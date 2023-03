Fussball 1:2-Heimpleite gegen Pratteln: Der FCD verliert schon wieder In der 2. Liga inter unterliegen die Limmattaler den Baselbietern auf eigenem Platz. Damit sorgen sie gleich für zwei unrühmliche Premieren. Michel Sutter Jetzt kommentieren 26.03.2023, 12.45 Uhr

Dietikon-Captain Pa Modou (links) verschoss einen Penalty. Michel Sutter (25. März 2023)

Der Penalty, den Pa Modou über den Querbalken drosch. Der Kopfball, den Mutabdzic an den Pfosten setzte. Es war eine ganze Serie von Dietiker Schüssen aufs Tor der Gäste. Möglichkeiten, die Niederlage gegen Pratteln doch noch abzuwenden, hatten die Dietiker genug. «Wir haben viel Aufwand betrieben», sagte Dietikon-Trainer Daniel Tarone nach Spielschluss. «Aber uns hat heute das Wettkampfglück gefehlt.»

Doch nicht nur das. In der ersten Halbzeit mangelte es den Limmattalern auch am nötigen Biss. Etwa beim Führungstor der Gäste nach 90 Sekunden. Bei einem langen Ball der Gäste in Richtung Strafraum spekulierte - oder vielmehr hoffte - die Dietiker Verteidigung auf eine Abseitsposition von zwei Prattlern. Der spätere Torschütze Jose Pichardo Santos stand wohl jedoch auf gleicher Höhe mit dem letzten Dietiker. Und beim 0:2 wurde Prattelns Gabriele Stefanelli im Dietiker Strafraum ungenügend gedeckt. «Wir haben die Gegentore zu einfach erhalten», so Tarone weiter. Dass Pa Modou ein paar Minuten zuvor einen Strafstoss nach einem Foul an Petar Ugljesic etwas gar leger getreten und übers Tor gesetzt hatte, passte zum Bild, das die Dietiker in der ersten Halbzeit abgaben.

Tokos 1:2 war zu wenig Lohn für die Dietiker Bemühungen

Immerhin fanden die Limmattaler in der zweiten Hälfte deutlich besser ins Spiel. Plötzlich waren die Hausherren dominant, mit Davor Mutabdzic' Pfostenkopfball und der eingangs erwähnten Mehrfachchance, die nicht zu einem Tor führte, hätten sich die Dietiker in den ersten zehn Minuten nach Wiederanpfiff eigentlich den Anschlusstreffer verdient gehabt. Tokos Treffer zum 1:2 nach einer Stunde war dann der Lohn für einen aufopferungsvollen Kampf.

Der eingewechselte Bondoy Itoko (rotes Dress, hier gegen Prattelns Arian Balazi) sorgte für Schwung in der Dietiker Offensive. Michel Sutter (25. März 2023)

Dass es am Ende nicht zu wenigstens einem Punkt reichte, war auch der Pratteler Taktik geschuldet. «Der Gegner hat nur noch den Ball weggeschlagen», sagte Tarone. «Aber man muss halt von Anfang an parat sein, dann kommst du gar nicht erst in diese Situation.» Er wolle der Mannschaft allerdings keinen Vorwurf machen:

«Wenn wir den Biss und den Willen zeigen wie in der zweiten Halbzeit, kommen wir auch wieder auf die Siegesstrasse zurück.»

Die Siegesstrasse hat Dietikon mit der 1:5-Niederlage vor einer Woche gegen die Old Boys verlassen. Mit dem 1:2 gegen Pratteln haben die Limmattaler nun erstmals in dieser Saison auch zu Hause verloren. Und noch eine Premiere: Die Dietiker haben zum ersten Mal zweimal nacheinander nicht gepunktet. Damit haben sie die Tabellenführung an Muttenz abgeben müssen, das nun mit 38 Zählern gleich viele Punkte wie die Limmattaler aufweist, aber ein Spiel weniger ausgetragen hat. «Wir dürfen jetzt den Kopf nicht in den Sand stecken», sagte Tarone, «es gibt nur eines: weiterarbeiten.»

Dietikon – Pratteln 1:2 (0:2) Neo-Arena Dornau. – 150 Zuschauer. – Tore: 2. Pichardo 0:1. 34. Stefanelli. 63. Toko 1:2.

Dietikon: Vanins; Pepe (61. Puglia), Dodaj, Pa Modou, Simao; Toko ; Rodriguez, Di Gregorio (80. Tanzillo Ortiz), Dalipi, Mutabdzic; Ugljesic.

Bemerkungen: 30. Pa Modou verschiesst Penalty. – 57. Pfostenkopfball Mutabdzic.

