Faustball Nach deutlichem 5:1-Erfolg: Der STV Schlieren steht im Cupfinal Die Faustballer setzten sich in der Vorschlussrunde im NLB-Duell gegen Vordemwald diskussionslos durch. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 09.09.2022, 12.25 Uhr

Andrea Fritschi und Co. schlagen am 24. September im Cupfinal auf. Aber nicht etwa in Schlieren, sondern in Felben-Wellhausen. Alexander Wagner

Nach der grossen Enttäuschung in den NLA-Aufstiegsspielen vor Wochenfrist – die Promotion klappte nach zwei Niederlagen erneut nicht – haben sich die Schlieremer NLB-Faustballer im Schweizer Cup rehabilitiert. Mit einer beherzten Leistung sicherten sie sich dank eines nie gefährdeten 5:1-Erfolgs gegen B-Ligist Vordemwald den Einzug in den Cupfinal. Dort wird am 24. September NLA-Vertreter Oberentfelden warten.

«Wir sind stolz auf unsere Leistung und werden auch im Final alles geben»,

freute sich Schlierens Offensivakteur Andrea Fritschi. Weil Cheftrainer Marcel Kunz in den Ferien weilte, organisierte sich das Team während der Partie selbst. Mit durchschlagendem Erfolg. Ausgetragen wird der Cupfinal nicht etwa in Schlieren oder Oberentfelden. Nein, die beiden Teams müssen in die Thurgauer Pampa fahren. Gespielt wird in einer Ortschaft namens Felben-Wellhausen.

Schweizer Cup, Halbfinals

STV Schlieren (NLB) – Vordemwald (NLB) 5:1 (11:5, 11:5, 11:9, 14:15, 11:7, 11:9). Elgg-Ettenh. (NLB) – Oberentfelden (NLA) 3:5.

Der Final wird am Samstag, 24. September in Felben-Wellhausen TG ausgetragen.

