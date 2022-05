Faustball Vier Punkte aus vier Spielen: Der Start in die Saison ist nur mässig geglückt Die NLB-Faustballer des STV Schlieren liegen nach einem Viertel der Qualifikation auf Rang drei. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 15.05.2022, 16.18 Uhr

Schlierens Coach Marcel Kunz und sein Team wollen in die NLA rauf. Ruedi Burkart/Archiv

Das Statement von Schlierens Coach Marcel Kunz vor dem ersten Saisonspiel war unmissverständlich:

«Wir wollen diesen Sommer den Aufstieg in die Nationalliga A schaffen. Das ist unser grosses Ziel. Wir wollen zeigen, dass wir nach oben gehören.»

Kein Herumdrucksen, kein «es wäre schön, wenn» und kein «vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dass», sondern eine erfrischend klare Ansage. Der STV Schlieren will aufsteigen. Punkt.

«Jetzt müssen wir einen Zacken zulegen»

Nach vier von insgesamt 16 Qualifikationspartien liegen die Limmattaler in der Tabelle der NLB-Ostgruppe mit vier Punkten im breiten Mittelfeld auf Rang drei. Noch ist alles möglich, noch ist die Chance auf die Promotion da. «Aber klar, wir haben bereits zweimal verloren. Jetzt müssen wir einen Zacken zulegen», bilanziert Kunz das erste Meisterschaftsviertel. In der ersten Doppelrunde vor Wochenfrist auf der heimischen Unterrohranlage gewannen die Schlieremer gegen NLA-Absteiger Walzenhausen mit 3:0 und verloren ausserplanmässig gegen Elgg-Ettenhausen II mit 2:3. Am vergangenen Samstag in Wilen bei Wil gabs einen 3:1-Sieg gegen Liganeuling Dägerlen und eine 1:3-Niederlage gegen Rickenbach-Wilen II.

«Gegen Dägerlen haben in der Vorbereitung einmal gespielt. Daher wussten wir, dass die keine schlechte Mannschaft haben», so Kunz. Und tatsächlich, den zweiten Satz mussten die Limmattaler gegen das Team aus der Region Winterthur mit 8:11 abgeben. Doch danach spielte fast nur noch Schlieren und gewann die restlichen Abschnitte mit 11:2 und 11:6.

Die zweite Begegnung gegen Rickenbach-Wilen II endete mit einer grossen Enttäuschung. Nach einem miserablen Startsatz – 11:3 für den Gegner – steigerten sich die Limmattaler zwar und holten den zweiten Durchgang mit 11:7. Doch dann war die Luft draussen und die Thurgauer gewannen mit 3:1.

Am nächsten Samstag das Spitzenspiel gegen Jona II

In der Tabelle liegen die Schlieremer mit vier Punkten auf Rang drei, in Schlagdistanz mit den vor ihnen liegenden Elgg-Ettenhausen II und Jona II. Weiter gehts bereits am kommenden Samstag in Jona. Schlieren wird dannzumal das Spitzenspiel gegen Jona II bestreiten und auch noch gegen Aussenseiter Widnau II antreten.

Noch ein Wort zum Modus. Nach insgesamt 16 Qualifikationsspielen – jeder spielt zweimal gegen jeden – qualifiziert sich der Gruppensieger für die Aufstiegsspiele.

Service Nationalliga B, Ost, Männer 2. Doppelrunde: Dägerlen - STV Schlieren 1:3 (9:11, 11:8, 2:11, 6:11). Rickenbach-Wilen II - STV Schlieren 3:1 (11:3, 7:11, 11:9, 11:7). Rickenbach-Wilen II - Dägerlen 0:3. Jona II - Elgg-Ettenhausen II 1:3. Elgg-Ettenh. II - Dozwil 3:0. Jona II - Dozwil 3:2. Widnau II - Walzenhausen 1:3. Walzenh. - Oberwinterthur 0:3. Widnau II - Oberwinterthur 3:1.

Rangliste (alle 4 Spiele): 1. Elgg-Ettenh. II 8 (12:3). 164:127 2. Jona II 4 (10:6 Sätze). 3. STV Schlieren 4 (9:7) 4. Dägerlen 4 (8:7). 5. Dozwil 4 (8:8). 6. Rickenbach-Wilen II 4 (6:8). 7. Oberwinterthur 2 (6:9). 8. Widnau II 2 (6:10). 9. Walzenhausen 2 (3:10).

