Faustball Schlierens abtretender Präsident Daniel Laubi: «Wir dürfen gespannt sein» An der Generalversammlung des STV Schlieren kommt es zu einem Präsidentenwechsel. Der 60-jährige Daniel Laubi übergibt das Amt seinem 33-jährigen Sohn Matthias. Im Interview blickt der abtretende Chef der Faustballer zurück auf seine 15 Jahre an der Vereinsspitze. Ruedi Burkart 06.04.2022, 14.00 Uhr

Beim Fototermin am vergangenen Montag schien noch die Sonne vom Himmel. Daniel Laubi posiert in der Faustball-Arena vor den Flaggen der am Länderturnier teilnehmenden Nationen. Valentin Hehli

Während 15 Jahren leitete Daniel Laubi als Präsident die 1989 gegründete Faustballsektion des STV Schlieren. Unter Laubi ging der Verein in die Zukunft, blieb sich und seinen Werten aber stets treu. Nun ist wieder Zeit für Veränderungen. An der Generalversammlung von heute Donnerstag tritt Laubi zurück. Und übergibt die Verantwortung seinem 33-jährigen Sohn Matthias.

Sie haben 2007 von Remo Barili die Leitung des Vereins übernommen. Damals war der STV Schlieren eine grosse Nummer. Die Männer waren kurzzeitig in der NLA. Und die Frauen holten 2003 bis 2005 drei Meistertitel in Folge und sorgten auch im Europacup für Furore mit einem zweiten Rang.

Daniel Laubi: Ja, das war eine erfolgreiche Zeit. Die Konstellation war absolut ideal. Als unsere ehemalige Juniorin Simone Estermann damals in der Nationalmannschaft spielte, nützte sie ihre guten Kontakte und brachte immer wieder Spitzenakteurinnen nach Schlieren. Einmal hatten wir gar eine deutsche Nationalspielerin im Kader. Es gab Ende der 1990er-Jahre Phasen, da stellte der STV Schlieren zwei Drittel der Schweizer Nationalmannschaft.

Aber dann verabschiedete sich die «Generation Estermann» vom Spitzensport. Und mit ihr der sportliche Erfolg. Dieser war zuletzt bei den Frauen überschaubar. Von einem Meistertitel träumt in Schlieren niemand mehr. Es geht in erster Linie darum, nicht in die NLB abzusteigen.

Natürlich war es nicht möglich, solche Spitzenspielerinnen mit eigenen Juniorinnen adäquat zu ersetzen. Ich darf jedoch sagen, dass wir auf gutem Weg sind, wieder ein starkes Team zusammenzubringen. In zwei, drei Jahren sollte Schlierens Frauenteam wieder um die vorderen Plätze in der NLA mitspielen können.

Was gibt Ihnen diese Zuversicht?

Es wird im Nachwuchsbereich – bei den Mädchen und den Buben – zielgerichtet gearbeitet.

Ein erster Erfolg sind die Aufgebote von Lana Paunovic für die Nachwuchs-Nationalmannschaft..

Genau. Aber nicht nur sie hat Potenzial. Ihre Schwester Leoni und auch ein, zwei andere Mädchen sind sehr talentiert und werden uns in Zukunft noch viel Freude bereiten.

Falls ebendiese Talente dem Verein erhalten bleiben. Und nicht von einem Spitzenklub abgeworben werden.

Solche Sachen sind im Faustball verpönt. Wir haben das nie gemacht. Und auch die anderen Klubs halten sich meines Wissens grossmehrheitlich an dieses Gentlemen’s Agreement.

Blicken wir zurück auf Ihre letzten beiden Jahre als Vereinspräsident. Wie hat sich die Coronapandemie beim STV Schlieren ausgewirkt?

Finanziell gesehen haben wir die Pandemie unbeschadet überstanden. Klar, wir hatten weniger Einnahmen, aber auch weniger Ausgaben, weil ja viele Aktivitäten nicht haben stattfinden können.

Und in Bezug auf die Mitgliederzahl?

Wir stehen bei etwas über 170 Mitgliedern, darunter sind 55 Juniorinnen und Junioren. Also ähnlich viele wie vor Corona. Allerdings beobachtete ich, dass viele bisher aktive Spieler ab rund 50 Jahren nach Ende der Pandemie zu den Passiven gewechselt haben.

