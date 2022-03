Fussball 1:11-Pleite bei Leader Thun: Der FC Schlieren kommt unter die Räder Ein Platzverweis für Goalie Eigenmann steht am Anfang eines Abends zum Vergessen für die NLB-Fussballerinnen. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 06.03.2022, 22.24 Uhr

In letzter Zeit ein gewohntes Bild: Die Gegnerinnen jubeln, die Spielerinnen des FC Schlieren hadern. Alexander Wagner

Eine Woche nach der nicht unerwarteten 0:7-Heimniederlage gegen Super-Ligist GC im Rahmen des Cup-Viertelfinals hat der FC Schlieren erneut hoch verloren. Am Samstagabend brachten die bemitleidenswerten Limmattalerinnen auswärts gegen Tabellenleader Thun kein Bein vors andere und liefen in einen 1:11-Hammer. Bemerkenswertes Detail: Die Berner Oberländerinnen powerten während der gesamten Spielzeit durch und erzielten ihre letzten beiden Treffer in der 90. und 92. Minute.