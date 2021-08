Fussball 1:2 gegen oberklassigen FC Küsnacht: Der FC Uitikon verpasst die Cup-Überraschung Wer die Tore nicht erzielt, wird bestraft. 4.-Ligist Uitikon unterliegt im Regionalcup Küsnacht aus der 3. Liga mit 1:2. Ruedi Burkart 22.08.2021, 17.14 Uhr

Aller Einsatz nützte nichts: Der FC Uitikon (Mauricio Nehuen Toledo Seybold im gelben Dress) unterlag Küsnacht mit 1:2. Bild: Ruedi Burkart

Gibt es ehrenvolle Niederlagen? Falls ja, dann war das 1:2 der Uitiker 4.-Liga-Fussballer in der ersten Runde des Regionalcups gegen den oberklassigen FC Küsnacht eine solche. Gut gespielt, den Favoriten geärgert, phasenweise gar dominiert – am Schluss aber doch verloren.

Die Zuschauer trauten in der Startphase der intensiv geführten Partie ihren Augen kaum. Es waren nicht die favorisierten Gäste aus Küsnacht, die dem Spiel den Stempel aufdrückten. Sondern die kecken Uitiker Hausherren, die schwungvoll in die Cup-Partie starteten. Bevor Uitikons Pechvogel Dario Meili in der 23. Minute den Ball völlig freistehend statt zum überfälligen 1:0 ins Netz zur Konsternation aller neben das Gebäude spedierte, hätte der FCU bereits in Führung liegen müssen. Je zweimal Captain Alimi (8./9.) und Dalipi (11./17.) sowie Frei (15.) hatten den Führungstreffer auf dem Fuss.

Die Vorahnung des Vereinspräsidenten

Auf den Zuschauerrängen litt Vereinspräsident Martin Cincera mit den anderen Uitiker Fans. «Wenn das mal gut geht», sagte Cincera in der Halbzeitpause, angesprochen auf die Vielzahl an verpassten Chancen. Ob er ahnte, was bald folgen würde? Nach dem Wiederanpfiff legten die Gäste aus Küsnacht eine Schippe drauf und nahmen das Heft resolut in die Hand – sie gingen in der 49. Minute durch einen Penaltytreffer mit 1:0 in Front.

Mit dieser Führung im Rücken spielte der 3.-Ligist die Zeit relativ locker herunter und entschied die Partie in der 85. Minute mit dem 2:0 endgültig. Uitikons absolut sehenswerter Anschlusstreffer nach 87 Minuten im Anschluss an einen Eckball – Andreas Richli traf per Kopf zum 1:2 – kam viel zu spät.

Nach dem Schlusspfiff zog Uitikons Trainer Stefan Lerchmüller, 55, unaufgeregt ein positives Fazit.

«Wir haben heute eine ganz gute Partie gespielt, obwohl wir auf den einen oder anderen potenziellen Stammspieler verzichten mussten. Schade ist lediglich, dass wir so viele gute Chancen vergeben haben. Sonst hätte die ganze Sache anders herauskommen können.»

Uitikons Sportchef André Wiederkehr, 51, – ein ehemaliger Profifussballer mit 314 Einsätzen in der Nationalliga A, respektive Super League – sagte derweil: «Einmal im Cup ein paar Runden weit kommen, das wäre schon reizvoll.» Damit ist zumindest in diesem Sommer nichts.

Seit sieben Jahren beim FC Uitikon, neu für das Fanionteam zuständig: Trainer Stefan Lerchmüller. Bild: Ruedi Burkart

Lerchmüller wirkt seit sieben Jahren beim FC Uitikon und hat neu das Fanionteam übernommen. Was erwartet er von der am kommenden Wochenende beginnenden 4.-Liga-Saison? «Wir wollen versuchen, oben in der Tabelle mitzuspielen. Allerdings verspüren wir hier überhaupt keinen Druck von Seiten des Vereins.» In die Meisterschaft steigen die Uitiker am Sonntag mit einem Heimspiel gegen Hausen am Albis.