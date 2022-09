Faustball Nach Drama in der Ostschweiz: STV Schlieren vergeigt den Aufstieg Die Limmattaler NLB-Faustballer verpassen an der Finalrunde die Krönung einer bisher starken Saison. Jetzt bleibt noch der Cup für grosse Taten. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 02.09.2022, 14.04 Uhr

Keine Worte nötig: Die Schlieremer mit Trainer Marcel Kunz (vierter von links) nach der entscheidenden Niederlage gegen den TV Olten. Ruedi Burkart

Am Donnerstagabend um exakt 21.24 Uhr war Schlierens Traum von der Rückkehr in die Nationalliga A nach über 15 Jahren Abwesenheit geplatzt. Beide Partien hatten die Limmattaler am Finalturnier im thurgauischen Wilen verloren, 1:3 gegen Gastgeber Rickenbach-Wilen und 2:3 gegen den TV Olten. Mit grossen Erwartungen waren Mannschaft und Fans durch den Feierabendverkehr auf der A1 in die Ostschweiz gereist, mit leeren Händen fuhren sie schliesslich retour ins Limmattal.

«Es ist, wie es ist. Wir haben uns das Ganze auch anders vorgestellt, das können Sie mir glauben»,

meinte ein enttäuschter Schlieren-Trainer Marcel Kunz unmittelbar nach der Niederlage gegen den TV Olten, welcher in die NLA aufsteigt. Rickenbach-Wilen bleibt in der höchsten Klasse, trotz einer 2:3-Niederlage gegen die Solothurner.

Enttäuschung auch bei Klubpräsident Matthias Laubi

Wie konnte es so weit kommen? Warum gingen die Schlieremer nach zuletzt 15 Pflichtspielsiegen in Serie am Donnerstag zweimal als Verlierer vom Feld? Warum versagten ihnen, so kurz vor dem Erreichen des grossen Ziels, die Nerven? «Vielleicht machten sich die Spieler selbst zu viel Druck», mutmasste Vereinspräsident Matthias Laubi, der, wie erfreulich viele andere Schlieren-Anhänger, den langen Weg in die Ostschweiz unter die Räder genommen hatte. Auf die Frage, ob das Team einen Mentalcoach braucht, zuckte Laubi nur die Schultern und sagte: «Vielleicht wäre das etwas.» Auch beim Vorstandsvorsitzenden sass die Enttäuschung tief.

Es half alles nichts: Zuspieler Michael Munjekovic (links) lanciert Schläger Swen Aebersold. Ruedi Burkart

Dabei begann der Abend ganz nach dem Gusto der Limmattaler. In der ersten Partie gegen Rickenbach-Wilen – den Zweitletzten der NLA – spielten sie frech auf und gewannen den ersten Satz mit 11:8. Auch in den folgenden drei Durchgängen spielte Schlieren auf Augenhöhe mit dem Favoriten. Kunz:

«Aber wir kamen einfach nicht in den Flow der vergangenen Wochen. Es fehlte nur wenig.»

Weil sie in der Defensive den einen oder anderen Fehler zu viel machten und in der Offensive phasenweise fahrig agierten, blieb nur eine 1:3-Niederlage.

Verloren war aber noch gar nichts. Ein Sieg gegen B-Ligist Olten, und die Tür zur NLA wäre wieder sehr weit offen gestanden. Doch gegen die Solothurner lief es von Beginn weg harzig. Nach einem 14:15 im ersten Satz schien Besserung in Sicht, die folgenden beiden Durchgänge gingen an die Limmattaler. Doch dann spielte sich abseits des Geschehens ein kleines Drama ab. Andrea Fritschi, bei Schlieren zusammen mit Swen Aebersold zuständig für die offensiven Glanzlichter, fasste sich an einen Oberschenkel und sprühte Kältespray auf den schmerzenden Muskel. Fritschi konnte weiterspielen. Und Olten glich mit einem 11:8 zum 2:2 nach Sätzen aus.

Die frühere Schlieremer Weltklasse-Faustballerin Simone Eicher-Estermann (rote Jacke) wohnt seit Jahren in Wilen TG. Klar, schaute sie am Donnerstag auf dem Sportplatz vorbei. Ruedi Burkart

Jetzt war die Spannung an diesem kühlen Abend in der Ostschweizer Pampa mit den Händen greifbar. Würden die Schlieremer ihren Hals noch aus der Schlinge ziehen können? Und den fünften Satz gewinnen und somit den Aufstiegstraum am Leben erhalten?

«Glaubed dra! Glaubed dra!»,

rief Trainer Kunz seinen Akteuren zu. Das taten diese auch, mit einem Ass sorgte Aebersold für die 1:0-Führung. Doch auch Olten ist keine schlechte Mannschaft und hat die Qualifikation in der NLB-Westgruppe noch deutlicher gewonnen als Schlieren jene in der Ostgruppe. Die Solothurner konterten, gingen mit 3:1 in Führung und gaben diesen Vorsprung nicht mehr her. Schliesslich verlor der STV Schlieren jenen Satz, in dem sich eine ganze Saison kumulierte, mit 10:12.

Es bleibt noch der Traum vom Einzug in den Cupfinal

Dem ganzen Frust zum Trotz, die Saison ist für die Schlieremer noch nicht zu Ende. Am Donnerstag, 8. September, empfangen sie um 19 Uhr auf der heimischen Unterrohr-Anlage den STV Vordemwald zum Cup-Halbfinal. Damit ist klar, dass ein NLB-Vertreter A-Ligist Oberentfelden in den Final folgen wird. Dieses Endspiel wird voraussichtlich am Samstag, 24. September, ausgetragen. Wo, ist noch nicht klar.

Bonjour Tristesse! Die Schlachtenbummler aus dem Limmattal sind bedient, die Schlieren-Fahne bleibt am Boden. Ruedi Burkart

Auf-/Abstiegspoule NLA/NLB

STV Schlieren – Rickenbach-Wilen 1:3 (11:8, 8:11, 9:11, 9:11)

STV Schlieren – Olten 2:3 (14:15, 11:8, 11:8, 7:11, 10:12)

Rickenbach-Wilen – Olten 2:3 (11:6, 7:11, 11:9, 9:11, 11:13).

Rangliste (alle 2 Spiele): 1. Olten * 4 Punkte/ 6:4 Sätze. 2. Rickenbach-Wilen * 2/5:4. 3. STV Schlieren 0/3:6.

* Nächstes Jahr in der Nationalliga A

