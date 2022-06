Faustball Jetzt haben sie den Titelverteidiger rausgeworfen – Schlieremer schaffen weiteren Coup im Cup Am Dienstagabend um 21.58 Uhr war es so weit: Nach zweieinhalb Stunden Spielzeit rang der B-Ligist den Titelverteidiger aus Widnau mit 5:4 nieder. Jetzt stehen die Limmattaler Faustballer im Viertelfinal und träumen vom ersten Halbfinaleinzug seit 2009. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 29.06.2022, 13.00 Uhr

Der eine mit Wasserbidon, der andere mit einer Bierflasche: Swen Abersold (Mitte) duscht seinen Teamkollegen Christian Steuer. Im Hintergrund schmunzelt Trainer Marcel Kunz. Alexander Wagner

Die Platzbeleuchtung kämpfte tapfer gegen die einsetzende Dunkelheit an, die Regenwolken hatten sich verzogen. Aber die beiden Mannschaften auf dem bestens bespielbaren Rasen in der Schlieremer Faustball-Arena Unterrohr wollten einfach nicht aufhören zu spielen.

«Heute Abend kriegen wir etwas fürs Eintrittsgeld geboten»,

raunte ein Fan seinem Nachbar auf den Zuschauerrängen mit einem Augenzwinkern zu. «Ja, wenn wir gezahlt hätten», gab dieser lachend zur Antwort. Der Besuch des Cup-Spiels war natürlich gratis.

Weit über zwei Stunden dauerte die Partie zwischen Herausforderer Schlieren (NLB) und Cup-Titelverteidiger Widnau (NLA) bereits. Da schien sich doch noch eine vorzeitige Entscheidung anzubahnen. Im achten Durchgang (Cup-Partien enden, anders als Meisterschaftsspiele, erst, wenn eine Mannschaft fünf Sätze gewonnen hat) behielt Favorit Widnau mit 11:5 die Oberhand und glich zum 4:4 aus. Die Fans stellten sich die bange Frage: Würden die tapferen Schlieremer, die ohne einen einzigen Auswechselspieler angetreten waren, nochmals in die Gänge kommen? «Dieser achte Satz hat uns nicht aus dem Konzept gebracht», resümierte Schlierens Coach Marcel Kunz nach Spielschluss. «Im Gegenteil. Wir wollten so kurz vor dem Ziel nicht aufgeben.»

Ass und Zauberschlag besiegelten den Sieg

Und so stellten sich die «Fünf Aufrechten» des STV Schlieren zum finalen neunten Satz auf den Rasen. Schläger und Playmaker Swen Aebersold und sein kongenialer Offensivkollege Andrea Fritschi vorne sowie die drei Defensivspezialisten Michael Munjekovic, Manuel Vogel und Christian Steuer hinten. Sie machten sich auf einen Widnauer Feuerwerk gefasst. Doch da kam – nichts. Zumindest nicht so viel, dass die Limmattaler in grösste Not geraten wären. Ihre 2:0-Führung bei Satzbeginn (der Bonus des Unterklassigen) verteidigten sie erstaunlich souverän.

Vor dem Anpfiff: Schlierens Captain Swen Aebersold (Mitte) und sein Widnauer Kollege zusammen mit Ref Rolf Häner (rechts) bei der Platzwahl. Alexander Wagner Die Partie war ein 150-minütiges Auf und Ab. Hier verpasst Schlierens Christian Steuer den Ball. Alexander Wagner Beobachtet von den beiden Widnauer Ersatzspielern erzielt Schlierens Andrea Fritschi einen weiteren Punkt. Alexander Wagner «Hau rein, Junge!»: Swen Aebersold (rechts) und Michael Munjekovic feuern sich gegenseitig an. Alexander Wagner Vorarbeit nach Mass: Michael Munjekovic (Nummer 9) bereitet den Ball für Schläger Andrea Fritschi vor. Alexander Wagner Während eines Time-outs: Christian Steuer, Andrea Fritschi, Swen Aebersold, Michael Munjekovic, Manuel Vogel und Trainer Marcel Kunz (von links). Alexander Wagner Fast ein bisschen wie ein Magier: Schlierens Swen Aebersold. Alexander Wagner Jubel bei Swen Aebersold und Trainer Marcel Kunz nach dem grossen Sieg. Alexander Wagner Es ist vollbracht: Nach seinem finalen Zauberschlag freut sich Andrea Fritschi über den grossen Erfolg. Alexander Wagner

Nur einmal musste der Schlieremer Anhang bibbern. Nach einem Fehler von Andrea Fritschi holte Widnau auf 9:7 auf. Doch dann zeigte Gelbblau ein letztes Mal an diesem geschichtsträchtigen Abend seine grosse Klasse in der Offensive: Ein Ass von Aebersold und ein Zauberschlag von Fritschi bedeuteten den 11:7-Sieg im neunten Satz und gleichzeitig das Schlussresultat von 5:4.

Eine Standing Ovation war den Helden sicher

Nach dem Abpfiff gab es kurzzeitig kein Halten mehr in der Schlieremer Faustball-Arena. Die euphorisierten Zuschauer liessen ihre fünf Helden mit einer Standing Ovation hochleben. Und die Spieler freuten sich, als ob sie gerade eben Cup-Sieger geworden wären. Plötzlich regnete es doch noch. Angeführt von Swen Aebersold gab’s für alle Anwesenden eine Bierdusche. Während Widnaus Trainer Peo Meier die Leistung der Schlieremer lobte («vor allem der Swen war heute grosse Klasse im Angriff»), bilanzierte Schlierens Übungsleiter Marcel Kunz äusserst zufrieden:

«Das war eine Superleistung von allen. Dass wir zweieinhalb Stunden durchhalten würden, war mir bewusst. Konditionell war das Team seit Jahren nicht mehr so parat wie in der laufenden Saison.»

Blöd nur, dass ausgerechnet jetzt die Meisterschaft unterbrochen wird. In der NLB haben die Schlieremer die letzten acht Partien in Folge gewonnen und in der Ost-Gruppe den ersten Rang erklommen, im Cup eliminierten sie den zweiten NLA-Klub in Folge. «Wir werden nur kurz mit dem Trainieren pausieren», so Kunz. Auf dass sein Team am 20. August bei der vorentscheidenden NLB-Heimrunde ebenso bereit sein wird wie am vergangenen Dienstag im Cup.

Dort geht es für den STV Schlieren mit dem Viertelfinal gegen den Sieger der Paarung Fricktal (NLB) – Diepoldsau II (2. Liga) weiter. Gespielt wird der Viertelfinal zwischen dem 25. Juli und dem 20. August.

Service STV Schlieren (NLB) - Widnau (NLA) 5:4 Faustball-Arena Unterrohr. – 100 Zuschauer. – SR: Rolf Häner. – Satzergebnisse: 10:12, 15:14, 12:14, 15:13, 12:10, 5:11, 11:7, 5:11, 11:7.

Schlieren: Aebersold, Andrea Fritschi, Munjekovic, Steuer, Vogel.

Widnau: E. Kunz, Heule, G. Kunz, Bogner, Linder, Meier, Fontana. Bemerkungen: Schlieren ohne Kaiser, Fabio Fritschi, Springer, dafür mit Coach Kunz auf dem Matchblatt (kein Einsatz). – Spieldauer: 150 Minuten.



