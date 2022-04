Feuer und Rauch: Limmattal gewinnt turbulente Partie mit 5:3

Unihockey Feuer und Rauch: Limmattal gewinnt turbulente Partie nach Blaulicht-Einsatz mit 5:3 Die 1.-Liga-Unihockeyaner schlagen B-Ligist Fribourg und verkürzen in der Finalserie auf 1:2. Begonnen hatte die Partie in Urdorf, abgepfiffen wurde sie in Schlieren. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 03.04.2022, 22.29 Uhr

Sie sind wieder im Geschäft: Die Limmattaler Unihockeyaner gewinnen mit 5:3 und träumen weiter vom Aufstieg in die NLB. Ruedi Burkart/Archiv

Die Chance auf den erstmaligen Aufstieg in die Nationalliga B ist bei Unihockey Limmattal weiterhin vorhanden. Dank Toren von Valentin Ladner (24.), Schneider (28.), Andris Ladner (47./51.) und Hess (58.) gelang am Sonntagabend der erste Sieg in der Best-of-5-Serie gegen Fribourg.

Spieler, Betreuer und Zuschauer verlassen am Sonntag um 17.54 Uhr die Urdorfer Zentrumshalle. Ruedi Burkart

So fällt erst am kommenden Wochenende die Entscheidung darüber, wer den letzten noch vakanten Platz in der NLB besetzen wird, Limmattal oder Fribourg. Nach 15 gespielten Minuten wurde die um 17.30 Uhr angepfiffene Partie in der Urdorfer Zentrumshalle unterbrochen und alle im Gebäude befindlichen Personen aufgefordert, sofort ins Freie zu treten. Grund: Bei der Lüftungsinfrastruktur hatte sich ein Brand ereignet. Dieser konnte durch die Feuerwehr Urdorf zwar gelöscht werden, an ein Weiterspielen war indes nicht zu denken. Die Zentrumsanlage bleibt bis auf weiteres aus Sicherheitsgründen geschlossen, wie die Gemeinde in einem Schreiben am späten Sonntagabend mitteilte.

Eine Rückkehr in die Halle war nicht mehr möglich. Die Feuerwehr war im Einsatz und löschte den Brand. Ruedi Burkart

So dislozierten Limmattaler und Fribourger Spieler sowie ein Teil der Fans nach Schlieren in die Reitmen-Halle. Dort wurde die Partie wieder angepfiffen. Mit dem besseren Ende für die Limmattaler, die nun wieder alle Chancen auf die Promotion in die zweithöchste Liga haben.

Resultate-Service Limmattal - Fribourg 5:3 (0:0, 2:2, 3:1) Zentrumshalle Urdorf, Reitmen, Schlieren. – 150 Zuschauer. – SR: Coduto, Bleisch. – Tore: 24. V. Ladner (Hess) 1:0. 28. Schneider (Massaro) 2:0. 30. Dietrich (Zurich) 2:1. 40. (39:58) Keskitalo (Roulin/Strafe Küng) 2:2. 47. A. Ladner (Jordan) 3:2. 51. A. Ladner (Jordan) 4:2. 52. Brodard 4:3.58. Hess (A. Ladner) 5:3.

Limmattal: Dürler; Pfau, Hess; Pliska, Zwirner; Geiser, Schneider; A. Ladner, Jordan, V. Ladner; Hasenböhler, Peraro, Fiechter; Massaro, Ramseyer, Küng; Heyne, Eugster, Frei, Widmer, Schnoz.

Strafen: 2 x 2 Minuten gegen Limmattal. – 1 x 2 Minuten gegen Fribourg.



Auf-/Abstiegs-Playoff 1. Liga/NLB

Unihockey Limmattal - Fribourg 4:7, 3:6, 5:3 – Stand in der Serie 1:2. Modus: Best of 5. Nächste Partie: Samstag, 9. April, in Fribourg.

In der anderen Serie hat Lok Reinach (1. Liga) gegen Davos (NLB) das dritte Spiel mit 6:4 und damit die Serie mit 3:0 gewonnen. Damit schafften die Wynentaler zehn Jahre nach dem Abstieg die Rückkehr in die Nationalliga B.

