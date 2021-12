Sechs Fragen Steuersenkung in Sicht: Das müssen Sie zu den Budgetdebatten von Stadt und Kanton Zürich wissen Es geht um Milliarden und Millionen – und der Steuerfuss wackelt: Am Mittwoch beginnt im Zürcher Gemeinderat die Debatte über das städtische Budget, am Montag im Kantonsrat jene über das kantonale. Das sind die wichtigsten Fakten und Forderungen. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 07.12.2021, 17.41 Uhr

Wohin mit dem vielen Geld? Und woher nehmen? In der Messe Zürich wird über die Milliardenbudgets von Stadt und Kanton Zürich verhandelt. Keystone

Die Budgets von Stadt und Kanton Zürich zählen zu den grössten der öffentlichen Hand in der Schweiz: Die Stadt plant fürs kommende Jahr mit einem Budget von rund 9,5 Milliarden Franken; beim Kanton sind es knapp 17,5 Milliarden. Zum Vergleich: Das Budget des Kantons Bern liegt bei 12 Milliarden Franken, jenes des Bundes bei rund 80 Milliarden. Darüber entscheiden die jeweiligen Parlamente in mehrtägigen Debatten. Im Zürcher Gemeinderat beginnt die Debatte am Mittwoch, im Kantonsrat am Montag. Wichtiger als die Gesamtsumme der Einnahmen respektive der Ausgaben ist die Differenz dazwischen – anders gesagt: ob rote Zahlen drohen. Und was mit dem Steuerfuss passiert.

Drohen Zürich jetzt rote Zahlen?

Kanton Zürich: Der Regierungsrat rechnet fürs kommende Jahr mit einem Minus von 302 Millionen Franken. Die kantonsrätliche Finanzkommission (Fiko) kommt in ihrer Budgetversion auf minim weniger tiefrote Zahlen: Geht es nach ihr, resultiert ein Minus von 296 Millionen Franken.

Stadt Zürich: Der Stadtrat geht fürs Jahr 2022 von einem Defizit in Höhe von 173 Millionen Franken aus. Im Gemeinderat gibt es zahlreiche Änderungsanträge, wobei sich die Parteien noch nicht in allen Punkten festgelegt haben. Rechnungsprüfungs-Kommissionspräsident Felix Moser (Grüne) schätzt, dass das Defizit um rund 20 Millionen Franken ansteigen dürfte.

Was tut sich beim Steuerfuss?

Kanton Zürich: Im Kantonsrat zeichnet sich eine Steuersenkung ab: Die vorberatende Fiko hat sich dafür ausgesprochen, den Steuerfuss von 100 auf 99 Prozent zu kappen. Der Regierungsrat will ihn zwar unverändert belassen, wie auch SP, Grüne, AL und EVP. Doch es gibt eine klare bürgerliche Mehrheit der Steuersenker. Sie umfasst SVP, FDP, die Mitte und GLP. Ihr Argument: Die finanziellen Folgen der Coronakrise seien nicht so schlimm wie zunächst befürchtet. Zudem gebe es zusätzliche Gewinnausschüttungen der Nationalbank und der Kantonalbank. Ausserdem solle die Regierung noch 70 Millionen Franken aus dem Budget kürzen und dabei selber Prioritäten setzen. SP, Grüne, AL und EVP kritisieren diesen Plan als «finanzpolitisch unverantwortlich».

Stadt Zürich: Sowohl der Stadtrat als auch die vorberatende Rechnungsprüfungskommission des Gemeinderats wollen den Steuerfuss in der Stadt Zürich unverändert bei 119 Prozent belassen.

Wie sehen die Mehrheitsverhältnisse aus?

Kanton Zürich: Im Kantonsrat gibt es seit den Wahlen 2019 eine Mehrheit der Klimaallianz. In Umweltfragen halten SP, Grüne, GLP, EVP und AL meistens zusammen und können ihre Anliegen durchbringen. In finanzpolitischen Fragen, wie jetzt absehbar beim Steuerfuss, stimmt die GLP allerdings öfters mit SVP, FDP und der Mitte.

Stadt Zürich: Sowohl im Stadtrat als auch im Gemeinderat dominieren die links-grünen Parteien. Selbst mit der EVP und der GLP, die sich in der Stadt Zürich linker als auf kantonaler Ebene zeigt, ist eine bürgerliche Mehrheit aktuell für FDP und SVP ausser Reichweite. SP, Grüne und AL haben zusammen die absolute Mehrheit. Ob das in Zukunft so bleibt, werden die Wahlen am 13. Februar 2022 zeigen.

Um welche Sachthemen geht es in den Budgetdebatten?

Kanton Zürich: Die von SVP, FDP, GLP und der Mitte geplante Senkung des Steuerfusses von 100 auf 99 Prozent dürfte der Hauptstreitpunkt sein. Sie schlüge jährlich mit knapp 64 Millionen Franken weniger Einnahmen zu Buche. Ebenso zu reden gibt voraussichtlich die von den gleichen Parteien verlangte Pauschalkürzung des Kantonsbudgets um 70 Millionen Franken. Weitere besonders kostspielige Streitpunkte: Hans-Peter Amrein (SVP) verlangt die Streichung von gut 17 Millionen Franken Gebühreneinnahmen beim Strassenverkehrsamt. Und die SP will das 13-Millionen-Defizit der Universität Zürich aus dem Jahr 2020 ausgleichen.

Stadt Zürich: In den wichtigsten Eckwerten sind sich der Stadtrat und die Gemeinderats-Mehrheit weitgehend einig. Dennoch sind harte Auseinandersetzungen absehbar, lehnen doch SVP und FDP das Budget ab. Sie fordern statt roter Zahlen eine schwarze Null. Zudem gibt es aus dem bürgerlichen Lager Widerstand gegen von Links geplante Zusatzausgaben; etwa die je fünf Millionen Franken für die Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen sowie für die Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien. Für Diskussionsstoff ist also gesorgt.

Wie lange dauert es, bis die Budgets stehen?

Kanton Zürich: Im Kantonsrat sind vier Sitzungstage für die Budgetberatung vorgesehen: der erste am 13. Dezember, der letzte am 21. Dezember. Da die Fiko aber nur einen pauschalen Sparantrag stellt, könnte es schneller gehen. Allerdings sind auch zahlreiche Stellungnahmen zu den Finanzplänen des Kantons für die kommenden Jahre eingeplant. Es braucht also viel Sitzfleisch in der Oerliker Messehalle, wo die Parlamente tagen.

Stadt Zürich: Der Zürcher Gemeinderat hat gleich fünf Sitzungstage für die Budgetdebatte eingeplant, vom 8. Dezember bis 17. Dezember. Auch hier gilt jedoch: Es könnte schneller gehen.

Wie zuverlässig sind die Budgets jeweils?

Ob das Budget wie geplant aufgeht, zeigt sich, sobald die jeweilige Jahresrechnung vorliegt. Oft fällt sie positiver aus als das Budget. Einerseits, weil nicht alle budgetierten Investitionen getätigt werden – zum Beispiel, wenn sich Bauprojekte verzögern. Andererseits tendieren Finanzvorsteher dazu, vorsichtig zu budgetieren. Die Rechnungen für 2021 liegen noch nicht vor. So sah es 2020 aus:

Kanton Zürich: Budgetiert war fürs Jahr 2020 ein Plus von 60 Millionen Franken. Dann kam Corona. Und trotzdem resultierte eine halbe Milliarde Franken Gewinn.

Stadt Zürich: Die Stadt Zürich hatte für 2020 einen Ertragsüberschuss von 27 Millionen Franken eingeplant. Am Ende blieb doppelt so viel in der Stadtkasse.

