Fussball 1:0-Sieg bei Red Star – FC Dietikon gewinnt dank Penaltytor von Pa Modou Mit einem 1:0-Auswärtssieg gegen Red Star haben die Dietiker Fussballer den Sprung in die zweite Vorrunde in der Cup-Qualifikation der 2. Liga inter geschafft. Dort treffen sie auf Rotkreuz. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 21.11.2021, 14.47 Uhr

Pa Modou schoss den FC Dietikon in die zweite Cup-Vorrunde. Ruedi Burkart/Archiv

Den entscheidenden Treffer gegen Red Star erzielte Innenverteidiger Pa Modou mittels Foulpenalty in der 43. Minute. Im Strafraum der Stadtzürcher war Faria Simao zu Fall gekommen. «Es war ein typischer Cupfight, ein Kampfspiel. Beide Teams hatten Chancen», resümierte der zufriedene FCD-Chefcoach Daniel Tarone.

Nur eines passte ihm nicht. «Wir müssen unsere Konter konsequenter spielen, da haben wir noch Potenzial.» Der Limmattaler 2.-Liga-inter-Klub beschliesst das Fussballjahr 2021 also mit einem Sieg und verabschiedet sich nun in die Wettkampfpause. Das erste Vorbereitungsspiel steht in zwei Monaten auf dem Programm: am 22. Januar 2022 gegen 1.-Ligist Höngg.

