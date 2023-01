Flyer-Fiasko in Geroldswil Kritik an Gemeinde: «Es ist das Minimum, dass sie nun alle Stimmberechtigten mit einem offiziellen Brief informiert» Nachdem in allen Geroldswiler Wahlcouverts FDP-Flyer gelandet sind, überlegen sich andere Parteien rechtliche Schritte. Zudem tun sie sich von links bis rechts zusammen, um der Gemeinde auf die Sprünge zu helfen. David Egger Jetzt kommentieren 25.01.2023, 21.39 Uhr

Welche Partei soll ich wählen? Die FDP, sagt der Flyer, den die Gemeinde Geroldswil unzulässigerweise den Wahlcouverts beigelegt hatte. Bild: TeleZüri

«So doof und naiv kann man gar nicht sein!», «unglaublich», «eine absolute Frechheit!» und «unter aller Sau» oder «Sauhäfeli, Saudeckeli»: Die Urteile auf Twitter und Facebook sind gemacht, nachdem Geroldswil den Wahlcouverts für die Kantonsrats- und Regierungsratswahlen vom 12. Februar unzulässigerweise FDP-Flyer beigelegt hat. Und die Urteile sind eindeutig, von links bis rechts.

«Wir sind nach wie vor sehr schockiert»

Nun stellt sich die Frage, ob jemand rechtliche Schritte einleitet. Angefangen bei der SVP, die die Medien am Montag auf das Flyer-Fiasko aufmerksam machte. Jennifer Fischer, Wahlkampfleiterin und Vizepräsidentin der SVP Bezirk Dietikon, sagt: «Der Kanton hat Forderungen an die Gemeinde Geroldswil gestellt. Wenn diese Forderungen eingehalten werden, gehen wir nicht rechtlich gegen den Fehler der Gemeinde vor. So oder so sind wir nach wie vor sehr schockiert und verurteilen diese Flyer-Aktion der Gemeinde massiv.»

Zur Erklärung: Die kantonale Direktion der Justiz und des Innern hat «Geroldswil aufgefordert, rasch Massnahmen einzuleiten, um die Stimmberechtigten über die unzulässige Beilage beim Versand der Unter-

lagen zu den Kantonsrats- und Regierungsratswahlen zu informieren und sie darauf aufmerksam zu machen, dass es sich dabei nicht um eine Wahlempfehlung der Gemeinde Geroldswil handelt», sagte schon am Dienstag Stephan Ziegler, Leiter Wahlen und Abstimmungen beim Statistischen Amt des Kantons.

Doch wie werden diese Forderungen erfüllt? Bekannt ist, dass die Gemeinde Geroldswil in der Donnerstagsgrossauflage der «Limmattaler Zeitung» eine amtliche Publikation zur Sache veröffentlicht, der gleiche Text findet sich auch auf der Gemeinde-Website. Dort hat sie auch eine Mitteilung mit dem unverdächtigen Titel «Kantons- und Regierungsratswahlen 2023» aufgeschaltet. Genügt das?

«Eine rechtmässige Wahl ist nicht mehr möglich»

«Wenn die Gemeinde das Gefühl hat, dass das reicht, dann hat sie immer noch nicht kapiert, was für einen skandalösen Fehler sie begangen hat», sagt die Dietiker SP-Kantonsrätin Rosmarie Joss. «Es ist das absolute Minimum, dass die Gemeinde Geroldswil nun alle Stimmberechtigten mit einem offiziellen Brief informiert. Auch ein solches Schreiben wird den Fehler nicht rückgängig machen, aber es ist das absolute Minimum. Eine rechtmässige Wahl ist in Geroldswil nicht mehr möglich. Alle Parteien ausser die FDP sind massiv benachteiligt. Dies ausgerechnet in einer Gemeinde mit FDP-Mehrheit im Gemeinderat», so Joss.

Jennifer Fischer sieht es ähnlich:

«Mit der Website und einer amtlichen Publikation erreicht man nicht alle Betroffenen.»

Und SVP-Bezirksparteipräsident Andreas Leupi sagt: «Es wäre uns am liebsten, wenn die Gemeinde Geroldswil aktiv auf die Wählerinnen und Wähler zugeht.»

Jennifer Fischer äussert sich auf Anfrage auch dazu, dass sich die Gemeinde damit zu rechtfertigen versucht, dass sie schon bei den Gemeinderatserneuerungswahlen im Frühling 2022 Flyer von FDP, SVP und Parteilosen den Wahlcouverts beigelegt hatte.

«Schon das war inakzeptabel. Wir hoffen wirklich, dass die Gemeinde aus dem neuerlichen Fall nun endlich etwas lernt.»

Die SVP-Bezirkspartei wird ihren Forderungen und jenen des Kantons mit einem Brief an die Gemeinde Nachdruck verleihen. Die SVP hat dem Vernehmen nach bereits alle anderen Bezirksparteien angefragt, ob sie den Brief auch unterschreiben. «Wir werden bei diesem Brief sicher mitmachen», sagt Rosmarie Joss von der SP hierzu auf Anfrage.

«Das zeigt, in welcher surrealen FDP-Welt der Gemeinderat lebt»

So oder so ist für Joss klar: «Der Schaden ist angerichtet. Wählerinnen und Wähler, die das Wahlcouvert erst kurz vor dem Wahlsonntag öffnen, werden nach wie vor FDP-Werbung im Couvert finden. Dass der Gemeinderat diesen Flyer-Versand nicht unterbunden hat, zeigt, in welcher surrealen FDP-Welt er lebt.» Eine Stimmrechtsbeschwerde klärt die SP laut Rosmarie Joss noch ab.

