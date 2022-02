Fussball 0:7 und out im Cup: Der grosse Favorit GC lässt Schlieren keine Chance Die Limmattaler NLB-Fussballerinnen verlieren im Cup-Viertelfinal gegen Super-Ligist Grasshoppers mit 0:7. Trotzdem feiern 500 Zuschauer auf dem Zelgli bei herrlichem Fussballwetter ihre tapferen Kickerinnen. Michel Sutter Jetzt kommentieren 27.02.2022, 21.27 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schlierens Selina Hodel (liegend) mit einem resoluten Tackling gegen die GC-Spielerin Katja Wienerroither. FCS-Goalie Annina Eigenmann pariert den Ball anschliessend. Henry Muchenberger

Nicht einmal der Ehrentreffer wollte den Schlieremerinnen in den 90 Minuten plus Nachspielzeit gegen die Favoritinnen gelingen. Die beste Chance dazu hatte die eingewechselte Luisa Gisler nach gut einer Stunde. Nach einer Balleroberung schoss sie im GC-Strafraum aufs Tor, verfehlte dieses aber knapp – ihr Schuss war etwas zu hoch angesetzt. Es wäre zu diesem Zeitpunkt das 1:4 aus Limmattaler Sicht gewesen. Doch stattdessen kassierten die Gastgeberinnen drei weitere Treffer und unterlagen dem Favoriten diskussionslos mit 0:7. «Der Unterschied war einfach zu gross, zum Beispiel physisch», sagte Schlieren-Trainer Alessandro Vicedomini nach dem Schlusspfiff.

«Wir haben an die Sensation geglaubt, aber dazu hätten wir das 0:0 länger halten müssen.»

Tatsächlich musste Vicedominis Team bereits nach acht Minuten den ersten Gegentreffer hinnehmen, wobei GC schon vorher zweimal hätte in Führung gehen können. «Das 1:0 und 2:0 für GC sind zu schnell gefallen», sagte Vicedomini deshalb.

Das Tempo im Spiel als Trumpf der Hoppers

Schnell waren auch die Spielerinnen der Grasshoppers, die besonders über die linke Seite viel Druck machten und die Schlieremerinnen ein ums andere Mal in Verlegenheit brachten. Besonders mit Katja Wienerroither, Torschützin zum 2:0, hatten die Limmattalerinnen ihre liebe Mühe. Wienerroither war praktisch ein ständiger Gefahrenherd und spielte ihre Schnelligkeit aus.

Bald schlägts ein: GC-Spielerin Katja Wienerroither umkurvt Schlierens Goalie Annina Eigenmann auf dem Weg zum 2:0 für die Hoppers. Henry Muchenberger

Aber auch die eingewechselte Aurélie Csillag beeindruckte mit ihrem Tempo. Ein Beispiel: Csillag fing einen Ball in der eigenen Defensivzone ab und sprintete dann über den ganzen Platz, wobei sie sich auch noch an zwei Gegnerinnen vorbeidribbelte. Hätte sie am Ende noch bei ihrem Versuch ins Tor getroffen – es wäre in Konter wie aus dem Lehrbuch gewesen. «Sie ist wirklich extrem schnell», meinte auch Vicedomini, der offensichtlich beeindruckt war von Csillags Geschwindigkeit.

Eine andere temporeiche GC-Spielerin hatte die Schlieremer Defensive allerdings vor allem in der ersten Halbzeit im Griff: Ana Maria Markovic, die in den Duellen gegen Selina Hodel und Luana Bonfardin wiederholt den Kürzeren zog. Dennoch liess sie sich in der zweiten Hälfte als Doppeltorschützin eintragen.

Zeigte sich nicht unzufrieden mit dem Fussball-Nachmittag: FCS-Chefcoach Alessandro Vicedomini. Henry Muchenberger

Die Geschwindigkeit war eine jener Stärken von GC, die den Schlieremerinnen bekannt waren. Zumal sie mit Mona Gubler eine Spielerin in ihren Reihen haben, die die Zürcherinnen genau kennt. Die Stärken von GC seien auch angesprochen worden, so die GC-Leihgabe Gubler:

«Wir haben gekämpft. Aber am Schluss hat uns halt doch die Kondition gefehlt.»

Für sie sei die Partie gegen ihre Kolleginnen eine besondere gewesen: «Es war cool, auf dem Platz zu stehen.»

Für GC-Torhüterin Isabel Rutishauser hingegen sei es ungewohnt gewesen, Gubler beim anderen Team zu sehen, «aber während der Partie denkt man nicht daran». Ebenfalls speziell seien die Zuschauerinnen und Zuschauer am Spielfeldrand gewesen: «Die waren sehr nahe am Spielfeld, aber die Stimmung war sehr cool.» Doch sonst war alles so, wie es sich die Favoritinnen vor dem Spiel ausgemalt hatten. «Unser Ziel war es, möglichst schnell viele Tore zu schiessen», so GC-Goalie Rutishauser.

Beobachtet von den Fans an der Seitenlinie: Schlierens Selina Hodel (gelbes Dress) im Zweikampf mit der zweifachen GC-Torschützin Ana Maria Markovic. Henry Muchenberger

Sie selbst blieb in der ersten halben Stunde praktisch beschäftigungslos. Erst dann kam Schlieren durch Emer Crawford zum Abschluss. Doch ihr Versuch landete deutlich über dem Gehäuse.

Sieben Gegentore kassiert und nur wenige echte Torchancen kreiert: Die Schlieremerinnen waren gegen den übermächtigen Gegner klar unterlegen. Dennoch: Trübsal blasen wollten sie deswegen nicht. «Heute hat alles gestimmt», sagte Vicedomini.

«Wir haben viele Zuschauer gehabt, eine tolle Stimmung, das Wetter war gut – ein Fest für den Verein.»

Und Gubler meinte: «Wir können trotz der Niederlage etwas aus dieser Partie mitnehmen, nämlich die Bissigkeit, die wir gezeigt haben.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen