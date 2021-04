FC Schlieren Zwei müssen Trainings müssen genügen – die NLB-Frauen reisen mit neuem Trainer an das wegweisende Spiel in Luzern Unter der Leitung des 32-jährigen Alessandro Vicedomini soll der Klassenerhalt gelingen. In der Zentralschweiz steht für die Limmattaler Fussballerinnen viel auf dem Spiel. Ruedi Burkart 03.04.2021, 04.00 Uhr

Gute Stimmung inklusive: Schlierens neuer Trainer Alessandro Vicedomini lässt seine Spielerinnen rennen Ruedi Burkartt

Anfang dieser Woche haben die Verantwortlichen des FC Schlieren auf die anhaltende Talfahrt des NLB-Frauenteams reagiert und einen Trainerwechsel vorgenommen. Fernando Esteban, seit knapp zwei Jahren der Chef an der Seitenlinie, musste nach der jüngsten 0:5-Niederlage in Thun und dem Fall unter den ominösen Strich gehen. Für ihn holte Sportchef Zoran Perak den 32-jährigen Freiämter Alessandro Vicedomini (die «Limmattaler Zeitung» berichtete).

Nach nur zwei Trainings unter dem neuen Übungsleiter reisen die Limmattalerinnen heute Samstagabend zum «Sechs-Punkte-Spiel» nach Luzern (18 Uhr, Kunstrasen Allmend). Holen die Schlieremerinnen in der Zentralschweiz den dritten Sieg im neunten Meisterschaftsspiel, überholen sie Luzern. Verliert der FCS, beendet er die Vorrunde auf einem der beiden Plätze, die Ende Saison die Teilnahme an der Barrage gegen einen

1.-Ligisten bedeuten würden. So viel zu den Fakten.

Diese Zeitung war am Freitag hautnah am Abschlusstraining auf dem Schlieremer Kunstrasen dabei. Vicedomini bot 15 Feldspielerinnen und Goalie Annina Eigenmann sowie eine Torhüterin des 2.-Liga-Teams auf. Auf den ersten Blick auffallend: Die Chemie zwischen dem Neuen und den Akteurinnen stimmt. «Eine Frauenmannschaft trainieren kann nicht jeder», sagte Vicedomini nach seiner Verpflichtung. «Das muss man im Blut haben.» Er scheint diese Gabe mitzubringen, hat er doch eine erfolgreiche Zeit als Chefcoach der Oerliker 1.-Liga-Frauen hinter sich.

Schrecksekunde, als Captain Bürgisser fällt

Vicedomini lässt seine Spielerinnen erst ein paar Aufwärmübungen machen. Dann übernimmt Assistenztrainerin Pätzi Dreyer, während ihr Chef sich mit Sportchef Perak austauscht. Schliesslich steht ein Mätschli an. Als eine der beiden Torhüterinnen kurzzeitig ausfällt, stellt sich Vicedomini ins Tor und partiert den einen oder anderen Schuss.

Und dann passiert das, was nicht hätte passieren dürfen. Captain Céline Bürgisser bleibt nach einem harten Tackling liegen, hält sich den schmerzenden Knöchel. Allen ist klar: Noch ein verletzungsbedingter Ausfall wäre für die eh schon dezimierte Schlieremer Truppe fatal. Nach ein paar bangen Momenten gibt Bürgisser Entwarnung und zeigt an: alles okay. Die rund eineinhalbstündige Einheit geht ohne weitere Zwischenfälle zu Ende.

«Ich bin sehr zufrieden, wie meine Spielerinnen mitziehen. Jede hat vollen Einsatz gegeben», resümiert Vicedomini und blinzelt in die Frühlingssonne. Natürlich könne man nach nicht einmal einer Woche Wunder erwarten. Oder, wie es Vicedomini selbst ausdrückt: «Zaubern kann ich nicht.» Zum wegweisenden Spiel von heute Abend sagt er:

«Wir werden mit viel Leidenschaft in die Partie steigen und alles geben.»

Ob es dann für Punkte reichen wird, werde man sehen.

Der Wille, gemeinsam an der Zukunft zu arbeiten

Offensichtlich zufrieden ist auch Sportchef Perak. Er lotste Vicedomini von den 1.-Liga-Männern des FC Wohlen weg aufs Zelgli und sagt: «Alessandro bekommt bei uns die Zeit, die er braucht. Wir planen längerfristig mit ihm.» Also würde man an Vicedomini auch im Falle eines Abstiegs festhalten? «Das ist keine Frage», entgegnet Perak, «wir wollen gemeinsam mit Alessandro in die Zukunft gehen.» Und wenn es dann halt in der 1. Liga sein sollte, dann sei es eben so.

Zoran Perak ist nicht nur Sportchef der Schlieremer Fussballerinnen. Unter anderem ist er auch dafür besorgt, dass die Kanäle in den sozialen Medien mit aktuellem Bild- und Tonmaterial gefüttert werden. So postete er am Freitag nur Sekunden nach dem Start des Trainings ein erstes kurzes Filmchen auf der Online-Plattform Instagram. Bleibt zu hoffen, dass er heute Abend kurz vor 20 Uhr das eine oder andere Jubelfoto veröffentlichen kann.