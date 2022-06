Faustball Zwei Siege zum Start: Schlierens NLA-Frauen auf dem Weg zum Ligaerhalt Im ersten Durchgang der Auf-/Abstiegsrunde glänzten die Limmattalerinnen. Und auch die NLB-Männer freuten sich über zwei Erfolge. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 20.06.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zusammen sind sie stark: Schlierens Faustballerinnen mit Trainerin Michelle Reichenbach (ganz links). Archivbild: Alexander Wagner

Nach ihrem sechsten Rang in der NLA-Qualifikation nehmen Schlierens NLA-Faustballerinnen seit vergangenem Wochenende den Umweg über die Auf-/Abstiegsrunde zum Ligaerhalt. Drei NLA- und die besten drei NLB-Teams spielen um die nächstjährigen drei Plätze in der höchsten Liga. Der Start in die Alles-oder-nichts-Saisonphase ist den Limmattalerinnen nach Wunsch gelungen. Sowohl gegen Hochdorf (3:1) als auch gegen Diepoldsau II (3:0) gab sich das Team von Trainerin Michelle Reichenbach keine Blösse. Die restlichen drei Partien finden nach der langen Sommerpause statt, am 21. August in Elgg.

Auch Schlierens NLB-Männer haben ihre beiden Spiele am vergangenen Wochenende gewonnen: 3:1 gegen Rickenbach-Wilen II und 3:0 gegen Dägerlen. In der Tabelle liegen sie punktgleich mit Elgg-Ettenhausen II auf Rang zwei. Im Schweizer Cup hat das Team von Coach Marcel Kunz am Dienstag, 28. Juni, seinen nächsten grossen Auftritt: Achtelfinal-Heimspiel um 19.30 Uhr gegen NLA-Vertreter Widnau. (rubu.)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen