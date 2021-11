Fussball 1:0 gegen Muri zum Ende der Hinrunde – der FC Dietikon geht mit einem Sieg in die lange Meisterschaftspause Die Limmattaler setzen sich in ihrer Gruppe der 2. Liga inter in der Spitzengruppe fest. Tabellenführer Rotkreuz hat bereits elf Punkte Vorsprung auf den viertplatzierten FCD. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 14.11.2021, 13.39 Uhr

Der 17-jährige FCD-Junior Skender Hasani (rotes Dress) durfte erstmals im Fanionteam ran. Und dies von Beginn weg. Ruedi Burkart

Das Arsenal von jungen Talenten scheint beim FC Dietikon unerschöpflich zu sein. Da fehlt im letzten Meisterschaftsspiel des Jahres der rechte Aussenverteidiger Stefan Stamenkovic wegen einer Sperre («Ampelkarte» vor Wochenfrist gegen Unterstrass) – und was machen die Verantwortlichen? Sie zaubern einen weiteren Junior aus den eigenen Reihen aus dem Hut. Der 17-jährige Skender Hasani – normalerweise bei Dietikons A-Junioren im Einsatz – kam so zu seinem Debüt in der 1. Mannschaft. Und nicht nur das: Der junge Mann durfte von Beginn weg an der Seite von Routinier Pa Modou ran. Und spielte die Partie bis zur 87. Minute durch. «Er hat die Woche hindurch mit uns trainiert», sagte Sportchef Marcello Stellato. «Skender hat seine Sache sehr gut gemacht», lobte Chefcoach Daniel Tarone.

In der Tat: Hasani liess auf seiner rechten Seite nichts anbrennen, schaltete sich immer wieder in den Angriff ein und pflügte seine Seite rauf und runter, dass den Gegnern Hören und Sehen verging.

«Zu null, Chef, zu null»,

raunte ein zufriedener Pa Modou nach Spielschluss Chefcoach Tarone zu. Und meinte damit auch die respektable Leistung von Hasani.

Zu null gewonnen. Das ist dem FCD zuletzt in der achten Meisterschaftsrunde gelungen, mit 3:0 gegen Sursee. Danach schlitterten die Limmattaler in eine Mini-Krise, holten bis vor dem Muri-Match nur noch vier Punkte aus vier Partien.

Mit Verdacht auf eine Oberschenkelzerrung out nach 16. Minuten: Der angeschlagene Fabio Rodriguez verlässt mit Physiotherapeutin Diniz Francisco den Platz. Ruedi Burkart

Gegen die Freiämter packte der FCD nochmals alles aus und gewann einen intensiv geführten Match verdient. Das Tor des Abends erzielte Captain Marvin Hezel bereits nach sieben Minuten. Im Anschluss an den ersten Eckball des Spiels lancierte Alessio Caputo auf der halbrechten Seite Leandro Di Gregorio. Dieser flankte vor das Tor, wo der aufgerückte Innenverteidiger Hezel zu Stelle war – 1:0.

Tabellenführer Rotkreuz sagt danke

Dank ihrem achten Vollerfolg im 13. Spiel der Saison haben sich die Dietiker in der Tabelle in den Top 4 festgesetzt, zusammen mit Muri und Schöftland totalisieren sie 26 Punkte. Mit Genugtuung dürfte man bei Leader Rotkreuz von Dietikons 1:0-Sieg gegen Muri Kenntnis genommen haben. Die Zentralschweizer liegen nun bereits elf Zähler vor besagtem Trio an der Tabellenspitze.

Die 2.-Liga-inter-Meisterschaft ruht nun und geht erst in vier Monaten am 12. März 2022 weiter. Bevor die Nockenschuhe definitiv in die Ecke gestellt werden, steht für den FCD am kommenden Samstag noch der letzte Ernstkampf des Jahres auf dem Programm. In der 1. Runde der Cup-Qualifikation gastieren die Limmattaler bei Red Star – wie der FCD ein Absteiger aus der 1. Liga. Die Partie auf der Allmend Brunau in Zürich wird um 16 Uhr angepfiffen.



Telegramm Dietikon - Muri 1:0 (1:0) Dornau. – 150 Zuschauer. – SR: Malik Temmar, Fribourg. Tor des Spiels: 7. Hezel 1:0.

Dietikon: Inaner; Hasani (87. Lazic), Pa Modou, Hezel, Simao (80. Selmani); Duvnjak (46. Veseli); Rodriguez (16. Gajic), Di Gregorio, Caputo, Itoko; Pinheiro (89. Meyer).

Bemerkungen: Dietikon unter anderem ohne Stamenkovic (gesperrt) und Moreno verletzt). – Muri ohne E. Duvnjak (Militär), Völker und Zoller (beide verletzt). – 59. Platzverweis Stojkovski (zweite Verwarnung wegen Foul). – Cornerverhältnis: 6:8.

