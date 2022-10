Fussball 15 Verwarnungen, aber nur 1 Tor in 98 Minuten: Der FC Dietikon gewinnt das Spitzenspiel mit 1:0 Pa Modous Penaltytreffer bereits nach sechs Minuten reichte zum verdienten Sieg gegen Red Star in der 2. Liga inter. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 02.10.2022, 13.18 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nach seiner kläglich vergebenen Chance zum 2:0 in der 35. Minute steht Dietikons Stürmer Anto Gudelj (rechts) der Schreck ins Gesicht geschrieben. Red-Star-Captain Yves Scherrer klärt vor dem lauernden Petar Ugljesic. Ruedi Burkart (1. Oktober 2022)

Sturmböen, Dauerregen, 15 Verwarnungen, zwei Foulpenaltys, ein Platzverweis und das entscheidende Tor bereits in der Startphase – das Spitzenspiel der Gruppe 3 in der 2. Liga inter bot bei Hudelwetter beste Unterhaltung. Und sah mit dem neuen Tabellenleader Dietikon einen verdienten Sieger. Das Tor des Nachmittags auf der Dornau erzielte FCD-Verteidigungsminister Pa Modou auf Foulpenalty nach sechs Minuten.

Die Meisterschaftspartien der Limmattaler liefen bisher meistens so ab: Der Gegner geht in Führung, Dietikon muss reagieren und einem Rückstand nachrennen. Das taten die Limmattaler immerhin jedes Mal erfolgreich und gewannen doch noch. «Es wäre natürlich wünschenswert, wenn wir nicht dauernd in der Schlussphase einen Rückstand aufholen müssten», meinte FCD-Cheftrainer Daniel Tarone vor der Partie.

Zum Glück ist der Vereinspräsident Arzt: Während der Halbzeitpause kümmert sich FCD-Boss Claudio Lorenzet um Faria Simão, dem bei einem Zweikampf die Lippe aufgeplatzt war. Ruedi Burkart (1. Oktober 2022)

Im Spitzenspiel vom Samstag gegen Red Star taten ihm seine Spieler den Gefallen. Pa Modou brachte den FCD mittels Elfmeter früh mit 1:0 in Führung – Dalipi fiel im Strafraum, ein klarer Penalty – und die Limmattaler gewannen auch das fünfte von bisher sechs Spielen in der Liga. Doch ganz zufrieden wirkte Dietikons Übungsleiter nach dem Abpfiff dennoch nicht. «Wir hätten das zweite oder dritte Tor schiessen müssen. Die Chancen dazu hatten wir.»

In der Tat. Vor allem in der Phase nach Pa Modous Treffer hätte der FCD nachlegen müssen. Allein Stürmer Anto Gudelj versemmelte zweimal beste Möglichkeiten. Die Mutter aller vergebenen Chancen am vergangenen Samstag war indes jene von Petar Ugljesic nach 55 Minuten. Der knapp 1,90 Meter grosse Dietiker Sturmtank rennt mit dem Ball am Fuss allein auf Red-Star-Hüter Silvano Kessler zu, kann sich in aller Ruhe die Ecke aussuchen – und sieht seinen Schuss vom früheren FCD-Keeper gehalten. «Der Petar macht solche Tore in zehn von zehn Fällen», entfuhr es einem FCD-Fan auf der Stehrampe.

In der Schlussphase brauchte der FCD Glück

So kam es, wie es kommen musste. Red Star schöpfte Hoffnung, die Dietiker Angriffe wurden seltener. Und plötzlich war sie da, die Chance zum Lucky Punch für die Stadtzürcher. Aber Marc Basoglu setzte den Ball in der 86. Minute bei seinem Penaltyversuch an den Pfosten. Ein Punktgewinn wäre aufgrund des Spielverlaufs unverdient gewesen. «Unser Sieg geht in Ordnung», resümierte FCD-Tarone.

Nach seinem Platzverweis in der Nachspielzeit gesellte sich Dietikons Bondoy Itoko zu den wetterfesten Dietiker Hardcorefans. Ruedi Burkart (1. Oktober 2022)

Dass während einer umkämpft geführten, aber in keiner Phase gehässigen Partie gleich 15 (!) Verwarnungen ausgesprochen werden, ist durchaus erwähnenswert. Nicht immer bewies Ref Aggeler beim Zücken des gelben Kartons das nötige Fingerspitzengefühl. So auch bei der «Ampelkarte» gegen Dietikons Bondoy Itoko. Wobei zu erwähnen ist, dass sich der 24-jährige Mittelfeldspieler ebenfalls nicht sehr clever verhalten hat. Sein hartes Einsteigen in der achten Minute der Nachspielzeit, nur zehn Minuten nach seiner ersten Verwarnung, war völlig unnötig. Und wurde mit einem Platzverweis geahndet. Sekunden später war die Partie vorbei.

Dietikon – Red Star 1:0 (1:0)

Dornau. – 110 Zuschauer. – SR: Bernhard Aggeler. – Tor des Spiels: 6. Pa Modou (Foulpenalty) 1:0.

Dietikon: Winzap; Dodaj (86. Shabani), Pa Modou, Lazic, Simao; Pepe, Di Gregorio, Dalipi, Rodriguez (64. Hasani); Gudelj (68. Itoko), Ugljesic (64. Pinheiro).

Bemerkungen: Dietikon u. a. ohne Toko, Stefanovic, Puglia, Duvnjak und Moreno (alle verletzt). – Verwarnungen: acht gegen Dietikon und sieben gegen Red Star. – Platzverweis: 90. (+8) Itoko, zweite Verwarnung innert neun Minuten wegen Foul. – 79. Basoglu schiesst Foulelfmeter an den Pfosten. – Cornerverhältnis: 6:7.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen