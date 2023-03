Flüchtlinge im Limmattal Höhere Asylquote: Gemeinden suchen händeringend Wohnraum für Geflüchtete Weil der Kanton die Asylquote per Anfang Juni erhöht, sind die Limmattaler Gemeinden gezwungen, kurzfristig weitere Plätze für die aufgenommenen Flüchtlinge zu schaffen. Ein schwieriges Unterfangen. Muriel Daasch und Lydia Lippuner 25.03.2023, 05.00 Uhr

Die Gemeinden im Limmattal suchen noch nach neuen Unterbringungsmöglichkeiten für die zusätzlichen Flüchtlinge, die sie ab Juni erwarten. Themenbild: Valentin Hehli

Auch der Bezirk Dietikon muss bald mehr Geflüchtete aufnehmen. Denn der Kanton Zürich erhöht die Asylquote per Anfang Juni als Reaktion auf die hohen Flüchtlingszahlen auf 1,3 Prozent. Das bedeutet: Pro tausend Einwohnerinnen und Einwohner muss eine Gemeinde neu 13 schutzbedürftige Personen aufnehmen.

Die Stadt Dietikon muss bis Anfang Juni 112 zusätzliche Plätze für Flüchtlinge schaffen. Die Gesamtzahl der in Dietikon aufgenommenen Geflüchteten steigt somit von 252 auf 364 Personen. Für die Dietiker Sozialabteilung ist das eine happige Nachricht. «Das Zurverfügungstellen von genügend Unterbringungsmöglichkeiten ist eine riesige Herausforderung», sagt Sozialvorstand Philipp Müller (FDP).

Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine bemühe sich die Sozialabteilung intensiv um weitere Möglichkeiten. Bereits vor der erneuten Erhöhung des Asylkontingents hat die Stadt Vorkehrungen getroffen und verschiedene Szenarien durchgespielt. Nun gilt es ernst: Um schnell zusätzliche Wohnplätze zu schaffen, suche die Stadt in verschiedenen Richtungen nach Lösungen, sagt Müller.

Bezug der Zivilschutzanlage als Notfallplan

Einerseits werden wenn möglich in den bestehenden Unterkünften und Wohnungen weitere Personen untergebracht. Andererseits könne eine neuerworbene Liegenschaft der Stadt Dietikon für die Unterbringung von Asylsuchenden genutzt werden.

Als weitere Massnahme hat die Sozialabteilung verschiedene Immobilienverwaltungen und Genossenschaften kontaktiert. Das Ziel ist, freie Wohn-, Gewerbe- und/oder Büroflächen zu finden, welche die Stadt zur temporären oder längerfristigen Nutzung mieten könnte. «Ich bin zuversichtlich, dass wir das Aufnahmekontingent erfüllen werden», sagt Müller.

«Riesige Herausforderung»: Philipp Müller, Sozialvorstand der Stadt Dietikon (FDP). Bild: zvg

Falls alle Stricke reissen sollten und die Stadt bis Ende Mai nicht für genügend Plätze sorgen kann, steht noch eine andere Option offen. Müller sagt: «In diesem Fall wäre die Unterbringung von Asylsuchenden in der Zivilschutzanlage unumgänglich.» Die Anlage könne innert weniger Tage bezogen werden.

«Da aktuell davon ausgegangen werden muss, dass die Anzahl Asylgesuche in der Schweiz in naher Zukunft nicht abnehmen wird, ist die Sozialabteilung in enger Zusammenarbeit mit der Hochbauabteilung daran, mittelfristig nach Lösungen für die Unterbringung von Asylsuchendenden zu suchen», sagt Müller.

Nothilfe für Flüchtlinge wird in Dietikon der Teuerung angepasst

Die zusätzlich anfallenden Kosten für die Unterbringung und Betreuung der Asylsuchenden lassen sich gemäss Müller aktuell noch nicht beziffern, da ein Teil von der Globalpauschale des Bundes, die die Gemeinden erhalten, finanziert werden.

Daneben sorgt auch die Inflation für steigende Kosten im Flüchtlingswesen. Denn die Sozialkonferenz des Kanton Zürich empfiehlt, die Geldleistungen auch im Asylbereich anzupassen. Die Stadt Dietikon folgt dieser Empfehlung und passt die Nothilfe, die den Geflüchteten bezahlt wird, folglich der Teuerung von 2,5 Prozent an.

Songül Viridén, Sozialvorsteherin der Stadt Schlieren (GLP). Bild: zvg

Auch in Schlieren bedeutet die Erhöhung der Asylquote per Anfang Juni eine drastische Veränderung. Die Stadt muss zusätzliche 80 Personen aufnehmen. «Die Flüchtlinge werden – soweit es noch ausreicht – wie bisher in der Kollektivunterkunft, in Wohnungen, im Personalhaus des Spitals, in einer freien Pflegewohnung sowie in temporär angemieteten Liegenschaften, die in Kürze abgerissen werden, untergebracht», sagt Songül Viridén, Ressortvorsteherin Alter und Soziales der Stadt Schlieren (GLP).

Wegen des stark erhöhten Flüchtlingskontingents, des ausgetrockneten Wohnungsmarkts und der vielen Liegenschaften, die nur temporär zur Verfügung stünden, prüfe die Stadt zwangsläufig weitere Unterbringungsmöglichkeiten.

Auch Birmensdorf muss 30 weitere Flüchtlinge aufnehmen

Viridén fällt es ebenfalls schwer, eine realistische Kostenschätzung zu machen. Als Grund nennt sie den Fakt, dass die genauen Flüchtlingszahlen im Voraus nicht bekannt sind. Die Kosten für die Unterbringung der Geflüchteten in den bestehenden Liegenschaften finanzier zwar grösstenteils der Kanton. «Wenn die Stadt aber zusätzliche Unterkünfte bauen oder kaufen muss, entstehen folglich natürlich höhere Investitionskosten», sagt Viridén.

Anders als in Dietikon bleibt die Asylfürsorge beziehungsweise die an Flüchtlinge ausbezahlte Nothilfe in Schlieren unverändert. Die Sozialvorsteherin begründet dies damit, dass die steigenden Lebenshaltungskosten vor allem mit den höheren Energiekosten zusammenhängen, die nicht von den Flüchtlingen, sondern von der Stadt bezahlt werden.

Anja Fenner, Ressortvorsteherin Gesellschaft der Gemeinde Birmensdorf (parteilos). Bild: zvg

Auch für kleinere Gemeinden bedeutet die Unterbringung der zusätzlichen Personen eine Herausforderung: So muss zum Beispiel die Gemeinde Birmensdorf ab Juni rund 30 weitere Flüchtlinge aufnehmen.

Anja Fenner (parteilos), Ressortvorsteherin Gesellschaft, sagt dazu: «Wir versuchen, die Personen in gemeindeeigenen Liegenschaften sowie in zusätzlich angemieteten Wohnungen unterzubringen.» Auf die steigenden Lebenshaltungskosten reagiert Birmensdorf mit einer Erhöhung der Asylfürsorge, die voraussichtlich im Juni rückwirkend erfolgen wird.