Auch des Alters wegen, nehme ich an.

Ja, die wollen weiterhin im Verein bleiben. Aber eben nicht mehr trainieren und spielen.

Kurz zusammengefasst: Corona hat dem STV Schlieren nicht geschadet.

Das darf man so sagen, ja.

Jetzt geben Sie den Verein in jüngere Hände. Ihr Sohn Matthias lässt sich an der Generalversammlung zum Präsidenten wählen. Können Sie persönlich ganz loslassen? Oder stehen Sie Matthias mit Rat und Tat zur Seite?

Ich dränge mich nicht auf. Nichts ist für eine neue Führung mühsamer als ein alter Präsident, der sich einmischt. Wenn der Vorstand aber das Gefühl hat, dass ich in irgendeiner Weise helfen könnte, dann darf man gerne auf mich zukommen.

Das Präsidentenamt bei den Schlieremer Faustballern bleibt Familiensache: Matthias Laubi übernimmt von seinem Vater Daniel. Ruedi Burkart

Blicken wir voraus auf das Dreiländerturnier vom Samstag. Was treibt einen Verein an, einen so grossen organisatorischen Effort zu leisten, um einen solchen Anlass durchführen zu können?

Es gibt verschiedene Gründe. Zum einen haben wir einfach Freude, wenn bei uns etwas läuft. Und wenn die Nati gerne bei uns spielt, dann ist das grossartig. Zum anderen können wir mit einem solchen Event auch unseren treuen Sponsoren, die uns vor allem in den vergangenen beiden Jahren generös unterstützt haben, etwas zurückgeben. Es haben sich schon erfreulich viele angemeldet.

Bleibt auch in der Kasse etwas übrig?

Ja. Ein Minus haben wir noch nie eingefahren (schmunzelt).

In Zahlen?

Für dieses Jahr haben wir einen finanziellen Gewinn von 4500 Franken budgetiert. Das werden wir meiner Meinung nach ziemlich sicher erreichen.

Die Länderspiele in Schlieren sind quasi Ihr Kind. Werden Sie auch in Zukunft dafür verantwortlich sein, trotz Ihres Rücktritts aus dem Vereinsvorstand?

Das ist noch nicht klar. Es ist allerdings so, dass wir 2023 kein Dreiländerturnier durchführen werden. Dann steht Anfang September das Schlierefäscht auf dem Programm, wo wir als STV Schlieren auch vertreten sein werden. Und an zwei solch grossen Kisten im gleichen Jahr mitzuarbeiten, muten wir unseren Mitgliedern nicht zu.

Für die Schweizer Nationalmannschaft stehen wichtige Wochen und Monate an mit der EM und den World Games. Dass der Kick-off zu diesen Grossanlässen in Schlieren stattfindet, muss Sie stolz machen.

Ja, das freut uns natürlich sehr.

Das eigentliche Dreiländerturnier steigt am Samstag. Aber bereits am Freitagabend steht ein spezieller Anlass auf dem Programm. Um 18 Uhr bestreitet Schlierens NLB-Team das erste Spiel des Abends gegen die Schweizer Nationalmannschaft. Wie kam es dazu?

Das ist eine längere Geschichte. Kurz und gut: Die Schweiz stellt zwei Teams, Österreich und Deutschland je eines. Um einen vernünftigen Spielplan erstellten zu können, spielt eben auch Schlieren mit. Neben einem sechsten Team, das aus Spielern aller drei Länder besteht.

Macht ein Spiel einer NLB-Mannschaft gegen eine Nationalmannschaft überhaupt Sinn?

Warum nicht? Seien wir gespannt darauf, wie sich unser Team schlagen wird.

Wie abhängig ist man vom Wetter? Die Aussichten sind nicht gerade berauschend.

Ja, leider. Der Platz ist in einem sehr guten Zustand. Aber für die Zuschauer ist es natürlich schade, wenn es regnen würde.

Störend für die Akteure ist sicher starker Wind. So wie für Freitag und Samstag prognostiziert.

Ja, das stimmt natürlich. Aber dann muss man eben den Wind bei den Schlägen einberechnen. Wie schon gesagt: Wir dürfen gespannt sein.

