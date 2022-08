Fussball 3:1 gegen Old Boys: Neo-Dietiker Nzuzi Toko lanciert zweiten FCD-Sieg Mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 leitete der langjährige Profispieler eine spektakuläre Schlussphase ein. Schliesslich gewann Dietikon mit 3:1 gegen die Basler. Ruedi Burkart 28.08.2022, 11.59 Uhr

War immer dort anzutreffen, wo man ihn brauchte: Nzuzi Toko (rotes Dress) war Dietikons Plus gegen die Old Boys. Ruedi Burkart

Ein über weite Strecken zähes Spiel wurde in den letzten 20 Minuten zu einem wahren Krimi. Mit dem besseren Ende für die Dietiker, die auch ihre zweite Partie in der neuen 2.-Liga-inter-Saison gewinnen konnten.

Lange Zeit sahen die wenigen Zaungäste auf der Dornau einen bescheidenen Auftritt des FC Dietikon. Gegen die gut organisierten Basler – die einmal mehr ohne ihren Trainingsgast Raphael Dwamena antraten – tat sich das Team von Cheftrainer Daniel Tarone phasenweise schwer. «Wir hatten zu Beginn eine gewisse Mühe mit dem Umschaltspiel», resümierte Tarone nach Spielschluss.

Zu allem Übel gerieten die Limmattaler kurz vor dem Seitenwechsel nach einem Totalversagen der Defensivabteilung um Routinier Pa Modou auch noch mit 0:1 in Rückstand.

Allein auf weiter Flur: Dietikons Pa Modou (rotes Dress) und Basels Reda Taqtak. Roland Schmid

In Halbzeit zwei deutete lange Zeit wenig auf einen erfolgreichen Dietiker Nachmittag hin. Klar, die Gastgeber drückten der Partie den Stempel auf. Das mussten sie auch, taten dies allerdings ziemlich ideenlos. Ballstafetten über mehr als zwei Stationen waren Mangelware. An der Seitenlinie enervierte sich Tarone:

«Lueged emal, wo ihr stönd!»

Schliesslich hatte Dietikons Übungsleiter genug gesehen. Mit den Einwechslungen von Gudelj (63.), Gyorgiev (69.) und Pinheiro (79.) befeuerte er die Offensive nachhaltig. Und als sich die ersten Zuschauer bereits auf den Weg zu ihren Autos machten, kam tatsächlich Leben in die Bude. Waren zuvor klare Torchancen Mangelware, folgten sich diese in der Schlussphase im Minutentakt. Erst scheiterte Dietikons Joker Pinheiro (83.), den folgenden Konter der Old Boys entschärfte FCD-Keeper Winzarp mirakulös.

Old Boy Kevin Costa Lois klärt vor dem heranstürmenden Dietiker Davor Mutabdzic. Links Ref Kaj Augstburger. Roland Schmid

FC Dietikon in fünf Minuten vom 0:1 zum 3:1

Dann gings wieder in die andere Richtung, und nun fiel der verdiente Ausgleich: Der Neo-Dietiker Nzuzi Toko staubte vor dem Basler Tor ab, als Old- Boys-Keeper Cenk den Ball nach einem Schuss nur noch abklatschen konnte (85.) – 1:1. Dann kamen die grossen Auftritte von Dragan Gyorgiev. Dietikons Edel-Joker machte mit seinem 2:1 (86.) und 3:1 (89.) den Deckel drauf. Nun waren die Limmattaler nicht mehr zu stoppen und hätten in der Nachspielzeit noch weitere Treffer durch Ugljesic und erneut Gyorgiev erzielen können. Schliesslich blieb es beim 3:1. Einer, der einen massgeblichen Anteil am Sieg hatte, war Nzuzi Toko. Der 32-jährige ehemalige Profispieler (GC, St. Gallen, Würzburg) trug erstmals den FCD-Dress und leitete die Wende mit seinem Treffer zu 1:1 ein. Bescheiden sagte der 32-Jährige nach Spielschluss:

«Jeder Spieler bei uns ist wichtig. Egal, ob er 90 Minuten spielt oder von der Bank her positive Emotionen aufs Feld bringt.»

In der Tabelle der Gruppe 3 grüssen die Limmattaler mit zwei Siegen aus ebenso vielen Partien von der Spitze. Hinter ihnen liegt punktgleich der erstaunliche Aufsteiger FC Windisch. Bemerkenswertes Detail: Die Aargauer spielten in der vorletzten Saison noch in der 3. Liga. Für den FCD geht es am kommenden Samstag mit einem Auswärtsspiel gegen den noch punktelosen FC Pratteln weiter.

Telegramm Dietikon - Old Boys 3:1 (0:1) Dornau. – 100 Zuschauer. – SR: Kaj Augstburger. – Tore: 42. Everton 0:1. 85. Toko 1:1. 86. Gyorgiev 2:1. 89. Gyorgiev 3:1.

Dietikon: Winzap; Pepe, Lazic, Pa Modou, Hasani (79. Simao); Toko, Dalipi; Itoko (69. Gyorgiev), Rodriguez (63. Gudelj), Mutabdzic (79. Pinheiro); Ugljesic (93. Dodaj).

Bemerkungen: Verwarnungen: 66. G. Yapi, 73. Dalipi, 88. Lois. – Cornerverhältnis: 5:1.