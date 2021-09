Faustball Nach durchzogener NLB-Saison: Schlierens Coach stellt die Kardinalfrage Die Feldsaison ist für die Limmattaler Faustballerinnen und Faustballer zu Ende. Die Bilanz fällt knapp positiv aus. Ruedi Burkart 03.09.2021, 15.00 Uhr

Schlierens NLB-Faustballer in Rücklage: Andrea Fritschi sieht das Unheil kommen. Ruedi Burkart

Marcel Kunz ist eine ehrliche Haut. Der Coach der Schlieremer NLB-Faustballer nimmt selten ein Blatt vor den Mund und sagt stets unverblümt, was Sache ist. So zieht er nach der am letzten Samstag zu Ende gegangenen NLB-Saison schonungslos Bilanz. Vor einem Jahr schafften die Limmattaler noch als Sieger der Ostgruppe den Einzug in die NLA-Aufstiegsspiele, diesmal musste der STV Schlieren mit Rang zwei vorliebnehmen. Aber Zweiter ist doch auch ganz gut, oder nicht, Marcel Kunz? «Ja, schon», so der Coach, «aber wenn ich sehe, was noch drin gelegen wäre, dann war's eben doch nicht ganz so gut.»

Kunz meint nicht in erster Linie die missglückte Heimrunde Mitte Juli, an welcher Schlieren gleich beide Spitzenspiele verlor. Es geht ihm ums grosse Ganze. «Bei einigen meiner Spieler stimmt die Fitness nicht. Es muss in meinen Augen mehr geleistet werden, auch ausserhalb der Teamtrainings. Die Präsenz in den Trainings unter der Woche ist zudem stark verbesserungswürdig.» Hoppla, harte Worte! Betrachte man den Aufwand, den die Schlieremer Spieler betrieben haben in den vergangenen Wochen, und den Ertrag, den sie mit dem zweiten Schlussrang herausspielten, sei Kunz indes «sehr zufrieden». Die Interpretation dieser Worte ist jedem selbst überlassen.

Die Gratulation an den Gruppensieger

Schlierens Coach schickt auch gleich noch eine Grussbotschaft an Gruppensieger Affeltrangen: «Die haben sich die Qualifikation für die Aufstiegsspiele wirklich verdient. Dort wird zwei- oder dreimal pro Woche trainiert und für Faustball gelebt.»

Natürlich muss die Frage kommen: Bleiben Sie unter diesen Umständen auch weiterhin Coach beim STV Schlieren, Marcel Kunz? «Ich habe mich noch nicht entschieden. Ende September treffen sich Trainerstaff und Mannschaft zur Teamsitzung. Dort will ich von jedem Einzelnen wissen, ob er in Zukunft mehr Zeit in Trainings zu investieren bereit ist.» Man kann es erahnen: Je nachdem, wie die Antworten ausfallen, hängt Kunz noch eine Feldsaison an – oder eben nicht.

Natürlich reflektierte Kunz auch sein Verhalten selbstkritisch. «Auch ich habe nicht alles richtig gemacht», sagt er. Zum Beispiel in der Causa Swen Aebersold. Statt den Playmaker und Schläger der Schlieremer nach einer Knieverletzung zu schonen, stellte ihn Kunz 24 Stunden nach dem Malheur im Cupspiel gegen die Diepoldsauer Senioren gleichwohl auf. «Das hätte ich nicht tun sollen. Danach hatte Swen in jedem Spiel Probleme», so Kunz. Und diese Probleme hätten sich auch auf das Spiel aller übertragen.

Für die am 22. November startende Hallensaison – dort spielen Schlierens Männer ebenfalls in der NLB – gilt die Devise: Liga halten und möglichst keine Verletzungen einfangen. «Die Hallensaison ist für uns ein besseres Training», gibt Kunz unumwunden zu. Auch hier: erfrischend klare Worte des Chefs.

Ein Magier für die Schlieremer Frauen

Schon eine ganze Weile her ist das letzte Meisterschaftsspiel der Schlieremer NLA-Frauen. Noch vor den Sommerferien machten sie in der abschliessenden Runde mit einem Dreisatzsieg gegen Hochdorf den Ligaerhalt perfekt. Denkbar knapp, aber verdient, sicherte sich das junge Team um Trainerin Friederike Wilke also den Platz in der Beletage. Gleich nach dem erfolgreichen Saisonabschluss sagte Wilke: «Die Mädels sind ehrgeizig. Ich bin sicher, dass wir in Zukunft noch viel Freude an ihnen haben werden.» Ob sie selbst dann noch den wilden Haufen zusammenhalten wird, ist offen.

«Wir rechnen damit, dass wir eine neue Lösung suchen müssen», äussert sich Klubpräsident Daniel Laubi auf Anfrage. Grund: Wilke liebäugelt mit einer längeren Auszeit. Nur gut, dass mit dem professionellen Magier und Ex-Nationalspieler Dominik Gugerli alias Magic Guga ein Fachmann als Assistenztrainer zur Stelle ist, der weiss, wie der Laden läuft.