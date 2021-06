Faustball Schlieren schlägt wieder auf: Start in die verkürzte Feldsaison Die Limmattaler NLA-Faustballerinnen steigen am Sonntag in die Meisterschaft. Die NLB-Männer starten bereits tags zuvor. Ruedi Burkart 04.06.2021, 08.20 Uhr

«Auf geht's, Jungs!» Andrea Fritschi, Swen Aebersold und Severin Holzer (von links) starten mit dem STV Schlieren in die neue Saison. Ruedi Burkart

Am Sonntag endet die Vorbereitung, dann gilt es für die Frauen des STV Schlieren ernst: Start in die NLA-Saison. In Diepoldsau spielt das Team des neuen Trainers Dominik Gugerli – der ehemalige Nationalspieler übernahm vom zurückgetretenen Rolf Bühler – gegen Kirchberg und die Gastgeberinnen. Die Zielsetzung für die diesjährige Feldsaison ist laut Vereinspräsident Daniel Laubi klar: «Unsere Frauen haben ein grosses Ziel: den Ligaerhalt.» Mehr könne man von dem jungen Team noch nicht erwarten.

Ein wenig anders präsentiert sich die Erwartungshaltung bei Schlierens NLB-Männern, schliesslich schnupperte das Team von Coach Marcel Kunz letztes Jahr bis zuletzt am Aufstieg. Die Limmattaler wollen nachlegen und erneut um die Plätze ganz vorne mitspielen. Los geht’s für Kunz und sein Team bereits am Samstag mit einer Doppelrunde im thurgauischen Affeltrangen.

In zwei Wochen folgt der erste Auftritt daheim

Wer die beiden Schlieremer Teams live an der Arbeit sehen möchte, notiert sich folgende Daten: Am Samstag, 19. Juni, sowie am Samstag, 10. Juli, spielen die NLB-Männer jeweils ab 14 Uhr auf dem heimischen Platz. Die NLA-Frauen spielen am Sonntag, 27. Juni, ab 10 Uhr auf dem Unterrohr-Rasen.