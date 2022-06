Fussball 4:0-Heimsieg gegen Unterstrass: Dietiker Party vor der Finalissima Problemlos gewinnt der FC Dietikon in der 2. Liga inter sein letztes Heimspiel. Die definitive Entscheidung um den Aufstieg in die 1. Liga fällt am kommenden Samstag im Direktduell auswärts gegen Muri. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 06.06.2022, 15.48 Uhr

Hoffentlich auch am nächsten Samstag: die Dietiker Fussballer in Feierlaune nach dem 4:0 gegen Unterstrass. Michael Küng

Wüsste man es nicht besser, hätte man am vergangenen Samstag meinen können, der FC Dietikon habe die Promotion in die 1. Liga bereits in der Tasche. Nach dem problemlosen 4:0-Sieg gegen Unterstrass spielten sich auf der Dornau Szenen ab, die an eine spontane Aufstiegsfeier gemahnten. Sekunden nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Alessandro Ferri stürmten Dutzende von FCD-Junioren in roten Shirts den Platz und liessen die Spieler der 1. Mannschaft hochleben. Diese freuten sich über die für einmal wunderbare Stimmung auf dem Platz und stimmten in die Jubelgesänge mit ein.

Am Samstag feierten alle: Spieler, Junioren und alle weiteren Zaungäste. Ruedi Burkart

Schliesslich setzten sich Spieler und junge Fans auf den Rasen und applaudierten jenen Zuschauern, die vom Vereinslokal her zuschauten. Erst nach vielen Minuten der Glückseligkeit löste sich die Jubelschar langsam, aber sicher auf. Ex-Präsident Renato Casanova meinte mit einem Schmunzeln auf den Lippen:

«Man soll die Feste feiern, wie sie fallen.»

Allen Freudentänzen zum Trotz: Natürlich ist die Rückkehr in die 1. Liga noch nicht in trockenen Tüchern. Weil der direkte Widersacher Muri seine Aufgabe beim inferioren Absteiger Wangen bei Olten problemlos meisterte und mit 4:1 gewann, präsentiert sich die Ausgangslage vor dem 26. und letzten Meisterschaftsspiel am kommenden Samstag klar und deutlich: Vor den abschliessenden 90 Minuten liegt der FC Dietikon einen Punkt hinter den Freiämtern. Schiessen die Limmattaler mindestens einen Treffer mehr als die Klosterdörfler, steigen sie auf. So einfach ist das.

Und so schwierig zugleich. Dietikons sichtbar zufriedener Cheftrainer Daniel Tarone sagte nach dem Unterstrass-Spiel:

«Wir bereiten uns diese Woche konzentriert auf den Final vor, trainieren fokussiert. Und dann wollen wir aufsteigen.»

30-minütiges Feuerwerk, dann wurde es ruhiger

Ebendiese Begegnung gegen den Zürcher Quartierklub entschieden die konzentriert agierenden Dietiker bereits in der ersten halben Stunde. In seinem zweitletzten Einsatz für den FCD erzielte Mittelfeld-Routinier Raphael Mollet mit einem Sonntagsschuss am Samstag aus gut und gerne 25 Metern die frühe 1:0-Führung (12. Minute). Die Geniestreiche des 33-Jährigen werden dem FCD künftig fehlen, er tritt nach dem Muri-Spiel zurück.

Dietikons Captain Marvin Hezel kommt im gegnerischen Strafraum zu Fall. Den fälligen Elfmeter verwertete Pa Modou zum zwischenzeitlichen 3:0. Michael Küng

Wie bekanntermassen auch Captain Marvin Hezel. Dieser – normalerweise als Innenverteidiger eine Bank – gab gegen Unterstrass die Sturmspitze für den gelbgesperrten Mamadou Sylla. «Es war eine mutige Entscheidung, Marvin im Sturmzentrum zu bringen. Aber er machte seine Sache sehr gut und hat immer wieder einen oder zwei Verteidiger auf sich gezogen», so Tarone. Und damit Räume für seine Kollegen geschaffen. Der Süddeutsche holte in der 26. Minute einen Elfmeter heraus, nachdem er äusserst rüde im Strafraum gefoult worden war. Pa Modou liess sich die Chance nicht entgehen und traf souverän vom Elfmeterpunkt. Weil nur 180 Sekunden zuvor Skender Hasani eine ideale Vorlage von Fabio Rodriguez zum zweiten Treffer verwertete, bedeutete Pa Modous Tor bereits das vorentscheidende 3:0 für den FCD.

Danach hätte man die Partie getrost abpfeifen können. In der Folge schalteten die Gastgeber zwei Gänge zurück und verlegten sich in erster Linie auf das Verwalten des Vorsprungs. «Wir wollten ein bisschen die Kräfte schonen», meinte FCD-Chef Tarone nach Spielschluss. Das taten die Limmattaler gegen den mässig motivierten Gegner sehr souverän. Zu keiner Zeit geriet der Erfolg in Gefahr.

Kurzes Störfeuer: Unterstrass-Rüpel Thomas Temperli wollte mitfeiern, wurde aber entscheidend gebremst. Michael Küng

Ab Mitte der zweiten Halbzeit liess Tarone seine zweite Garde von der Leine. Während der eine Joker Caputo Pech hatte, weil FCU-Keeper Keller seinen platzierten Schuss noch ablenken konnte, hatte ein anderer mehr Fortune. Raphael Meyer – gekommen für Mutabdzic – machte mit dem 4:0 nach 78 Minuten den Deckel drauf. Und lancierte somit die Ad-hoc-Party auf der Dornau. Mit Blick auf seine feiernden Spieler meinte Tarone:

«Heute sollen es die Jungs geniessen, das haben sie sich verdient. Aber ab morgen gilt die volle Konzentration der letzten Aufgabe.»

Die da heisst: Sieg in Muri und Rückkehr in die 1. Liga.

Telegramm Dietikon - Unterstrass 4:0 (3:0) Dornau. – 250 Zuschauer (der Grossteil FCD-Junioren). – SR: Alessandro Ferri. – Tore: 21. Mollet 1:0. 23. Hasani 2:0. 26. Pa Modou (Foulpenalty) 3:0. 78. Meyer 4:0.

Dietikon: Inaner; Simao, Lazic, Pa Modou, Hasani; Mollet (80. Shabani), Dalipi (85. Di Iorio); Itoko (88. Pinheiro), Rodriguez, Mutabdzic (65. Meyer); Hezel (71. Caputo).

Bemerkungen: Dietikon unter anderem ohne Sylla (gesperrt), Moreno, Duvnjak, Di Gregorio und Puglia (alle verletzt) sowie Stamenkovic (Militär). – 12. Tor von Lazic wegen Offside aberkannt. 60. Schneider (FCU) lenkt den Ball an das eigene Gehäuse. – Cornerverhältnis: 5:2.

