Faustball Zwei Niederlagen zu viel: Das Frauenteam des STV Schlieren spielt künftig in der NLB Das Unvorstellbare ist eingetroffen. Erstmals in der Neuzeit des Hallenfaustballs ist das Schlieremer Frauenteam aus der Nationalliga A abgestiegen. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 04.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Celestina Fritschi und ihre Kolleginnen müssen im nächsten Winter in der Nationalliga B ran. Henry Muchenberger (28. November 2021)

Zwei 1:3-Niederlagen in der Abstiegsrunde gegen Hochdorf und Kirchberg besiegelten am vergangenen Wochenende das Verdikt. Die Limmattalerinnen beendeten die Saison auf dem letzten Rang und finden sich in der Nationalliga B wieder. Knackpunkt war die Pleite gegen Kirchberg, das bis dato in dieser Saison noch kein einziges Spiel für sich entschieden hatte. «Wir hatten einen sehr guten ersten Satz mit 11:6 gewonnen. Doch dann machte unser junges Team einfach zu viele Fehler», bilanzierte Coach Rolf Bühler. Wann Schlieren letztmals in der NLB spielte, kann auch Bühler nicht sagen. «Ich trainierte das Team schon vor 30 Jahren. Da waren wir auch schon oben.»

Wie geht es nun weiter? Er sei keiner, der sich aus der Verantwortung stehlen wolle, so Bühler. «Aber ich mache mir Gedanken. Wenn wir mit gerade mal sechs Spielerinnen an die Abstiegsrunde fahren müssen, dann ist das nicht ideal.» Ganz besiegelt sei der Abstieg indes nicht. Laut Bühler gebe es eine Chance auf den Ligaerhalt am grünen Tisch. A-Ligist Hochdorf soll sich zurückziehen, Aufsteiger Embrach gar nicht von der NLB in die NLA aufsteigen wollen. Fortsetzung folgt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen