0:2 gegen Töss – Cup-Märchen der Oetwiler Fussballer ist vorbei

Fussball 0:2 gegen Töss – das Cup-Märchen von Oetwil-Geroldswil ist vorbei Just vor dem Re-Start der Saison kassierte der 3.-Ligist einen Dämpfer. Dennoch schaut Cheftrainer Antonio D’Angelo vor den abschliessenden beiden Meisterschaftspartien positiv in die Zukunft. Ruedi Burkart 11.06.2021, 10.11 Uhr

FCOG-Torhüter Yannick Fux (Nummer 32) und sein Team sind im Cup ausgeschieden.

rab/Archiv

Eine Woche nach dem sensationellen 3:2-Sieg gegen den oberklassigen FC Phönix Seen – und dem damit verbundenen Einzug in den Achtelfinal des Regionalcups – ist beim FC Oetwil-Geroldswil wieder der Alltag eingekehrt.

«Wir haben über weite Strecken des Spiels nicht überzeugen können. Der Gegner war stets schneller, wir liefen meistens hinterher»,

resümierte FCOG-Übungsleiter Antonio D’Angelo die 0:2-Heimniederlage gegen den 3.-Ligisten Töss.

Die Winterthurer waren effizienter in ihren offensiven Bemühungen und erzielten die beiden Tore jeweils dann, als der FCOG Hoffnungen schöpfte. Der erste Gegentreffer fiel nach 25 Minuten, der zweite zehn Minuten nach dem Seitenwechsel. Danach war die Partie entschieden. Konsequenz: Mit den Oetwilern ist nun auch der letzte verbliebene Limmattaler Verein aus der laufenden Cup-Kampagne ausgeschieden.

Vor den abschliessenden beiden Meisterschaftsspielen – in welchen der FCOG unbeschwert aufspielen kann und theoretisch noch einen Punkt zum Ligaerhalt benötigt – hat der Verein die wichtigste Personalie geklärt. Antonio D’Agostino bleibt auch in der kommenden Saison Trainer auf dem Werd. «Wir werden jetzt den Generationenwechsel in der Mannschaft einläuten», erklärt D’Agostino die Marschrichtung der kommenden Monate.