Fotoshooting in Chile: Als Snowboardfilmer und -fotograf flog der Dietiker Patrick Armbruster jahrelang um die Welt. Patrick Armbruster/zvg

Fotograf Patrick Armbruster: «Ich wollte ein Zeitdokument übers Snowboarden machen» Mit seinem soeben erschienenen Fotobuch «Barely Made It» dokumentiert Patrick Armbruster die Zeit, als Snowboarden Jugendkultur und Lebensgefühl zugleich war. Es fängt in Dietikon an. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 17.12.2022, 05.00 Uhr

Patrick Armbruster vor seinem Büro am Waldrand in Zürich. Andrea Zahler

Patrick Armbruster hat sich schon manchen Traum erfüllt: Mit Topfahrern wie Michi Albin, Gian Simmen, Nicolas Müller und vielen mehr drehte er Snowboardfilme und fotografierte für Snowboardmagazine. Später baute er sich im brasilianischen Urwald ein Traumhaus, das er nun gemeinsam mit seiner Ex-Partnerin vermietet. Und jetzt liegt auf dem Tisch in seinem Büro am Waldrand in Zürich ein weiterer erfüllter Traum, grossformatig, knapp zwei Kilo schwer und über 300 Seiten dick: «Barely Made It» heisst das soeben erschienene Fotobuch.

Armbruster dokumentiert darin die Snowboardszene der Neunziger- und Nullerjahre, ihre Partys, ihre Topfahrer und deren Fahrten auf verschneiten Hängen in aller Welt. Ganz am Anfang finden sich auch Fotos aus Dietikon, wo er aufwuchs.

Von Südafrika ins Limmattal

Geboren wurde Armbruster 1976 in Südafrika. Seine Eltern waren einige Jahre zuvor dorthin ausgewandert. Es war eine unruhige Zeit: 1976 kam es zum Aufstand in Soweto gegen das rassistische Apartheidregime, das damals in Südafrika herrschte. Familie Armbruster kehrte zurück in die Schweiz – und landete in Dietikon. Der Vater fand Arbeit bei der Zahnradfabrik Maag an der Hardbrücke in Zürich, wo heute der Prime Tower steht.

Schon in der Primarschule hatte Patrick Armbruster auf Schulreisen fotografiert. Bald tat er dies auch in der Dietiker Skateboardszene. «Als ich zu skaten anfing, war die Kamera mein ständiger Begleiter», sagt der heute 46-Jährige. Fotos von der Skateranlage unter der Autobahnbrücke beim heutigen Bahnhof Glanzenberg und von Vorplätzen der Dietiker Schulhäuser Fondli und Zentral zeugen im Buch «Barely Made It» davon.

Patrick Armbruster fotografierte 1989 an einem seiner letzten Primarschultage beim Dietiker Schulhaus Fondli den Skater Reto Trost während einer Skateshow. Patrick Armbruster/zvg Die Skateranlage unter der Autobahnbrücke beim heutigen Bahnhof Glanzenberg wurde für Armbruster und Kollegen zur zweiten Heimat. Patrick Armbruster/zvg Patrick Armbruster beim Snowboarden als Jugendlicher bei der Dietiker Hundshütte. Patrick Armbruster/zvg Skater Amar Derradj auf der selbst gebauten Skateranlage hinter dem Zentralschulhaus in Dietikon. Patrick Armbruster/zvg Skatershow beim Dietiker Schulhaus Fondli im Sommer 1989. Patrick Armbruster/zvg

Wobei Armbruster mit gemischten Gefühlen an jene Zeit zurückdenkt. In der Schule sei er von einer Gruppe anderer Jugendlicher fast täglich gemobbt worden. Auch die Lehre als Elektroniker, die er bei Siemens in Zürich machte, sei nicht wirklich sein Ding gewesen.

Beim ersten Sprung renkte er sich die Schulter aus

Im Zug auf dem Weg zum Lehrbetrieb blätterte er jeweils in Snowboardmagazinen. «Das wurde meine Traumwelt», sagt Armbruster. «Ich wollte Snowboardprofi werden.» Er sparte Geld, um 1994 an einem Snowboardcamp in Italien teilzunehmen. Schon beim ersten Sprung in der Halfpipe renkte er sich die Schulter aus.

Statt selber zu springen, fotografierte er fortan die anderen Campteilnehmer bei ihren waghalsigen Sprüngen. Und als die Veranstalterin von einem Snowboardmagazin nach Fotos gefragt wurde, konnte er liefern: «Für die vierseitige Story bekam ich 350 Franken – gleich viel wie während eines ganzen Monats in der Lehre», erinnert er sich.

Die Lehre machte er fertig. Aber ihm war klar: «Ich bleibe nicht auf diesem Job.» Stattdessen bot er Snowboardmagazinen seine Bilder an, fuhr an den Wochenenden zu Snowboardevents, um zu fotografieren, Party zu machen und selbst zu boarden. Geschlafen wurde dabei auch mal in einer Telefonkabine, wenn die Party frühmorgens zu Ende war.

Ein Unfall brachte ihn zum Film

Ein weiterer Snowboardunfall, bei dem sein Sprunggelenk zertrümmert wurde, führte zu einem neuen Wendepunkt: Armbruster begann, zu filmen. Snowboardfilme waren damals das Nonplusultra in der Szene. Damit verdienten die Fahrer ihr Geld. Die meisten Filme kamen aus den USA. Nach einigen Startschwierigkeiten gelang es Armbruster, mit seiner Firma Absinthe Films auch europäische Snowboardfilme erfolgreich zu lancieren – und gleichzeitig die Märkte beidseits des Atlantiks zu beackern.

Es folgten Jahre, in denen er kreuz und quer durch die Welt jettete, um mit den besten Snowboardern Filme zu drehen. «Es war extrem intensiv», sagt Armbruster und nippt an einem Masskrug mit Tee. «Wir waren nonstop auf Reisen. Ich kam ans Limit, fast burn-out-mässig.» Der 1998 zertrümmerte Fuss schmerzte dabei immer noch.

Grosser Sprung von Marius Sommer, aufgenommen 1998 in Saas-Fee, aus dem Buch «Barely Made It». Patrick Armbruster/zvg

2012 hörte Armbruster auf, Snowboardfilme und -fotos zu machen. Die Idee für ein Buchprojekt fing an, zu reifen. Nach einem erneuten Eingriff, mit dem der Fuss schmerzfrei wurde, begann er, seine alten Fotos zu digitalisieren. Die Idee liess ihn nicht mehr los: «Ich wollte ein Zeitdokument übers Snowboarden machen.»

Morgens kocht er Porridge für die Kinder

Mittels Crowdfunding, bei dem Freunde aus der Snowboardszene halfen, brachte er das nötige Geld für das Buch zusammen. Herausgekommen ist ein eindrücklicher Bildband über das Snowboarden in den Neunziger- und Nullerjahren, als Snowboarden Lebensgefühl und Jugendkultur zugleich war.

Armbruster fotografierte auch die Partys der Snowboardszene. Patrick Armbruster/zvg

Heute fotografiert Armbruster hauptsächlich Architektur und kümmert sich um sein Projekt in Brasilien, das inzwischen zwei Häuser und zwei Hotels umfasst. Der Vater einer sechsjährigen Tochter und eines dreijährigen Sohnes wohnt auf der Forch, kocht morgens Porridge für die Kinder und vermisst das Herumjetten nicht, wie er sagt.

Doch etwas Abenteuer soll schon noch sein: Nächsten Frühling plant er mit der Familie eine mehrmonatige Auszeit in Brasilien, bevor für die Tochter dann die Schulzeit beginnt.

Patrick Armbruster, Barely Made It Das Buch über die Snowboardszene in den Neunziger- und Nullerjahren ist unter patrickarmbruster.com für 79 Franken erhältlich.

