschied die Partie

Nach dem Seitenwechsel bekundeten die Dietiker zwar einige Mühe, wieder in die Gänge zu kommen. Doch in dieser Phase konnten sie sich auf ihren Schlussmann Inaner verlassen. Tja, und dann kam sie, die «Dietiker Viertelstunde» der Youngsters. Zwischen der 63. und der 77. Minute schraubten der 20-jährige Pinheiro, der 23-jährige Itoko und der 18-jährige Gaijc das Skore auf 4:0. Der Jubel auf der Dornau war gross – und absolut verdient. Schade nur, dass die Null nicht stehen blieb. Nach 80 Minuten verkürzte Ilic zum Schlussresultat von 4:1.

Telegramm Dietikon - Linth 04 4:1 (1:0) Dornau. – 50 Zuschauer. – Tore: 2. Di Gregorio 1:0. 63. Pinheiro 2:0. 66. Itoko 3:0. 77. Gajic 4:0. 80. Ilic 4:1.

Dietikon: Inaner; Di Gregorio, Lazic, Asani, Moreno; Nebel; Da Silva (82. Makica), Meyer (77. Gaijc), Marjanovic (82. Özalp), Itoko; Pinheiro (76. Juric).

Bemerkungen: Dietikon unter anderem ohne Pa Modou und Francisco (beide verletzt). – Verwarnungen: 54. Marjanovic (Foul), 55. Sleiman (Foul). – 36. Meyer verschiesst Penalty. – Cornerverhältnis: 5:5.

Weitere Partie mit einem grossen Aufstiegsfinale

Seit vergangenem Mittwoch ist sie also definitiv zu Ende, die verkürzte 1.-Liga-Saison 2020/21. Neben Dietikons Heimspiel gegen Linth 04 fand noch eine weitere Partie statt. Dabei ging es im Fernduell zwischen den beiden Gruppensiegern Biel (Gruppe 2) und Wettswil-Bonstetten (Gruppe 3) um den zweiten Aufsteiger in die Promotion League neben der U21 der Young Boys, dem Sieger der Gruppe 1.

Wegen Corona steigen bekanntermassen nur die beiden 1.-Liga-Gruppensieger mit den meisten Punkten auf. Und so wurde Biels Auswärtsspiel gegen die U21 der Grasshoppers zum grossen Aufstiegsfinale. Dank eines 3:2-Erfolgs auf dem GC-Campus totalisieren die Seeländer in der Endabrechnung einen Punkt mehr als Wettswil-Bonstetten und steigen folglich zusammen mit Kantonsrivale YB in die dritthöchste Liga des Landes auf.

Dietikon fordert am Samstag im Cup Aufsteiger Biel

Und gegen ebendieses Biel spielt der FC Dietikon am nächsten Samstag, 3. Juli, auf der Dornau um 16 Uhr in der 2. Runde der Cup-Qualifikation. Es geht um den Einzug in die 1. Hauptrunde. Die Affiche präsentiert sich ungemein spannend. Hier die unbeschwert aufspielenden Limmattaler mit dem Selbstvertrauen von zwei Siegen innert vier Tagen. Dort die freudentrunkenen Bieler, die ihre Traumsaison mit der Qualifikation für den Cup perfekt machen wollen. Man darf gespannt sein.

Der Matchbesuch ist für Limmattaler Fussballfans fast schon Pflicht und der EM-Achtelfinal zwischen Tschechien und Dänemark gleichentags um 18 Uhr keine Ausrede fürs Nichterscheinen. Denn bei Anpfiff wird Dietikons Cupspiel gegen Biel zu Ende sein. Es sei denn, dieses geht in die Verlängerung und allenfalls ins Penaltyschiessen. Unmöglich ist das nicht, und in dieser verrückten «Corona-Saison 2020/21» würde ein Elfmeter-Drama auf der Dornau niemanden überraschen.