Freibad Fondli Sommerferien, eine freche Bande und ein ausgeheckter Plan: Der Frauenverein versetzt die Kleinsten in andere Welten Im Freibad Fondli in Dietikon können Kinder während den Sommerferien nicht nur im Wasser planschen und Eis essen, sie können auch lauschen. Jeden Mittwoch liest ihnen Esther Schasse vor. Sharleen Wüest 29.07.2022, 05.00 Uhr

Esther Schasse (links) regt die Fantasie der Kinder an – Veronika Ammann versorgt die Schleckmäuler. Sharleen Wüest

Es ist so weit: Die Sommerferien stehen an, aber Ferien sind keine in Sicht. Mit einer Gruppe frecher Freunde, einer alten Scheune und einem genialen Schlachtplan können die Ferien gerettet werden. Oder nicht?

«Kennt ihr die Heuhaufen-Halunken?», fragt Esther Schasse in die Runde. Sie sitzt auf einem Stuhl im Freibad Fondli und hält das Buch in die Luft. Vor ihr «gwundrigi Chind». Sie sitzen auf ihren Badetüchern, die Haare teilweise noch nass und zerzaust. Und alle sind still. Ein paar Köpfe nicken – das Buch ist ihnen bekannt. «Mein Name ist Esther. Ich werde euch heute eine Geschichte vorlesen», sagt sie und schlägt das Buch auf. Die Kinder stützen den Kopf in die Hände, legen sich auf ihren Tüchern hin und warten. Warten darauf, in fremde Welten getragen zu werden.

Die Geschichten-Stunde findet noch bis zum 17. August statt

«Erinnert ihr euch noch daran, was letzte Woche passiert ist?», fragt Schasse in die Runde. «Die Halunken haben einen Plan ausgeheckt ...»

Es ist bereits das zweite Mal diesen Sommer, das Schasse ihr Plätzchen auf der Badewiese unter dem Sonnenzelt einnimmt und erzählt. In den Ferien liest sie nämlich jeden Mittwochnachmittag von 15 bis ungefähr 16 Uhr eine Geschichte vor – für alle Kinder und Eltern, die lauschen möchten. Die Aktion des Frauenvereins Dietikon findet noch bis zum 17. August statt. Schasse, die Präsidentin des Frauenvereins, sagt: «Die Idee kam von mir.» Sie selbst habe zwei Enkelkinder. Ihnen habe sie immer gerne vorgelesen, aber: «Sie sind langsam zu alt dafür.» Schasse lacht.

«Ich erzähle einfach sehr gerne Geschichten.»

Gestartet hat sie die Aktion bereits im vergangenen Sommer. Damals waren es noch zwei Tage die Woche, aber das schlechte Wetter machte ihr häufig einen Strich durch die Rechnung. Dieses Jahr hat sie mehr Glück. Nur die Wespen sind eine Plage. «Wir haben alle Abfalleimer um das Zelt weggetragen und hoffen, dass die Wespen so fernbleiben.»

Während Schasse liest und ihre Stimme der Spannung anpasst, wird die Gruppe immer grösser. Eltern gesellen sich dazu, ihre Kleinsten an der Hand. Zwanzig Personen zählt die Gruppe schliesslich. «Im Durchschnitt kommen 10 bis 15 Kinder», so Schasse.

«Schläckstängel» oder Melonenspiesse für die Kinder

Das Alter ist durchmischt. Die jüngste Zuhörerin ist noch nicht im Kindergarten, die älteste besucht nach den Ferien die sechste Klasse. Da muss es schwierig sein, ein passendes Buch zu finden. «Nein, ich frage meine Enkelkinder nach Tipps.» Veronika Ammann ergänzt:

«Die Kleinsten sind meist auch einfach nur glücklich, dass sie dabei sein dürfen.»

Sie führt das Restaurant in der Badi und schenkt den Kindern nach der Geschichte etwas zum Naschen. Vergangene Woche waren es «Schläckstängel», diese Woche frische Melonenspiesse.

Die beiden sprechen über die Wichtigkeit des Lesens. «Bibliotheken machen reihenweise zu. Wenn nur ein oder zwei Kinder durch die Geschichte zum Lesen angeregt werden, wäre das super», so Ammann. Eine Zeit frei von elektronischen Geräten sei wichtig.

Das sieht auch Schasse so. «Nach dem Vorlesen sind sie meist ruhig und zufrieden.» Sie selbst war bereits als Kind eine Leseratte und die Liebe zu Geschichten weiterzugeben, sei für sie etwas Schönes. Schasse hofft, den Kindern ein tolles Erlebnis zu bieten und vielleicht neue Mitglieder für den Frauenverein zu finden.