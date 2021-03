Fussball «Nach dem dritten Gegentreffer war bei uns die Luft raus»: 0:5 verlieren die Schlieremerinnen in Thun Mit 0:5 verlieren die NLB-Fussballerinnen das erste Ligaspiel nach der fünfmonatigen Pause. Jetzt liegen sie auf einem Abstiegsplatz. Ruedi Burkart 28.03.2021, 15.19 Uhr

«Positiv ist, dass wir uns Chancen erarbeiten können», sagt der Schlieremer Trainer Fernando Esteban.

Archivbild: Luca Muntwyler

Zum Schluss kam es knüppeldick für die tapferen Limmattalerinnen. In den letzten drei ­Minuten vor Abpfiff der Partie erzielten die Berner Oberländerinnen noch zwei Treffer und schnürten damit eine 5:0-Packung. «Das Schlussresultat täuscht ziemlich stark, wir waren lange Zeit ebenbürtig», bilanzierte Schlierens Chefcoach Fernando Esteban nach Spielschluss. Seine Frauen hätten gegen den souveränen Tabellenzweiten eine gute Leistung gezeigt, vor allem in der ersten Halbzeit.

«Wir hätten mindestens zwei Tore machen müssen, die Möglichkeiten dazu hatten wir. Aber wir treffen einfach nicht»,

haderte Esteban mit der Chancenauswertung. Anders die Gastgeberinnen, die mit einer 1:0-Führung in die Pause gingen und kurz nach dem Wiederanpfiff das zweite Tor erzielten. Beim vorentscheidenden 3:0 nach 54 Minuten leistete Céline Bürgisser ungewollt die Hauptarbeit: Schlierens Captain wollte den Ball nach einer Hereingabe von rechts wegspedieren und traf dabei unglücklich ins eigene Tor. Natürlich macht Esteban seiner Spielerin keinen Vorwurf, dennoch sagt er:

«Nach diesem dritten Gegentreffer war bei uns die Luft raus.»

Die Absenzen von zahlreichen angeschlagenen oder verletzten Akteurinnen wogen zu schwer, als dass der FC Schlieren sich noch einmal hätte aufraffen und gegen die Niederlage ankämpfen können. «Wir zeigten eine ordentliche Leistung», so Esteban, «aber wenn du keine Tore erzielst, holst du eben keine Punkte.» Die beiden weiteren, späten Gegentreffer zum Schlussresultat von 5:0 waren aus Schlieremer Sicht nur noch unschöne Resultatkosmetik. Die sechste Niederlage im achten Meisterschaftsspiel hat für die Limmattalerinnen weitreichende Konsequenzen: Weil der bisherige Tabellenvorletzte Walperswil die Pflichtaufgabe gegen das noch punktelose Worb erledigte und mit 3:1 gewann, rutschten die Schlieremerinnen am späten Samstagabend unter den ominösen Strich.

Gegen Luzern müssen unbedingt Punkte her

Weiter geht’s in der Nationalliga B am kommenden Samstag, 3. April. Zum Abschluss der Vorrunde treffen die Limmattalerinnen auswärts auf Luzern (18 Uhr, Kunstrasen Allmend). Anders als in der Partie gegen Thun geht es dannzumal nicht um Schadensbegrenzung. Gegen die Innerschweizerinnen – in der Tabelle im hinteren Mittelfeld angesiedelt und mit nur zwei Zählern mehr auf dem Konto als Schlieren – muss unbedingt gepunktet werden. Sonst gerät der FC Schlieren mehr und mehr in den Abstiegsstrudel. Nur: Wie will Chefcoach Esteban in den Trainings unter der Woche die mentale Blockade lösen und seinen Spielerinnen das in der langen Meisterschaftspause ein wenig abhandengekommene Selbstvertrauen neu vermitteln?

«Natürlich mache ich mir Gedanken, wie wir wieder zu Toren kommen. Wir werden einen Weg finden, da bin ich mir sicher. Positiv ist, dass wir uns Chancen erarbeiten können»,

sagt Chefcoach Esteban. Jetzt müssen die Gelegenheiten nur noch verwertet werden.