Fussball 2.-Liga-Trainer haben verlängert: Urdorf und Schlieren setzen auf Kontinuität Die beiden Limmattaler Zweitligisten setzen in Zukunft auf bewährtes Personal. Sowohl auf dem Chlösterli als auch auf dem Zelgli wurden die Verträge mit den Trainern verlängert. Ruedi Burkart 14.05.2021, 14.38 Uhr

Steht eine weitere Saison beim FC Urdorf an der Seitenlinie: Trainer Dragan Filipovic. Ruedi Burkart

Beim FC Urdorf ist man sich mit dem aktuellen Trainergespann in den vergangenen Tagen einig geworden. «Wir freuen uns sehr, dass wir mit Cheftrainer Dragan Filipovic und seinem Assistenten Joao Manuel Leite in die Zukunft gehen können», sagt Vereinspräsident René Janz. Mündlich sei alles geregelt, unterschrieben werden die Verträge in den nächsten Tagen.

Schlierens Co-Präsident Marco Seifriz (links) mit Sportchef Antonio Caputo. Ruedi Burkart

Der FC Schlieren hat laut Klubpräsident Marco Seifriz sowohl mit Sportchef Antonio Caputo als auch mit Cheftrainer Besnik Ramadani die per 30. Juni auslaufenden Verträge um zwei Jahre verlängert. «Die beiden machen einen hervorragenden Job und passen in unseren Verein», äussert sich Seifriz auf Anfrage. Jetzt nehme man die Planung des Kaders für die kommende Spielzeit an die Hand.