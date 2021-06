Jetzt gehts ans Eingemachte: FC Dietikon gegen Kosova steht bevor

Fussball Vier Spiele für ein Halleluja: Der FC Dietikon geht mit Volldampf in den Endspurt Der Limmattaler 1.-Ligist steigt am Samstag mit einem wegweisenden Auswärtsspiel gegen Kosova in den Abstiegskampf. Die Devise ist klar: Verlieren verboten! Ruedi Burkart 11.06.2021, 09.30 Uhr

Mit vollem Einsatz zum Ligaerhalt: Dietikons Wirbelwind Florentino Da Silva (rotes Dress), hier beim 6:1-Sieg im Testspiel gegen Schlieren. Alexander Wagner

Start der Europameisterschaft hin oder her, nach über sieben Monaten Unterbruch geht der Amateurfussball ab diesem Wochenende in die entscheidende Meisterschaftsphase. Im Falle des 1.-Ligisten FC Dietikon heisst das: in den verbleibenden vier Partien irgendwie noch unter dem Strich hervorkommen und den Ligaerhalt schaffen. Nach dem Auswärtsspiel am Samstag gegen den ebenfalls abstiegsgefährdeten FC Kosova (16 Uhr, Buchlern, Altstetten) wird man im Lager der Limmattaler wissen, wo man steht.

Die Verantwortlichen haben für diese heikle Mission jedenfalls nichts dem Zufall überlassen und den Sportchef sowie den Trainer vorzeitig ausgetauscht. Die neue Führungsriege mit Sportchef Marcello Stellato, Cheftrainer Daniel Tarone und dessen Assistent Oliver Stajic wirbelte bereits kräftig und lotste den ehemaligen Profifussballer Pa Modou auf die Dornau. Gut möglich, dass sich die Verpflichtung des 31-jährigen bulligen Linksverteidigers in drei Wochen als der Königstransfer herausstellen wird.

Tarone sitzt ab sofort auf der Dietiker Bank

Daniel Tarone lag in den vergangenen Tagen flach. Eine Magen-Darm-Grippe setzte den neuen Trainer des FC Dietikon kurzzeitig ausser Gefecht. «Es ist eine bescheidene Situation», äusserte sich der frühere Profifussballer am Telefon, «aber ich bin auf dem Weg zur Besserung.» Das Donnerstagstraining leitete Assistent Stajic, Tarone hofft, gegen Kosova auf der Trainerbank sitzen zu können.

Ab sofort offiziell FCD-Cheftrainer: Daniel Tarone.

Tarones Vertrag mit dem FC Dietikon läuft offiziell erst ab dem 1. Juli. Doch weil sein bisheriger Verein in Deutschland – der SV Gutenstetten – ein neues Trainergespann verpflichten konnte, hat Tarone bereits jetzt beim FCD übernommen.

Vor den wegweisenden vier Meisterschaftspartien ist beim FC Dietikon die Zuversicht gross, dass man den momentanen Rückstand von vier Punkten auf den Strich gutmachen wird.

«Ich bin absolut positiv gestimmt. Wir werden am Samstag gegen Kosova drei Punkte holen»,

äusserte sich Assistenztrainer Stajic nach der 0:2-Niederlage im dritten und letzten Vorbereitungsspiel gegen 1.-Liga-Tabellenleader Wettswil-Bonstetten. «In der kurzen Vorbereitungszeit haben es mir die Jungs nicht einfach gemacht», sagt Tarone, «alle gaben in den Trainings Vollgas. Und alle würden es verdienen, am Samstag von Beginn weg zu spielen.»

Sicher in der Startformation stehen wird Pa Modou. Der 31-jährige Gambier mit Vergangenheit in der Super League (St.Gallen, Sion, FCZ) ist seit seinem Abgang bei den Stadtzürchern im vergangenen Sommer vertragslos und hat sich für den Rest der 1.-Liga-Saison dem FCD angeschlossen. «Ob er zwei Spiele für uns macht oder zehn, das ist alles offen. Wir schauen von Woche zu Woche», sagt Dietikons Übungsleiter Tarone, der während seiner Zeit als St.Galler Assistenztrainer bereits mit Pa Modou zusammengearbeitet hatte. Sollte dem Defensivakteur ein Angebot aus dem bezahlten Fussball auf den Tisch flattern, dürfte er bald wieder weg sein. Doch aktuell ist Pa Modou in der FCD-Defensive eine Bank, er kam in der Vorbereitung auf der linken Seite als Innen- und Aussenverteidiger zum Einsatz.

Kosova-Trainer Dosch: «Dietikon muss gewinnen»

Dietikons heutiger Gegner Kosova liegt zwar über dem Strich, hat vier Punkte Vorsprung auf den FCD und noch ein Spiel mehr zugut. Dennoch sagt Kosova-Trainer Martin Dosch: «Es geht auch für uns um sehr viel. Aber klar, Dietikon muss gewinnen, wir dürfen nicht verlieren.» Kosovas offensive Lebensversicherung, der frühere FCD-Stürmer Labinot Osmani, war zuletzt angeschlagen und konnte nur reduziert trainieren. Dass der 29-jährige Kosovare gegen seinen ehemaligen Verein antreten und bis in die Haarspitzen motiviert sein wird, scheint indes ausser Zweifel.

Aufgrund der bundesrätlichen Massnahmen gegen die Coronapandemie sind aktuell 300 Zuschauer zu Fussballspielen zugelassen. Da Kosova traditionellerweise auf eine treue und grosse Fangemeinde zählen kann und wohl auch zahlreiche Dietiker den Weg nach Altstetten unter die Räder nehmen werden, könnte die Beschränkung der Zuschauerzahl zu Problemen führen. Was, wenn 300 auf der Anlage sind und draussen noch Dutzende auf Einlass warten? Dosch: «Da ist der Verein gefordert.»

Mit anderen Worten: Wer sich den Abstiegskrimi nicht entgehen lassen will, sollte frühzeitig anreisen.