Fussball 1:2-Niederlage in der Nachspielzeit: Der FC Schlieren friert im Kühlschrank fest Die Limmattaler NLB-Fussballerinnen zeigen gegen die U21 des FC Zürich eine leidenschaftliche Leistung – und verlieren dennoch. Ruedi Burkart 15.04.2021, 13.40 Uhr

Alles Dagegenhalten half zum Schluss nichts. Antje Notter (gelbes Dress) und ihre Schlieremer Kolleginnen verloren gegen den FCZ mit 1:2. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Noch zehn Minuten waren am Mittwoch auf dem Zelgli-Kunstrasen zu spielen. Seit der 26. Minute und einem Kopfballtreffer von Captain Céline Bürgisser im Anschluss an einen Eckball lagen die Limmattalerinnen im NLB-Match gegen die U21 des FC Zürich mit 1:0 in Führung. Der zweite Sieg in Folge schien somit in Griffnähe. Die gefühlte Temperatur bewegte sich weit jenseits der Nullgradgrenze, doch der Auftritt der Schlieremer Kickerinnen erwärmte die Herzen jener zwei Dutzend Zuschauer, die sich hinter dem Gitter versammelt hatten und die Partie mitverfolgten.

Die Zaungäste sahen eine animierte Partie, in der sich die Schlieremerinnen vor dem Favoriten aus der Stadt nicht versteckten. Sondern diesen mit konsequentem Forechecking immer wieder zu Fehlpässen verleiteten. Die generöse Spielweise der Limmattalerinnen zeitigte allerdings Folgen, Gelb-Blau war ab der 80. Minute stehend k. o.

Der neue FCS-Coach Alessandro Vicedomini reagierte und brachte neue Kräfte aufs Feld. Und bewies dabei ein glückliches Händchen. Denn nur Sekunden nach ihrer Einwechslung hatte Céline Bürgler bei einem der selten gewordenen Schlieremer Gegenstösse die Siegsicherung auf dem Fuss. Von Jil Studer ideal lanciert, zog sie in der 81. Minute aus der zweiten Reihe ab und drosch das Leder Richtung FCZ-Kasten. Weil das Spielgerät leicht abgefälscht worden war, fiel das entscheidende 2:0 nicht.

«Wäre der Ball drin gelandet, hätten wir die Partie gewonnen. Und das wäre nicht mehr als verdient gewesen»,

bilanzierte Assistenztrainerin Pätzi Dreyer nach dem Schlusspfiff.

In den letzten Spielminuten überstürzten sich dann die Ereignisse auf dem Zelgli. Die Stadtzürcherinnen warfen nun alles in den Angriff und zogen phasenweise ein Pressing vor dem FCS-Strafraum auf. Weil FCS-Goalie Annina Eigenmann im Verlaufe der zweiten Halbzeit hatte gepflegt werden müssen, wurden fünf Minuten nachgespielt. Und in dieser Phase drehten die Stadtzürcherinnen die Partie. In der 93. Minute glich Toper per Foulpenalty zum 1:1 aus, 120 Sekunden später drosch Duarte das Leder zum 1:2 aus Schlieremer Sicht in die Maschen. Bei beiden Gegentreffern hatte FCS-Goalie Eigenmann keine Abwehrchance.

«Wir haben alles gegeben und müssen uns nach dieser Leistung nicht verstecken. Die beiden späten Gegentreffer tun weh, klar. Aber wir haben 80 Minuten dagegenhalten können. Beim Sieg in Luzern waren wir schon nach einer Stunde völlig leer», zog Dreyer ein trotz allem positives Fazit. Coach Alessandro Vicedomini: «Ich darf meinen Spielerinnen ein grosses Kompliment machen. Sie haben eine super Partie gezeigt. Die Niederlage ist unverdient.»

Und jetzt gegen den Aufstiegsfavoriten

Trotz der bitteren 1:2-Niederlage hat sich die Lage der Schlieremerinnen in der NLB-Tabelle nicht verändert. Weil die direkte Konkurrenz um den Ligaerhalt ebenfalls Niederlagen einstecken musste, liegen die Limmattalerinnen in der 10er-Liga weiterhin auf dem siebten Zwischenrang, zwei Punkte vor dem «Strich». Am Samstag geht es mit einem Auswärtsspiel gegen Yverdon weiter (20 Uhr, Stade Municipal). Klar, dass die Limmattalerinnen gegen den aktuellen Tabellenzweiten und Aufstiegsfavoriten Aussenseiterinnen sind. Alles andere als eine deutliche Niederlage wäre eine positive Überraschung.