Schlierens NLB-Faustballteam wird doch nicht zurückgezogen

Faustball Schlierens Faustballer atmen auf: Das NLB-Team wird doch nicht zurückgezogen Am vergangenen Wochenende ging die Hallensaison der Faustballer zu Ende. Dass der STV Schlieren in der NLB bleibt, war schon vor den letzten Spielen klar. Offen war bis zuletzt aber, ob und wie es mit der Mannschaft weitergeht. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 17.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schlierens Faustballer fliegen auch in diesem Sommer: Spielertrainer Andrea Fritschi hat eine wettbewerbsfähige Truppe beisammen. Alexander Wagner (28. Juni 2022)

Ende letzter Woche sprach Andrea Fritschi Tacheles. Schlierens Sportchef und Spielertrainer ad interim sagte auf Anfrage:

«Es ist noch nicht klar, ob wir unser Männerteam für die Feldsaison melden können. Wir haben Stand heute zu wenige Spieler.»

48 Stunden später durfte Fritschi Entwarnung geben: «Wir haben eine Lösung gefunden. Der STV Schlieren wird auch in Zukunft in der Nationalliga B spielen.» Gerade noch rechtzeitig hat der Traditionsverein also die Kurve gekriegt. Denn am Sonntagabend lief die Anmeldefrist bei Swiss Faustball ab.

Dass in der abschliessenden Meisterschaftsrunde zwei Niederlagen resultierten (0:3 gegen Wigoltingen und 2:3 gegen Elgg-Ettenhausen II) ist aufgrund der guten Neuigkeiten kaum mehr als eine Randbemerkung. Der STV Schlieren beschliesst die Hallensaison in der NLB-Ostgruppe auf dem dritten Rang und hat damit die Klasse gehalten. Fritschi:

«Wir haben zwar zweimal verloren, das stimmt. Aber dennoch haben wir diese Saison fast versöhnlich abschliessen können.»

Alles schön und gut. Aber warum geisterte in letzter Zeit das Gespenst eines Teamrückzugs durch die Schlieremer Unterrohrhalle? Fritschi gibt Auskunft: «Unser Schläger Swen Aebersold will es nochmals wissen und hat für die neue Saison in der Nationalliga A bei Oberentfelden zugesagt. Diese Chance gönnen wir ihm natürlich von Herzen.» Zudem habe mit Michael Munjekovic ein weiterer Stammspieler seinen Rücktritt erklärt, und auch Defensiv-Routinier Christian Steuer ist künftig nicht mehr an Bord.

Das war dann zu viel für das so schon schmale Kader der Limmattaler. Fritschi am letzten Freitag: «Wenn wir nicht noch einen, zwei Spieler verpflichten können, müssen wir leider im Sommer passen.» Der Plan ging auf, ein neuer Akteur namens Deny Meier sagte für die neue Saison zu, ein weiterer könnte noch folgen.

Tempi passati: Swen Aebersold im Dress des STV Schlieren. Alexander Wagner (28. Juni 2022)

Nach elf Jahren beim STV Schlieren verlässt Leistungsträger Swen Aebersold also das Limmattal. Der 27-jährige Schläger lernte in Embrach das Faustball-ABC und wechselte als 16-Jähriger zum STV Schlieren. Aebersold:

«Ich erlebte elf wunderbare Jahre hier. Das bleibt für immer. Aber jetzt starte ich mit viel Vorfreude in ein neues Abenteuer.»

Weil sein neuer Verein noch mitten in der Meisterschaft stecke und den Transfer noch nicht intern kommuniziert hat, möchte Aebersold auf Anfrage dieser Zeitung das Gerücht, er wechsle nach Oberentfelden, weder bestätigen noch dementieren.

Drei starke Jahre ohne Krönung

Das Männerteam des STV Schlieren hat drei erfolgreiche Jahre in der Nationalliga B hinter sich. Zweimal qualifizierte man sich in dieser Zeit unter dem damaligen Chefcoach Marcel Kunz für die Aufstiegsspiele in die höchste Liga und scheiterte spektakulär. Zum erstmaligen Aufstieg in die NLA seit 2005 fehlte jeweils nur wenig. Zudem erreichten die Limmattaler im vergangenen Herbst den Cupfinal, blieben aber auch dort gegen den NLA-Klub Oberentfelden nur zweiter Sieger. In Zukunft backt man auf der Faustball-Arena Unterrohr kleinere Brötchen. «Mit den gewichtigen Abgängen verlieren wir viel an Klasse», sagt Fritschi, «wir werden so kaum mehr ganz vorne mitspielen können.» Im Cup aber, diesem Wettbewerb im K.-o.-Format, wollen die Schlieremer im kommenden Sommer das eine oder andere Ausrufezeichen setzen.

So wirds nie mehr sein: Michael Munjekovic (links) und Swen Aebersold jubeln gemeinsam. Munjekovic tritt zurück, Aebersold geht in die Nationalliga A. Alexander Wagner (28. Juni 2022)

Service Frauen, Nationalliga A 3. Qualifikationsrunde: Schlieren - Neuendorf 0:3 (2:11, 7:11 5:11). Schlieren – Hochdorf 0:3 (8:11, 13:15, 8:11). Diepoldsau – Kreuzlingen 3:0. Elgg – Kirchberg 3:0. Diepoldsau – Kirchberg 3:1. Elgg – Kreuzlingen 1:3. Jona – Hochdorf 3:0. Jona – Neuendorf 3:0.

Schussrangliste (alle 7 Spiele): 1. Jona 14 Punkte (21:4 Sätze). 2. Diepoldsau 12 (19:5). 3. Kreuzlingen 8 (14:10). 4. Elgg 8 (15:11). 5. Neuendorf 8 (15:12). 6. Hochdorf 4 (8:15). 7. Schlieren 2 (3:19). 8. Kirchberg 0 (2:21).

Am Sonntag, 29. Januar, spielt der STV Schlieren gegen Hochdorf um den Ligaerhalt. Der Sieger bleibt in der Nationalliga A, der Verlierer sticht gegen den Verlierer der Partie Neuendorf – Kirchberg um den letzten Platz in der höchsten Liga. Die Spiele finden in Hochdorf statt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen