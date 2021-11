Faustball Zwei Niederlagen zum NLA-Start: Der STV Schlieren enttäuscht Die Faustballerinnen bleiben in der Unterrohrhalle ohne Erfolgserlebnis – 0:3 gegen Neuendorf und 1:3 gegen Hochdorf. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 28.11.2021, 16.10 Uhr

Vergebene Liebesmüh: Die Schlieremerinnen (Joey Huang, links, und Celestina Fritschi, rechts) verloren gestern zweimal. Henry Muchenberger

Sie hatten sich viel vorgenommen. Sie wollten ihren Fans in der Schlieremer Unterrohrhalle beste Unterhaltung bieten und erfolgreichen Sport zeigen. Doch nach den ersten beiden Runden in der neuen NLA-Hallenmeisterschaft herrschte bei den Schlieremer Faustballerinnen vor allem eines vor: Enttäuschung pur, dazu auch ein bisschen Ratlosigkeit. Beide Spiele gingen verloren, nur einen einzigen Satz haben die Limmattalerinnen gewinnen können.

Sowohl beim 0:3 gegen die favorisierten Neuendorferinnen als auch beim 1:3 gegen Hochdorf leisteten sich die Schlieremerinnen über Gebühr viele Fehler in der Offensive. «Es war ein stetes Auf und Ab», resümierte Trainer und Vereinspräsident Daniel Laubi, «brillante Schläge wechselten sich ab mit sehr schlechten.»

Die Schlieremerin Celestina Fritschi, hier mit einer starken Abwehr im Spiel gegen Neuendorf. Henry Muchenberger

Die Defensive steht gut, im Angriff passt zu wenig

Auch wenn die Dreisatz-Niederlage gegen Neuendorf resultatmässig brutal aussieht, zumindest eine Ehrenmeldung in Form eines Satzgewinnes hatten die Schlieremerinnen in den eigenen Fäusten. Nach den beiden mit 5:11 und 1:11 (!) verlorenen Sätzen lag das junge Limmattaler Team im dritten Durchgang mit 7:3 in Führung. «Zu jenem Zeitpunkt gaben unsere Gegnerinnen den Satz verloren. Das war an deren Körperhaltung deutlich zu sehen», so Laubi. Und was passierte? Mit fahrlässigem Offensivspiel nahmen sich die Schlieremerinnen selbst den Wind aus dem Segel und verloren diesen Durchgang noch mit 8:11. «Das war ganz bitter», so Laubi. Defensiv stehe sein Team nicht schlecht, aber im Angriff passe momentan noch zu wenig zusammen.

Die Schlieremerin Silja Abdel-Baseir mit einem Abschlussversuch. Henry Muchenberger

Es kam indes noch schlimmer. Gegen Hochdorf, ein Team, das wie Schlieren auch gegen den Abstieg kämpfen dürfte, resultierte eine 1:3-Niederlage. Nur den zweiten Satz vermochten die Limmattalerinnen mit 11:8 zu gewinnen. Laubi: «Auch in dieser Partie unterliefen uns über Gebühr viele Fehler in der Offensive.»

Schlierens Michelle Krautter im Spielaufbau während der 0:3-Niederlage gegen Neuendorf. Henry Muchenberger

Am übernächsten Sonntag, 12. Dezember, steht für die Schlieremerinnen in Jona die zweite Meisterschafts-Doppelrunde an. «Uns geht bis dahin die Arbeit nicht aus», sagt Laubi. Nun gelte es, in den Trainings den jungen Spielerinnen das «Sieger-Gen» einzuimpfen. Denn die kommenden Aufgaben haben es durchaus in sich. Gegen das Spitzenteam Kirchberg tritt Schlieren als klarer Aussenseiter ohne Druck an, ein Satzgewinn wäre eine freudige Überraschung. Aber das zweite Spiel des Tages gegen Aufsteiger Satus Kreuzlingen ist eine Partie, die man gewinnen muss.

Viel zu jubeln gab es zwar nicht, aber auf diesem Bild ist zu sehen, wie die Schlieremerinnen einen Punktgewinn im Spiel gegen Hochdorf feiern. Henry Muchenberger

