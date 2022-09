Faustball Mit leeren Händen statt dem Double: Der STV Schlieren bleibt ungekrönt Die NLB-Faustballer stehen nach einer starken Saison mit leeren Händen da. Nachdem sie den Aufstieg versemmelt haben, wurde auch nichts aus dem erhoffen Cupsieg – NLA-Vertreter Oberentfelden gewann den Final 5:2. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 26.09.2022, 14.44 Uhr

Sieger und Besiegte einträchtig nebeneinander: Oberentfelden-Trainer Koni Keller zeigt stolz den Pokal, währenddessen Schlierens Spieler und Trainer Marcel Kunz (links) mässig begeistert wirken. zvg

Vor einem knappen Monat hing der Faustballhimmel über Schlieren voller Geigen. 13 Siege in Serie reihten die dortigen Faustballer in der NLB-Qualifikation aneinander, gewannen damit ihre Ostgruppe und blickten voller Optimismus auf die Finalspiele um den Aufstieg in die NLA. Zudem standen sie damals – unter anderem nach zwei Siegen über bestandene NLA-Teams – im Halbfinal des Schweizer Cups. Der eine oder andere in der Unterrohr-Arena träumte wohl schon vom Double, also dem Aufstieg und dem Cupsieg in der gleichen Saison.

Jetzt, vier Partien später, ist die Ernüchterung gross. Den Aufstieg hat man am 1. September mit zwei Niederlagen gegen Olten und Rickenbach-Wilen fahrlässig aus den Händen gegeben. Und nach dem siegreichen Cup-Halbfinal gegen B-Ligist Vordemwald war nun auch im grossen Final nichts mit jubelnden Limmattalern. Statt gegen NLA-Klub Oberentfelden den ersten Pokal in der Vereinsgeschichte zu holen, blieb nach der 2:5-Niederlage am vergangenen Samstag nur die Silbermedaille. Und, trotz allem, auch ein wenig Stolz auf einen erfolgreichen Schlieremer Faustballsommer. Dem einzig die Krönung fehlt.

«Wenn wir nur an den Aufstiegsspielen so selbstsicher aufgetreten wären wie jetzt im Cupfinal.»

«Die Unterschiede waren wirklich marginal»

Schlierens Cheftrainer Marcel Kunz sprach nach der Niederlage gegen Oberentfelden Klartext: «Es waren schwierige Verhältnisse hier in Felben-Wellhausen für beide Teams. Regen, ein tiefer Boden. Aber wir hatten unsere Chancen, die knappen Satzergebnisse lügen nicht.» 1:3 lagen die Schlieremer in Rückstand, und mit einem 11:8 im fünften Durchgang kamen sie dem Favoriten wieder näher. Doch dann zogen die Aargauer ihr Ding durch und gewannen mit 5:2. «Die Unterschiede waren wirklich marginal», blickt Kunz zurück. In erster Linie retteten die Oberentfelder – vor einem Jahr Schweizer Meister – die laut Kunz «unmöglichsten Bälle» mit ihren halsbrecherischen Abwehraktionen.

Drei entscheidende Partien spielten die Schlieremer diesen Sommer in Meisterschaft und Cup – dreimal gingen sie als Verlierer vom Feld. Kunz:

«Nach dem Out im Aufstiegsrennen kam in der Presse die Frage nach einem Mentaltrainer für mein Team auf. Vielleicht ist dieser Ansatz gar nicht so falsch.»

Ob der Chef an der Seitenlinie eine weitere Saison anhängen wird, ist noch offen. Auch, ­welche Spieler im kommenden Frühling dabei sein werden. «Wir setzen uns in nächster Zeit einmal zusammen und ­diskutieren das in Ruhe», so Kunz.

Das Treffen zweier Schweizer WM-Teilnehmer, 36 Jahre danach

1986 Teamkollegen in der Nati, im Cupfinal 2022 Gegner: Schlierens Marcel Kunz (links) und Oberentfeldens Koni Keller. zvg

Zurück zum samstäglichen Cupfinal. Die Partie gegen ­Oberentfelden war für die ­Trainer der beiden Teams aus einem speziellen Grund eine nicht alltägliche Partie: Schlierens Marcel Kunz und sein Gegenüber Koni Keller spielten vor langer Zeit zusammen in der Schweizer Nationalmannschaft. «Wir waren unter anderem 1986 an der Weltmeisterschaft in ­Argentinien», sagt Kunz, der ­damals als 23-jähriger Schläger neu in der Nati war. Der ­sportliche Trip nach Süd­amerika ­endete – und hier wären wir bei der Parallele zur Aktualität – für Kunz ohne Happy End. Die Schweiz landete neben dem Podest auf dem vierten Rang.

Schlieren (NLB) – Oberentfelden (NLA) 2:5

(11:13, 11:9, 9:11, 7:11, 11:8, 7:11, 8:11)

Sportplatz Felben-Wellhausen. – 100 Fans.

Schlieren: Aebersold, A. Fritschi, F. Fritschi, Kaiser, Vogel, Munjekovic, Steuer.

Bemerkung: Schlieren ohne Springer (verletzt).

