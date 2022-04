Fussball 0:2-Niederlage in Rotkreuz: Dietikons Cup-Traum ist geplatzt Im Duell der beiden 2.-Liga-inter-Gruppengegner Rotkreuz und Dietikon behielten die Zentralschweizer mit 2:0 das bessere Ende für sich. Und spielen damit im Juni um die Qualifikation für den Schweizer Cup. Martin Mühlebach Jetzt kommentieren 14.04.2022, 15.30 Uhr

Die Dietiker (rechts Captain Marvin Hezel) hatten in Rotkreuz das Nachsehen und verloren mit 0:2. Alexander Wagner/Archiv

Nichts ist geworden aus der erhofften Teilnahme des FC Dietikon am Schweizer Cup der kommenden Saison. Am späten Mittwochabend scheiterten die Limmattaler in der vorletzten Qualifikationsrunde an Favorit Rotkreuz. Die individuelle Klasse entschied zu Gunsten des Tabellenleaders in der «Dietiker Gruppe 5» der 2. Liga inter.

Im vergangenen Herbst endete die Meisterschaftspartie zwischen Rotkreuz und Dietikon 1:1 remis. Es ist bis heute die einzige Partie, welche die Zuger in der laufenden Saison nicht zu gewinnen vermochten. Nun standen sich die beiden Teams in der zweiten Vorrunde der Cup-Qualifikation erneut gegenüber. In der Startviertelstunde sorgten ein paar aus Dietikon mitgereiste Fans lauthals singend und rot-weisse Fahnen schwenkend für Stimmung.

Auf dem Rasen tasteten sich die beiden Teams erst einmal ab. Das ausgeglichene Spielgeschehen wickelte sich vor den beiden Strafräumen ab. Während die Platzherren von hinten herausspielten, bestachen die Gäste aus dem Limmattal mit einem schnell vorgetragenen Vertikalspiel.

Der 28-jährige Rotkreuzer Goalie Joao Ngongo – von 2012 bis 2015 auch einmal beim FC Dieitkon unter Vertrag – lancierte in der 28. Minute seinen vorprellenden rechten Aussenverteidiger Erti Emini mit einem weiten Auswurf bis zur Mittellinie. Emini sprintete Richtung der Seitenlinie entlang bis auf die Höhe des gegnerischen Strafraums und bediente Nahuel Allou, der den Ball über Dietikons Torhüter Alpay Inaner in die hohe, hintere Torecke zum 1:0-Führungstreffer für Rotkreuz versenkte. Als Allou in der 45. Minute den Ball mit viel Pech an den Pfosten setzte, kam Dietikon mit dem Glück des Tüchtigen um den zweiten Gegentreffer herum.

Der FCD suchte das 1:1, Rotkreuz fand das 2:0

Nach dem Pausentee versuchte der FC Dietikon mit Vehemenz, den Rückstand wettzumachen. Doch Rotkreuz war gewillt, den knappen Vorsprung zu halten oder, wenn möglich, auszubauen. In der 49. Minute sorgte erneut Allou für Alarm, als er den Ball an die Latte des FCD-Gehäuses knallte. Und als der frühere Challenge-League-Spieler Guto die Platzherren nach 65 Minuten mit 2:0 in Front schoss, schien der Cup-Sieg der Zuger in trockenen Tüchern zu sein. Dietikon gab sich aber noch keineswegs geschlagen. In der 72. Minute und in der Nachspielzeit musste der Torhüter der Zuger noch zweimal sein ganzes Können aufbieten, um den Anschlusstreffer zu verhindern.

Rotkreuz-Trainer René Erlachner sprach nach dem Abpfiff von einem «verdienten, solidarisch erkämpften Sieg». Mit dem Erfolg käme das Selbstvertrauen, das seine Elf mit einer guten Einstellung an den Tag gelegt hätte, schob Erlachner nach. Dietikons Trainer Daniel Tarone meinte:

«Wir haben gut begonnen und hatten während des Spiels ein paar Chancen. Aber wir vermochten sie gegen die gut verteidigenden Gastgeber nicht zu nutzen. Im Spiel zweier guten Teams hat die individuelle Klasse zu Gunsten von Rotkreuz entschieden. Unser Fokus gilt nun ganz der Meisterschaft, die wir mit dem Aufstieg in die 1. Liga abschliessen wollen.»

Telegramm Rotkreuz – Dietikon 2:0 (1:0) Sportpark Dorfmatt. – 200 Zuschauer. – SR: Louis. – Tore: 28. Allou 1:0. 65. Guto 2:0.

Rotkreuz: Ngongo; Emini (74. Boussaha), Latifi, Lucas, Sacirovic; Nabarro, Guto (76. Gyorgiev), Campello (91. Wellington); Allou, Osmanbasic (82. Balu Ndoy), Palatucci (89. Tramontano).

Dietikon: Inaner; Lazic (87. Simao), Pa Modou, Hasani, Hezel; Mutabdzic (67. Itoko), Shabani, Caputo, Dalipi, Rodriguez; Kotsi (87. Di Jorio).

Bemerkungen: Verwarnungen: 61. Lazic, 63. Nabarro, 64. Hezel, 67. Kotsi. – 45. Pfostenschuss Allou. 49. Lattenschuss Allou.

