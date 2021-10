Fussball 2:3-Pleite in Wangen bei Olten: Dietiker Blamage beim Tabellenletzten Überhebliche Limmattaler kassieren in der 2. Liga inter eine schmerzhafte 2:3-Ohrfeige. Ist der direkte Wiederaufstieg bereits nach 11 Meisterschaftsrunden weg? Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 31.10.2021, 17.57 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Aufgelaufen: Auch in dieser Szene wird der FCD (Edison Veseli, blaues Dress) von den Wangenern gestoppt. Ruedi Burkart

Eine halbe Stunde vor Ende der regulären Spielzeit keimte aufseiten der Dietiker die Hoffnung auf, den Super-GAU doch noch abwenden und mit einem blauen Auge aus Wangen bei Olten heimreisen zu können. Fabio Rodriguez hämmerte einen von Alessio Caputo clever herausgeholten Foulelfmeter zum zwischenzeitlichen 2:2 in die Maschen (66. Minute). Der Jubel fiel marginal aus, Rodriguez schnappte sich den Ball, eilte zur Platzmitte und legte das Spielgerät artig für das Wiederanspiel bereit.

Für die letzten 15 Minuten brachte FCD-Chefcoach Daniel Tarone mittels dreifachen Wechsels neues Personal. Jetzt wollte man nochmals durchstarten. «Sag dem Schiedsrichter, er solle das alles nachspielen lassen», rief Tarone seinem Captain Marvin Hezel zu, als die Wangener immer wieder am Boden liegend Zeit zu schinden versuchten. Die erste nennenswerte offensive Aktion nach dem Dietiker Ausgleich gehörte indes den Gastgebern. Wangen-Captain Kastrati zwang FCD-Keeper Alpay Inaner mit seinem Schuss zu einer Glanzparade.

«Spielt Fussball»,

rief Tarone auf den Platz. Ihm schwante offenbar nichts Gutes. Und tatsächlich: Statt beherzt den Siegtreffer zu suchen, verhedderten sich die Limmattaler in der Offensive in Einzelaktionen, defensiv agierten sie zunehmend fahrlässig.

FCD-Keeper Inaner wurde zum tragischen Helden

Und das hatte fatale Folgen. Lange in der Nachspielzeit – alle rechneten schon mit einem für den FCD enttäuschenden 2:2-Remis – verschuldete Inaner einen Foulelfmeter. Der sonst untadelige FCD-Keeper spielte bei einer unkonventionellen Abwehraktion mit den Beinen zwar den Ball, traf aber auch den involvierten Wangen-Stürmer und verschuldete so einen Foulelfmeter. Wangens Kastrati liess sich die Chance nicht entgehen und traf in der 95. Minute zum siegbringenden 3:2 für den bisher punktelosen Tabellenletzten.

Ihr Support während 95 Minuten brachte nichts: Die Dietiker Fans feuerten ihre Lieblinge auch in Wangen bei Olten lautstark an. Ruedi Burkart

Während die Solothurner noch auf dem Platz ihre ersten Punkte der Saison überschwänglich feierten, packte Tarone missmutig seine Siebensachen und machte sich auf den Weg in die Kabine. War’s das mit dem direkten Wiederaufstieg in die 1. Liga, Daniel Tarone?

«Aufstieg? Wer redet hier von Aufstieg? Wir müssen zuerst einmal lernen, in der Defensive richtig zu arbeiten»,

machte der FCD-Chefcoach seinem Ärger Luft.

Tatsächlich offenbarten die Limmattaler mit ihrer jungen Truppe vor dem eigenen Tor immer wieder Lücken, in die die wirbligen Wangen-Stürmer stossen konnten. Dass mit Di Gregorio und Pa Modou ein gerüttelt Mass an Routine wegen Verletzungen fehlte, mochte Tarone nur teilweise gelten lassen. «Wir haben im Kader nicht die Breite, die es braucht», so Tarone. Das sei allerdings keine neue Erkenntnis. Und vor allem keine Ausrede für die schwache Vorstellung gegen den Tabellenletzten.

FC Dietikon mit bereits acht Punkten Rückstand

Womit wir beim bangen Blick auf die Tabelle wären. Nach 11 Durchgängen und zwei Partien vor der Winterpause präsentierte sich die Lage an der Tabellenspitze folgendermassen: Weil der grosse Aufstiegsfavorit Rotkreuz seine Hausaufgaben erledigt hat und gegen Zofingen mit 2:0 den zehnten Sieg im elften Meisterschaftsspiel holte, grüssen die Zentralschweizer mittlerweile acht und mehr Punkte vor der Konkurrenz. Der FCD liegt mit ebendiesen acht Zählern Rückstand neu auf Rang drei. Am kommenden Samstag geht es für Dietikon mit einem Auswärtsspiel gegen Aufsteiger Unterstrass weiter.

Telegramm Wangen bei Olten – Dietikon 3:2 (2:1) Sportanlage Chrüzmatt. – 80 Zuschauer, die Mehrzahl aus dem Limmattal angereist. – SR: Ante Palesko. – Tore: 22. Kostadinovic 1:0. 24. Caputo 1:1. 34. Avdilji 2:1. 66. Rodriguez (Foulpenalty) 2:2. 95. Kastrati (Foulpenalty) 3:2.

Dietikon: Inaner; Stamenkovic (67. Mollet), Lazic (67. Shabani), Hezel, Simao; Gaijc (67. Pinheiro), Duvnjak, Veseli (76. Di Iorio), Rodriguez; Caputo, Meyer.

Bemerkungen: Dietikon unter anderem ohne Di Gregorio, Pa Modou, Itoko, Moreno (alle verletzt). – Cornerverhältnis 2:7.