Faustball Schlieren: NLA-Frauen verlieren, NLB-Männer siegen

Faustball NLA-Frauen verlieren, NLB-Männer siegen: Lust und Frust bei Schlierens Faustballern Der Start in die verkürzte Feldsaison ist den Limmattalern nur teilweise geglückt. Ruedi Burkart 09.06.2021, 13.35 Uhr

«Gut gemacht, Jungs!» Schlierens Faustballer starteten mit zwei Siegen in die neue Saison. Archivbild: Ruedi Burkart

2:3 gegen Kirchberg, 0:3 gegen Diepoldsau – mit zwei Niederlagen haben die Limmattalerinnen unter ihrem neuen Trainer Dominik Gugerli die Mission Ligaerhalt in Angriff genommen. Wollen die Schlieremer Faustballerinnen nicht schon früh in den Abstiegsstrudel in der NLA geraten, ist in der nächsten Doppelrunde eine Reaktion gefordert. Am kommenden Sonntag spielt Schlieren in Kreuzlingen gegen das bisher zweimal siegreiche Jona und Elgg (bisher ein Sieg und eine Niederlage).

Anders präsentiert sich die Gefühlslage bei Schlierens Männern. Sie gewannen zum NLB-Auftakt in der Ostgruppe beide Partien klar. Neben einem 3:1 gegen Gastgeber Affeltrangen gelang dem Team von Coach Marcel Kunz gegen Ettenhausen II ein glatter 3:0-Sieg. Bemerkenswert: Schlieren liess somit dem Zweiten der vergangenen Saison (Affeltrangen) respektive dem Dritten (Ettenhausen II) keine Chance.

Folgerichtig führen die Limmattaler die Rangliste an und gehen mit breiter Brust in die nächste Doppelrunde. Diese findet bereits am kommenden Wochenende in Wilen statt mit Partien gegen das ebenfalls bisher zweimal siegreiche Oberwinterthur und Rickenbach-Wilen II (bislang ein Sieg und eine Niederlage).