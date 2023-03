Fussball 0:4-Heimpleite und zwei Platzverweise: Kaltstart für den FC Urdorf gegen Bülach Das erste Spiel in der 2.-Liga-Rückrunde hätte für die «Stiere» kaum bitterer verlaufen können. Gegen Tabellennachbar Bülach waren sie phasenweise ebenbürtig, schwächten sich dann aber gleich selber. Punktezuwachs gabs nur auf dem Strafenkonto. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 19.03.2023, 23.23 Uhr

Der Bülacher Giancarlo Pizzolotto (rotes Dress) beschäftigt die beiden Urdorfer Teo Dukic (rechts) und Tiago André Brito Pereira (links). Henry Muchenberger (18. März 2023)

Eine Viertelstunde vor dem Ende der regulären Spielzeit haute es Urdorfs Chefcoach Manuel Leite endgültig «de Nuggi use». Er echauffierte sich mit jeder Minute der Partie stärker ob der aus seiner Sicht diskutablen Leistung der Unparteiischen, bis er sich mit dem einen der beiden Schiedsrichterassistenten ein weit herum hörbares Wortgefecht lieferte. Konsequenz: Leite sah den gelben Karton, beruhigte sich aber nicht wirklich. «Du willst von mir etwas über die Leistung der Schiedsrichter hören? Ich sage lieber gar nichts. Oder doch: Ich habe in meiner Karriere als Trainer noch nie eine Verwarnung kassiert. Bis heute Abend», meinte der Urdorfer Übungsleiter nach der Partie zum Chronisten der «Limmattaler Zeitung».

Drei Minuten nach der Verwarnung an Leite ging der bunte Abend bei besten äusseren Bedingungen munter weiter: rote Karte nach einem rüden Einsteigen gegen den 21-jährigen FCU-Offensivakteur Kevin Da Silva. Keine 60 Sekunden später folgte ihm Teamkollege Simão Macedo mit einer «Ampelkarte». Urdorf lag zu jenem Zeitpunkt 0:2 zurück und hätte eigentlich vor der stattlichen Zuschauerzahl von 150 Schaulustigen die Schlussphase zur Aufholjagd nützen wollen.

In doppelter Unterzahl wurde aus dem Unterfangen selbstredend nichts. Bülach spielte clever, konterte den FCU aus und gewann schliesslich mit 4:0. Und setzte sich in der Tabelle weiter von den Limmattalern ab. Diese liegen nach 14 gespielten Runden mit 23 Punkten im vorderen Tabellenmittelfeld.

Fussball gespielt wurde auf dem Chlösterli-Kunstrasen übrigens auch. In einer animierten Partie führte Bülach die technisch feinere Klinge und erarbeitete sich die eine oder andere gute Möglichkeit. Aber auch die Gastgeber kamen zu Chancen. So nach Ablauf der ersten halben Stunde, als Dominik Sommer einen Tempogegenstoss zu überhastet abschloss, statt mit einem Querpass den mitgelaufenen Da Silva in idealer Position zu bedienen. So hatte Bülach-Hüter Mabiongo keine Mühe, den Schuss zu blocken.

Ob der Ref es rapportiert hat? Eine Zuschauerin stürmte aufs Feld

Apropos Torhüter. Urdorf-Keeper Sven Gammel verdiente sich mit seinen Paraden Bestnoten, gegen die ersten beiden Treffer von Bülach – ein Doppelschlag in der 38. und 39. Minute – war aber auch er machtlos. In der 60. Minute musste sich Gammel nach einem üblen Foul des Bülachers Gasic pflegen lassen. Dann passierte etwas Unglaubliches: Plötzlich stand eine dem Vernehmen nach mit dem Torhüter verwandte Zuschauerin mitten im Spielfeld! Ob der Schiedsrichter dieses Fehlverhalten rapportiert hat, ist nicht bekannt. Für den FC Urdorf ist es zu hoffen.

Fazit des missglückten Urdorfer Starts in den Fussballfrühling: Es kann nur noch besser kommen. Am liebsten gleich am nächsten Samstag auswärts gegen den Tabellenvorletzten Kilchberg-Rüschlikon. Allerdings: Die «Seebuben» überraschten zum Rückrundenstart mit einem 2:1-Auswärtssieg gegen Leader Horgen.

Urdorf - Bülach 0:4 (0:2) Chlösterli. – 150 Zuschauer. – Tore: 38. Steinmetz 0:1. 39. Carvalho 0:2. 88. Klay 0:3. 92. Zhara 0:4.

Urdorf: Gammel; Weidmann, Scicchitano, Zeko, Macedo; Sommer (59. Rako), Miskovic (66. Pereira), Peric, Da Silva; Markanovic (75. Dukic); Schönbächler.

Bemerkungen: Urdorf ohne De Sousa (verletzt), und Borner (krank) – 78. Platzverweis gegen Da Silva (Foul), 79. «Ampelkarte» gegen Macedo (zweite Verwarnung wegen Foul). – 75. Verwarnung FCU-Chefcoach Leite (Reklamieren). – Cornerverhältnis: 2:7.

