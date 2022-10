Faustball Nach der erfolgreichen Ära Kunz: Der STV Schlieren muss einen neuen Cheftrainer suchen Bei den NLB-Faustballern tritt der langjährige Übungsleiter zurück. Derweil hofft der Präsident auf neuen Schwung im Fanionteam. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 09.10.2022, 13.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nach sechs Jahren ist Schluss an der Seitenlinie des STV Schlieren: Marcel Kunz. Alexander Wagner (28. Juni 2022)

Die Nachricht überrascht nur auf den ersten Blick. «Hiermit möchte ich Euch darüber informieren, dass ich gestern an der Spielersitzung der 1. Mannschaft meinen Rücktritt als Trainer bekanntgegeben habe», beginnt eine E-Mail, welche Marcel Kunz Mitte letzte Woche an Vorstandsmitglieder geschickt hatte. Nach sechs Jahren an der Seitenlinie, so der Abtretende weiter, möchte er wieder mehr Zeit für sich haben und insbesondere selber vermehrt Sport treiben. Zudem: Kunz wohnt seit zwei Jahren in Birrwil, einer kleinen Gemeinde am Hallwilersee. Er sagt:

«Es wurde immer schwieriger, alles unter einen Hut zu bringen. Arbeit, Weg ins Training, Freizeit.»

Kunz, in den 1980er-Jahren selbst ein Spitzenfaustballer und Schweizer Nationalspieler, führte die Schlieremer während seines Wirkens aus den Tiefen der 1. Liga bis an die Spitze der Nationalliga B. Zweimal, diesen Sommer und vor zwei Jahren, qualifizierten sich die Limmattaler für die Finalspiele um den Aufstieg in die Nationalliga A. Beide Male scheiterte man. Heuer spielten sich die Schlieremer zudem in den Cupfinal. Doch auch dort blieben sie gegen A-Ligist Oberentfelden nur zweiter Sieger.

Marcel Kunz hatte in Schlieren in all den Jahren viel Grund zur Freude. So wie hier diesen Sommer nach dem Erfolg im Cup-Achtelfinal gegen NLA-Klub Widnau. Alexander Wagner (28. Juni 2022)

«Natürlich habe ich mir den Entscheid, diese erfolgreiche Mannschaft zu verlassen, nicht leicht gemacht», äussert sich Kunz auf Anfrage, «aber wie in der E-Mail geschrieben, habe ich vor, wieder mehr selbst Faustball zu spielen.» Er werde dem Verein als Spieler in der 2. Mannschaft und bei den Senioren sowie als Schiedsrichter und Helfer erhalten bleiben.

In der Schlieremer Teppichetage ist nach dem Rücktritt von Marcel Kunz keine Hektik ausgebrochen. «Dieser Entscheid hat sich für mich in letzter Zeit angekündigt», sagt Vereinspräsident Matthias Laubi. Er schätze «den Marcel» und dessen erfolgreiche Arbeit hoch ein, «aber ein neuer Trainer kann frischen Wind ins Team bringen». Wer die Mannschaft im Sommer 2023 coachen werde, ist laut Laubi noch völlig offen.

«Ich habe da eine Liste mit ein paar Namen von externen Trainern drauf. Zudem gibt es auch klubintern den einen oder anderen Kandidaten für den Job.»

Bis der neue Cheftrainer gefunden ist, sagen Andrea Fritschi (links) und Swen Aebersold (Mitte), wo es beim STV Schlieren lang geht. Ruedi Burkart (5. Juli 2020)

Dass ein neuer Mann das Team bereits vor dem Start der Hallensaison übernimmt – die erste NLB-Runde findet am 19. November statt – ist eher unwahrscheinlich. Voraussichtlich wird der STV Schlieren den Winter hindurch vom Spielerduo Andrea Fritsch und Swen Aebersold gecoacht. Apropos Team: Nicht nur Chefcoach Kunz hat seinen Rücktritt bekanntgegeben. Auch die Akteure Christian Steuer und Andri Kaiser sind künftig nicht mehr dabei, Dario Springer wird noch längere Zeit verletzt ausfallen. Im Gegenzug kommt Adrian Brühwiler aus der 2. Mannschaft für die Defensive ins Fanionteam.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen