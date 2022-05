Fussball 1:6-Niederlage gegen FCZ-Youngsters: Den Schlieremerinnen gelingt kein Exploit Stark ersatzgeschwächt haben die NLB-Fussballerinnen keine Chance auf eine Überraschung. Mona Gublers Treffer nach 63 Minuten bleibt der einzige. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 29.05.2022, 15.45 Uhr

Sechsmal streckte sich Schlierens Goalie Annina Eigenmann gegen den FC Zürich vergebens. Henry Muchenberger/Archiv

Sie wehrten sich tapfer, boten dem Nachwuchs des Stadtklubs die Stirn – am Schluss gingen Schlierens NLB-Fussballerinnen gegen die U21 des FC Zürich dennoch mit 1:6 geschlagen vom Feld. Ein Unglück ist das nicht, die Limmattalerinnen müssen im Kampf gegen den Abstieg nicht gegen die talentierten FCZ-Youngsters punkten.

«Ich suche nicht nach Ausreden. Darum sage ich, dass der FCZ klar besser war»,

erklärte FCS-Chefcoach Alessandro Vicedomini nach Spielschluss. Die Schlieremerinnen kamen nach dem Treffer von Mona Gubler zum zwischenzeitlichen 1:3 (63.) zu drei sehr guten Möglichkeiten. Diese blieben ungenutzt, und so schraubte der FCZ in den letzten Spielminuten das Skore zum Schlussresultat von 6:1 in die Höhe.

Schlieren hat im Kampf gegen den Abstieg weiterhin sehr gute Karten und spielt diese Saison noch gegen Solothurn, Oerlikon/Polizei und Küssnacht am Rigi.

Telegramm FC Zürich U21 - Schlieren 6:1 (3:0) Heerenschürli. – Tore: 13 Rexhepi 1:0. 30. Di Muro 2:0. 46. (1. Halbzeit) Kuqi 3:0. 63. Gubler 3:1. 80. Rexhepi 4:1. 83. Rama 5:1. 95. Gashi 6:1.

Schlieren: Eigenmann; Bürgler, Dietrich, Hodel, Rohr; Adali, Gubler; Studer, Raffino, Machado; Mijovic.

Bemerkungen: Schlieren mit 13 Absenzen. – Verw.: 48. Meyer, 52. Raffino, 72. Erkol.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen