Foodwaste Too Good To Go ist jetzt in allen Limmattaler Gemeinden: Rund 16'000 Mahlzeiten haben die Nutzer bereits bezogen Mitte Jahr zieht das Unternehmen Too Good To Go jeweils Bilanz. Die App, die der Lebensmittelverschwendung entgegenwirkt, erfreut sich im Limmattal steigender Beliebtheit. Carmen Frei 12.07.2021, 04.19 Uhr

Too Good To Go zieht im Juni 2021 nach drei Jahren in der Schweiz eine erfolgreiche Bilanz. Bild: zvg

Seit Juni 2018 setzt sich Too Good To Go in der Schweiz gegen Lebensmittelverschwendung ein. Über die gleichnamige App können sich Nutzer stark vergünstigt Lebensmittel sichern, die bei verschiedenen Betrieben jeden Tag vor der Schliessung übrigbleiben. Die Idee für Too Good To Go wurde 2016 in Dänemark entwickelt, das Unternehmen ist aktuell in 14 europäischen Ländern und den USA aktiv.

Mit dabei sind Bäckereien, Restaurants, Cafés und Lebensmittelläden. Die Nutzung der App hat seit 2018 schweizweit stetig zugenommen. Über die App wurden landesweit bereits über drei Millionen Mahlzeiten bezogen. Im Kanton Zürich wird laut Too Good To Go bald die Millionenmarke überschritten.

In allen Limmattaler Gemeinden machen Betriebe mit

Auch im Limmattal nimmt die Nutzung zu. Spitzenreiter sind die Städte Dietikon und Schlieren, in denen seit der Lancierung von Too Good To Go in der Schweiz über 7000 respektive über 4000 Mahlzeiten bezogen wurden.

Mittlerweile kann sich Too Good To Go über Partnerbetriebe in allen Limmattaler Gemeinden freuen. In Bergdietikon und Aesch bieten neu auch die Volg-Filialen Überraschungspäckli zur Abholung an. Volg ist erst in diesem Jahr dazugestossen. Weitere Partner im Limmattal sind beispielsweise der Brezelkönig oder das Caffè Spettacolo, die beide am Bahnhof Dietikon vertreten sind. Alina Swirski, Country Managerin bei Too Good To Go Schweiz, sagt:

«Wir sind stolz auf unsere Partnerbetriebe im Limmattal. Bisher wurden in der Region rund 16’000 Mahlzeiten vor der Verschwendung bewahrt. Über 40 Partnerbetriebe sind auf der App.»

Besonders hebt Swirski die Entwicklung in Birmensdorf, Oberengstringen und Uitikon hervor: «In Birmensdorf wurden vor einem Jahr erst knapp über 100 Mahlzeiten gerettet, heute sind es rund 1000. Die Anzahl Mahlzeiten in Oberengstringen und Uitikon Waldegg ist heute etwa sechsmal so hoch wie noch im Juni 2020.»