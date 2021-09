3:0-Sieg! Der FC Dietikon macht Mutschellen «caputo»

Fussball 3:0-Heimsieg im Revierderby: Der FC Dietikon macht Mutschellen «caputo» Dietikons Fussballer gewinnen in der 2. Liga inter das unterhaltsame Heimspiel gegen den FC Mutschellen mit 3:0. Der 17-jährige Youngster Alessio Caputo trifft doppelt.

Ruedi Burkart 12.09.2021, 12.38 Uhr

Erzielte innert sechs Minuten seine ersten beiden Treffer im Dietiker Dress: der 17-jährige Alessio Caputo (am Ball). Alexander Wagner/FOTO Wagner

Achtung, fertig, los! Die Dietiker fackelten am vergangenen Samstag im Spiel gegen Aufsteiger Mutschellen nicht lange. Nach dem Anpfiff des Tessiner Unparteiischen Zarko Jevremovic war noch keine Minute vergangen, da netzte FCD-Blondie Alessio Caputo nach idealer Vorarbeit von Captain Leandro Di Gregorio mit einem trockenen Distanzschuss bereits zum 1:0 ein. Sechs Minuten später dann das 2:0. Wieder traf der 17-jährige Italiener, wieder war eine Vorlage von Di Gregorio Ausgangspunkt des Treffers.

Dietikons Captain Leandro Di Gregorio bereitete die ersten beiden Treffer vor. Alexander Wagner/FOTO Wagner FCD-Keeper Alpay Inaner hatte nicht viel zu tun. Die wenigen brenzligen Situationen entschärfte er aber problemlos, hier gegen Mutschellens Gianluca Sforza. Alexander Wagner/FOTO Wagner Dietikons Sturmspitze Raphael Meyer (rotes Dress) gegen Nico Stadelmann.

Alexander Wagner/FOTO Wagner Für einmal der Chef an der Seitenlinie: Assistenztrainer Oliver Stajic vertrat den gesperrten Cheftrainer Daniel Tarone. Alexander Wagner/FOTO Wagner Da war er so frei: Alessio Caputo (Nummer 20) erzielt völlig freistehend das 2:0. Kollege Bondoy Itoko (7) muss nicht eingreifen. Alexander Wagner/FOTO Wagner

Caputo, nominell offensiver Mittelfeldspieler hinter Sturmspitze Raphael Meyer, stiess erst auf diese Saison hin von der U18-Mannschaft der Grasshoppers zu Dietikon und durfte in jedem Meisterschaftsspiel von Beginn weg ran. Bis zum vergangenen Samstag zeigte er zwar, dass er Talent hat, ein Volltreffer wollte ihm bislang allerdings nicht gelingen.

«Wird Zeit, dass er jetzt einmal ein Tor erzielt», meinte Caputos Papa Antonio eine halbe Stunde vor Spielbeginn. Caputo senior wusste zu seiner Aktivzeit bestens, wo das Tor steht. Als klassischer Mittelstürmer war er in den 1990er-Jahren einer der gefürchtetsten Strafraum-Bomber im Zürcher Regionalfussball und sicherte sich nicht nur einmal den Titel «Limmattaler Topskorer der Saison». Nach dem Schlusspfiff war der väterliche Stolz unübersehbar.

Überlegener FCD – mit dem Hang zur Nonchalance

Zurück zum Spielverlauf: 2:0 stand die Partie des Absteigers gegen den Aufsteiger also nach nur sieben Minuten. Dass es weitere 69 Minuten dauern würde, bis das nächste Tor fällt, war zu jenem Zeitpunkt undenkbar. Zu überlegen starteten die Limmattaler in die Partie, zu sehr hatten die Mutscheller in ihren giftgrünen Dressen vor allem mit sich selber zu tun. Nur drei Minuten nach Caputos zweitem Tor rutschte Raphael Meyer um Zentimeter an einer Hereingabe von Aussenverteidiger Ivan Moreno vorbei. Kein Zweifel: Wäre in dieser Szene das 3:0 gefallen, dann wäre in dieser einseitigen Partie wohl gar keine Spannung mehr aufgekommen.

In der Folge fingen sich die Gäste ein wenig auf. Das Team des früheren Profispielers Sergio Colacino – Schweizer Meister 2020 mit dem FC St.Gallen – konnte die Sturm- und Drangphase des FCD zumindest phasenweise unterbinden. Dies auch deshalb, weil die Dietiker bis zum Pausenpfiff immer wieder nonchalant zu Werke gingen. Und als Routinier Pa Moudou in der 40. Minute im Spielaufbau den Ball vertändelte, konnten die Dietiker froh sein, dass Mutschellens Mittelfeldspieler Gianluca Sforza vom Referee aus dem Offside zurückgepfiffen wurde.

Nach dem Seitenwechsel hatten die Dietiker die Partie jederzeit im Griff. Dies auch, weil Mutschellen weiterhin zu harmlos agierte, um die Flüchtigkeitsfehler der Limmattaler bestrafen zu können. Eine Viertelstunde vor Schluss setzte FCD-Joker Daniel Pinheiro mit einem an ihm verschuldeten Foulelfmeter den Schlusspunkt und erhöhte auf 3:0. In der Schlussphase konnte sich zudem der unterbeschäftigte Dietiker Goalie Alpay Inaner zweimal auszeichnen und verdiente sich seinen dritten «Shutout» im vierten Meisterschaftsspiel redlich. Somit endete ein unterhaltsames Nachbarschaftsduell mit einem auch in dieser Höhe verdienten 3:0-Erfolg von Favorit Dietikon. Schade nur, dass erneut nur wenige Zuschauer auf der Dornau anwesend waren.

Vier «Sonntage» für FCD-Chefcoach Tarone

Nicht auf seinem angestammten Platz war am Samstag Daniel Tarone. Der Cheftrainer der Dietiker schaute sich die Partie ein paar Meter entfernt von der Trainerbank an. Grund: Für seine Schiedsrichterbeleidigung beim 1:1 am letzten Mittwoch in Zofingen erhielt er vom Verband sage und schreibe vier Spielsperren aufgebrummt. Will heissen, dass Tarone vier Meisterschaftspartien vom An- bis zum Abpfiff keinen Kontakt zur Mannschaft haben darf. «Das ist viel zu hart sanktioniert», sagte Tarone nach Spielschluss. Konsequenz: Der FCD legt Rekurs gegen das Strafmass ein. Ob Tarone beim nächsten Auswärtsspiel gegen Klingnau wieder an der Seitenlinie dirigieren wird? Das werde man sehen, so der Trainer.

Vielleicht orchestriert aber auch am kommenden Samstag wieder Assistenztrainer Oliver Stajic zusammen mit Sportchef Marcello Stellato die Truppe. Gegen Mutschellen ist es jedenfalls gut herausgekommen. In der Tabelle liegen die Limmattaler nach vier absolvierten Partien dort, wo sie als letztjähriger Erstligist auch hingehören – in der Spitzengruppe.