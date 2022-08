Faustball Sonne, Wärme und Siege: Ein perfektes Wochenende für den STV Schlieren Es ist alles nach Plan gelaufen bei den Faustballern: Die Frauen haben sich problemlos in der Nationalliga A halten können, die NLB-Männer stehen im Cup-Halbfinal und werden sehr wahrscheinlich um den Aufstieg spielen. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 22.08.2022, 14.26 Uhr

Freude herrscht: Schlierens Faustballer nach dem Sieg im Cup. zvg

Beim STV Schlieren herrscht eitel Sonnenschein. Nicht nur auf dem Foto, das Trainer Marcel Kunz am späten Sonntagabend nach dem gewonnenen Cup-Viertelfinal in Diepoldsau auf die Sportredaktion übermittelte. «Wir sind happy, es ist alles aufgegangen», meldete Kunz mit leicht belegter Stimme am Hosentaschentelefon.

«Ich kann kaum mehr sprechen nach diesem Wochenende. Aber Hauptsache, wir sind immer noch dabei.»

Dabei sind die NLB-Faustballer sowohl im Schweizer Cup als auch im Kampf um die Rückkehr in die Nationalliga A. Das Double lockt – Cupsieg und Aufstieg.

Sieg gegen Jona II

Doch der Reihe nach. Am Samstag durften die Schlieremer auf der heimischen Unterrohr-Arena zur zweitletzten Doppelrunde der Saison 2022 antreten. Sie gewannen das Spitzenspiel gegen Jona II nach 1:2-Satzrückstand mit 3:2 und liessen danach Widnau II beim 3:0 keine Chance. Konsequenz: Vor den beiden abschliessenden Partien vom kommenden Samstag gegen die beiden Mittelfeld-Teams Dotzwil und Oberwinterthur stehen die Chancen ausgezeichnet, dass Schlieren den Gruppensieg holen und sich nach 2020 erneut für die NLA-Aufstiegspoule qualifizieren wird. «Wir müssen nur drei Sätze gewinnen, dann ist alles geritzt», blickt Kunz voraus. Mit anderen Worten: Gar zwei Niederlagen würden reichen – mit 1:3 und 2:3 – zur Teilnahme an den Aufstiegsspielen. Auch wenn sie vom aktuellen Tabellenzweiten Elgg-Ettenhausen II noch überholt werden würden, wäre Schlieren dabei. Grund: Das Fanionteam von Elgg-Ettenhausen spielt in der NLA – und zwei Mannschaften vom selben Klub können nicht in der selben Liga spielen. Bestimmt sagt Kunz:

«Aber natürlich wollen wir unseren Platz an der Tabellenspitze verteidigen.»

Auch im Schweizer Cup sind die Limmattaler noch dabei. Ihren Viertelfinal gegen Diepoldsau aus der 2. Liga gewannen sie in einem spektakulären Spiel mit 5:4. Schlieren lag mit 2:4 hinten und setzte sich doch noch durch. Im Halbfinal geniessen die Schlieremer Heimrecht und empfangen in der Woche von 5. bis 9. September den Sieger des Viertelfinals zwischen Vordemwald (NLB) und Rickenbach-Wilen (NLA).

Frauenteam ein weiteres Jahr in der höchsten Liga

Mit fünf Siegen in ebensovielen Partien der Abstiegsrunde und einem Satzverhältnis von 15:1 (!) haben Schlierens Frauen um Nachwuchs-Nationalspielerin Lana Paunovic den Klassenerhalt erwartungsgemäss souverän geschafft.

